Nemško mnenje glede razpoložljivih električnih avtomobilov

V zadnji izdaji avtomobilskega kataloga revije »Auto, Motor und Sport«, ki je izšla v teh dneh, so se Nemci posebej posvetili striktno električno gnanim serijskim avtomobilom, ki so trenutno že na voljo kupcem v Nemčiji. Trenutno je Nemcem in Nemkam na voljo 34 takšnih avtomobilov.

Najbolj zanimivi pri opisih električnih avtomobilov pa niso njihovi tehnični podatki, ki jih itak lahko pridobite na spletnih straneh proizvajalcev, temveč 'PRO et CONTRA' mnenja nemških novinarjev, ki razkrivajo pluse in minuse takšnih vozil. S tem novinarji revije »Auto, Motor und Sport« nadaljujejo tradicijo, ker lahko takšne hitre ocene avtomobilov najdete v številnih do sedaj izdanih katalogih te cenjene avtomobilistične revije. Tokrat bomo spoznali čedne in manj čedne lastnosti zadnjih dvanajstih opisanih serijskih modelov različnih znamk.

SEAT mii (20.650 evrov)

+ : kvalitetna izdelava

+ : udoben majhni avtomobil

+ : dobra osnovna opremljenost

+ : udobni sedeži

+ : točen volanski mehanizem

+ : agilne vozne lastnosti

- : pomanjkanje asistenčnih sistemov

- : hitro polnjenje (CCS) je na voljo samo ob doplačilu

Smart EQ forfour (22.600 evrov)

+ : majhen obračalni krog

+ : varnost v pogledu voznih lastnosti

+ : kompaktne dimenzije (dolžina: 3495 mm)

+ : relativno majhna masa (1200 kg)

+ : udobno vstopanje in izstopanje iz vozila

- : resnično majhna avtonomija (153 km)

- : majhna prostornina prtljažnika (od osnovnih 185 do 975 litrov v primeru podrte zadnje klopi)

- : povprečno udobje

Smart EQ fortwo (od 21.940 do 25.200 (kabriolet) evrov)

+ : veliko prostora v potniški kabini (za dve osebi …)

+ : resnično kompaktne dimenzije (dolžina: 2695 mm)

+ : majhen obračalni krog

+ : relativno majhna masa (od 1085 do 1115 (kabriolet) kg)

+ : udobno vstopanje in izstopanje iz vozila

+ : možnost izbire dveh različnih karoserijskih različic

- : prodajna cena

- : resnično majhna avtonomija (od 157 do 159 (kabriolet) km)

- : povprečno udobje

Škoda citigo (20.950 evrov)

+ : kvalitetna izdelava

+ : udoben majhni avtomobil

+ : dobra osnovna opremljenost

+ : udobni sedeži

+ : točen volanski mehanizem

+ : agilne vozne lastnosti

- : pomanjkanje asistenčnih sistemov

- : hitro polnjenje (CCS) je na voljo samo ob doplačilu

Tesla model 3 (od 46.390 do 54.390 evrov)

+ : agilne vozne lastnosti

+ : varnost v pogledu voznih lastnosti

+ : velika avtonomija (od 409 do 560 km)

+ : suveren pogonski sklop

+ : dobra osnovna opremljenost

- : nekvalitetna izdelava

- : neudobni sedeži

- : trdo vzmetenje

Tesla model S (od 88.800 do 104.700 evrov)

+ : suveren pogonski sklop

+ : velika avtonomija (od 593 do 610 km)

+ : atraktivno upravljanje vozila

+ : agilno in v pogledu voznih lastnosti varno vozilo

+ : veliko prostora v potniški kabini

- : 'defektno' (naklonjenost k napakam …) delovanje 'Autopilota'

- : za ta cenovni razred vozil dobite samo povprečno kvaliteto izdelave

Tesla model X (od 91.700 do 107.600 evrov)

+ : veliko prostora v potniški kabini

+ : suveren pogonski sklop

+ : izredno tiho delovanje pogonskega sklopa

+ : bogata serijska opremljenost

+ : varnost v pogledu voznih lastnosti

- : prodajna cena

- : nekvalitetna izdelava

Tesla model Y (od 56.000 do 68.000 evrov)

+ : možnost 7-sedežne konfiguracije

+ : velika avtonomija (od 480 do 540 km)

+ : dobre zmogljivosti

+ : hitro polnjenje akumulatorjev

- : začetek proizvodnje na začetku leta 2021

Toyota mirai (78.600 evrov)

+ : udobno vzmetenje

+ : varnost v pogledu voznih lastnosti

+ : izredno tiho delovanje pogonskega sklopa

+ : kratek čas polnjenja z vodikom

+ : suveren pogonski sklop

+ : velika avtonomija (500 km)

- : omejeno število polnilnic

- : prodajna cena

Volkswagen e-golf (31.900 evrov)

+ : kvaliteta izdelave

+ : enostavno upravljanje vozila

+ : udobni sedeži

+ : udobje za potnike

+ : varnost v pogledu voznih lastnosti

- : povprečna variabilnost

- : hitro polnjenje (CCS) je na voljo samo ob doplačilu

- : prodajna cena

Volkswagen e-up (21.975 evrov)

+ : kvalitetna izdelava

+ : udoben majhni avtomobil

+ : dobra osnovna opremljenost

+ : udobni sedeži

+ : točen volanski mehanizem

+ : agilne vozne lastnosti

- : pomanjkanje asistenčnih sistemov

- : hitro polnjenje (CCS) je na voljo samo ob doplačilu

Volkswagen ID.3 (od 30.000 do 45.000 evrov)

+ : prostorna potniška kabina

+ : dobre zmogljivosti

+ : polnjenje s 125 kW moči (doplačilo)

+ : veliko število vgrajenih asistenčnih sistemov

- : dobave kupcem so predvidene šele v poletju leta 2020

- : velika masa (od 1720 do 1900 kg)