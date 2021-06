Nevaren za uporabnika je samo izdelek znamke Conway

Bergamont E-Ville SUV Bulls Iconic EVO 1 27,5+ Conway Cairon SUV 527 Cube Nuride Hybrid Exc 625 Allroad Kettler Quadriga Town & Country Comp

Lani so v Nemčiji prodali skoraj dva milijona novih električnih koles. Nemci so tokrat testirali sedem modelov tako imenovanih 'SUV-Offroad' električnih koles, ki so primerna za urbano vožnjo ter obisk brezpotij, podobno kot modni 'športni terenci', ki v resnici niso prav nič športni, temveč so kvečjemu uporabni …

Pet izmed tokrat testiranih primerkov si je prislužilo oceno „gut“ (dobro), eden (Kettler Quadriga Town & Country Comp, nemška prodajna cena: 3.899 evrov) jo je odnesel z oceno „befriedigend“ (zadovoljujoče), medtem ko je izdelek znamke Conway (model Cairon SUV 527, 3.600 evrov) pogrnil na bolj rigoroznem testu, ker se je vijak za nastavitev kota stebla krmila zlomil pri strožjem preizkusu obremenitve, v praksi to lahko pomeni povešanje krmila in s tem povečano tveganje za nesreče. Poleg tega električno kolo znamke Conway presega mejne vrednosti človeku škodljivih uporabljenih materialov pri izdelavi kolesarskega sedeža.

Vsi tokrat testirani primerki električnih koles se lahko pohvalijo z udobnostjo in dobrimi voznimi lastnostmi, tudi ob vožnji po brezpotjih, ker imajo nameščene bolj terensko orientirane pnevmatike, zadovoljive pa so tudi zaviralne lastnosti vseh testiranih primerkov. So pa Nemci ponovno kritizirali preveliko maso (klasična hiba električno gnanih transportnih sredstev …) takšnih koles, ki sega od 26,5 do 30 kilogramov, ker ima prevelika masa poguben efekt na avtonomijo (enako pravilo seveda velja tudi za avtomobile …). Zmagovalec tega testa nosi oznake znamke KTM (model Macina Aera 271 LFC, 3.899 evrov). Nemci hvalijo agilnost in priročnost tega bicikla, poleg tega je sklop vgrajenih akumulatorjev odlično zaščiten.

Zadovoljni so bili tudi z avtonomijo (približno 110 kilometrov, odnosno 4,25 ure delovanja …) tega izdelka ob sredni podpori (stopnja delovanja elektromotorja). Kritizirali so samo eno stvar (nosilnost …), ker je po njihovem premajhna. Če takšno kolo zajaha 80-kilogramska oseba lahko s seboj prevaža največ 10 kilogramov tovora. Med tokrat testiranimi bicikli, ki se ne morejo pohvaliti z odlično avtonomijo, pa omenjajo predvsem izdelka znamk Stevens (model E-Universe 6.5 FEQ, 3.499 evrov) in Kettler (model Quadriga Town & Country Comp, 3.899 evrov), ker imata vgrajene akumulatorje s premajhno kapaciteto (500 Wh). Vsi ostali tokrat testirani bicikli imajo nekoliko bolj zmogljive akumulatorje (650 Wh).

To se odraža predvsem pri prevoženih kilometrih. Akumulator težkega in posledično nekoliko bolj okornega izdelka znamke Kettler opeša že po 75 kilometrih, medtem ko boste z lahkim izdelkom znamke Cube (model Nuride Hybrid Exc 625 Allroad, 3.249 evrov) ob enakih pogojih delovanja prevozili približno 115 kilometrov. Kot izrazito pomanjkljivost pri izdelku znamke Kettler pa omenjajo šibko odmerjen 2-amperski polnilec, posledično bodo akumulatorji napolnjeni šele v približno sedmih urah od priklopa na domačo vtičnico (220 V). Pri konkurentih je enak postopek zaključen v približno štirih urah. Skupno negativna lastnost vsem testiranim primerkov je v premajhni uporabni nosilnosti (kolesar + tovor), zato ta kolesa niso ravno najbolj primerna za kakšne daljše ture, odnosno za kampiranje …