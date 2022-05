Nov višinski svetovni rekord

Včeraj so v La Pazu (Bolivija) podelili nov uradni certifikat Guinnessove knjige rekordov, ker je Rainer Zietlow 18. maja 2022 ob uporabi volkswagna ID.4 postavil nov višinski rekord za striktno električno gnane avtomobile.

Zietlow in njegov volkswagen sta se ustavila šele pri 5.816 metrih nadmorske višine. S tem podvigom, ki ga je Zietlow opravil v družbi tričlanske podporne ekipe in spremljevalnega servisnega vozila, je Nemec želel dokazati vsesplošno uporabnost striktno električno gnanih avtomobilov. Za vzpon na vulkan Uturunku, ki je je samo načeloma lahek (gorska cesta je speljana vse do višine 5500 metrov …) je Zietlow uporabil serijski izdelek znamke Volkswagen (model ID.4), ki je pred odhodom v Bolivijo dočakal izvedbo manjše modifikacije v obliki dodatne jeklene zaščite karoserijskega dna in podvozja.

Za pripravo rahlo modificiranega električnega SUV modela znamke Volkswagen so poskrbeli zaposleni v podjetju Bertrandt AG, kjer so za razvoj in implementacijo ideje o dodatni zaščiti modela ID.4 potrebovali samo 8 dni. Žal Nemci ob razkritju tega novega svetovnega rekorda, ki potrjuje uporabnost električno gnanih avtomobilov v ekstremnih okoliščinah, niso razkrili nobenih detajlov glede tega za koliko kilometrov je konstantna vožnja v klanec okrnila akcijski doseg modela ID.4, niti niso povedali, koliko polnjenj akumulatorjev je bilo potrebnih, da so sploh prilezli na 5.816 metrov nadmorske višine …