Nov dokaz zavajanja kupcev

V letošnjem februarju so Britanci dobili novo neodvisno okoljevarstveno organizacijo, katere strokovnjaki se ukvarjajo predvsem z meritvami škodljivih izpustov, ki jih ob vsakodnevnih vožnjah ustvarijo predstavniki lahkih gospodarskih vozil, ker je to segment vozil, ki je v Veliki Britaniji v zadnjih 20. letih zrasel za 70 odstotkov. V teh dneh so predstavniki britanske organizacije AIR (Allow Independent Road-testing) izdali poročilo o največjih onesnaževalcih iz segmenta lahkih gospodarskih vozil, ki žal v skoraj večini primerov potrjuje že uveljavljeno prakso zavajanja kupcev glede uradno prikazane količine ustvarjenih izpustov dušikovih oksidov (NOx) pri nekaterih modelih lahkih gospodarskih vozil.

Zakaj so se Britanci sploh lotili takšnih meritev? Predvsem zaradi tega, ker imajo lahka dostavna vozila z vgrajenimi dizelskimi pogonskimi sklopi precej večji vpliv na onesnaženost okolja kot pa podobno gnana osebna vozila. Eden od razlogov za to se skriva v njihovi teži (do 3,5 tone), ker nas fizika uči, da težje vozilo potrebuje več pogonske energije od lahkega vozila, posledično pa so višje tudi ustvarjene emisije. Kot drugi pomemben razlog pa omenjajo število dnevno in letno prevoženih kilometrov, ki je ob primerjavi z osebnimi vozili veliko višje. Britanci ocenjujejo, da britanski lastniki lahkih gospodarskih vozil z njihovimi vozili v povprečju letno prevozijo od 32.000 do 48.000 kilometrov, čeprav obstajajo tudi takšni, ki z vozilom letno prevozijo približno 80.000 kilometrov. Kot tretji razlog pa omenjajo razširjenost lahkih gospodarskih vozil. Kot primer so navedli London, ki ga vsak dan obišče približno 65.000 takšnih vozil, ki posledično ustvarijo do 15 odstotkov vseh okolju škodljivih emisij.

Kako so se Britanci lotili testov? Za pridobitev izsledkov so uporabili mobilne merilne naprave. Na vsakem testu so uporabili dva enaka in enako motorizirana modela lahkih gospodarskih vozil, ki sta skupaj opravila 10 (vsak po 5) voženj na razdalji desetih kilometrov. Za vsak testirani model so opravili tri takšna potovanja, ki so vsebovala omenjeni cikel voženj. Največji razkorak med uradno iz izmerjeno navedeno količino ustvarjenih NOx emisij so našli pri izdelku znamke Mercedes-Benz. Njihov 'zeleni' citan 1.5 109 dualiner se 'hvali', da na vsak prevoženi kilometer ustvari samo 105 miligramov NOx emisij, v resnici pa ob tem ustvarja 902 miligrama NOx emisij. Malenkostno manj zavajajoč je njihov vito CDI 111 LWB 1.6 (pre-update) s posodobljeno motorno elektroniko, ki je nemškemu izdelku ob primerjavi z vozilom, ki nima posodobljene programske opreme, omogočila prepolovitev ustvarjenih NOx emisij. Kljub temu namesto obljubljenih 125 miligramov na vsak prevoženi kilometer še vedno ustvari 566 miligramov NOx emisij.

Kot resnično čiste in nič zavajajoče modele so Britanci označili samo 3 predstavnike te vrste vozil. Najbolj čist v pogledu NOx emisij je Volkswagnov crafter 2.0 TDI CR35 LWB 'High Roof' (uradno deklariranih 125 mg/km, dejansko izmerjenih samo 53 mg/km). Podobno dobro je ocenjen tudi caddy 2.0 TSI C20 highline (105 mg/km/70 mg/km). Na tretjem mestu lestvice pa najdemo izdelek znamke Peugeot (model partner 1.6 asphalt). Francozi obljubljajo samo 80 mg/km NOx emisij na vsak prevoženi kilometer. V tem primeru so Britanci namerili samo 73 mg/km NOx emisij. Točne izsledke si lahko ogledate v priloženi tabeli.