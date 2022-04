Nemško spodbujanje elektromobilnosti

Pri znamki Diamant Fahrradwerke, ki je najstarejši, še vedno aktivni nemški proizvajalec biciklov, so v teh dneh lansirali malce provokativno marketinško kampanijo, s katero želijo na inovativen način spodbuditi nemško prebivalstvo, da se odpove starejšim fosilno gnanim avtomobilom.

Nemci, ki ob tem zagovarjajo 'Kalter Entzug / Cold Turkey' filozofijo, kjer se odvisniki čez noč odpovedo opojnim substancam in ostalim, ne ravno najbolj zdravim in razumnim razvadam, želijo do 9. maja leta 2022 najti čim več Nemcev in Nemk, ki bi njihove fosilno gnane avtomobile brezplačno zamenjali za nova električna kolesa znamke Diamant Fahrradwerke. Seveda pa novega električnega kolesa v vrednosti 4.000 evrov ne bodo dobili vsi, ki so s tem, ko se bodo odpovedali njihovim avtomobilom, pripravljeni storiti nekaj za naš planet, te sreče bo deležnih samo 10, naknadno izžrebanih lastnikov avtomobilov, ki bodo končali v stiskalnici na nekem nemškem odpadu.

Pri znamki Diamant Fahrradwerke, ki obstaja že od leta 1885, bodo ob tem poskrbeli tudi za individualizacijo novih električnih koles, ki jih bo po zaključku akcije, ki se je začela odvijati 11. aprila, ker bodo od vsakega uničenega starega avtomobila obdržali manjši košček pobarvane pločevine, ki se bo po posegu nemških rokodelcev spremenila v spominsko plaketo, nameščeno na vsakega izmed podarjenih električnih koles. Trenutno se je za takšno menjavo odločilo samo 5 prebivalcev Nemčije, med njimi so trije lastniki starejših (približno 20 let …) avtomobilov, en lastnik fosilno gnanega mopeda in celo en lastnik že odpisanega klasičnega bicikla, ki pa po vsej verjetnosti ne bo deležen ugodnosti znamke Diamant Fahrradwerke, ker za to pač ne izpolnjuje pogojev …

Vse skupaj so Nemci pospremili še s provokativnim video spotom.