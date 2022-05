Nova blagovna znamka koncerna Volkswagen?

International Harvester Scout 80 4×4 Pickup (1961) International Harvester Scout 800A Traveltop (1969)

Na ameriškem internetnem portalu Techcrunch se je v teh dneh pojavila novica o novem poslovnem podvigu koncerna Volkswagen, ker se Nemci baje pripravljajo na oživitev legendarnega ameriškega SUV izdelka (model scout) znamke International Harvester.

Novico, ki naj bi jo ameriški novinarji pridobili na podlagi izjav ljudi iz koncerna Volkswagen, ki so vpleteni v novi severnoameriški projekt (razvoj dveh striktno električnih predstavnikov ameriškega poltovornega C segmenta) potrjuje tudi nedavno objavljena skica, ki jo je na družbenem omrežju Instagram objavil Klaus Zyciora (aktualni vodja oblikovanja v skupini Volkswagen). Američani so izvohali tudi to, da bodo Nemci za zagon tega projekta porabili približno 100 milijonov ameriških dolarjev, ker želijo s tem novim električnim SUV/poltovornjak izdelkom konkurirati podobnim izdelkom ameriških in nekaterih nemških znamk (Mercedes-Benz).

Ob tem Američani omenjajo tudi ime nove avtomobilske znamke, ker so si v Wolfsburgu s prevzemom ameriške znamke Navistar, kjer izdelujejo tovornjake, zagotovili tudi intelektualne pravice do uporabe modelnega imena scout, ki v ZDA ni nič manj legendarno kot imeni bronco (ford) in blazer (chevrolet). Prvotni izdelek znamke International Harvester, ki je v očeh mnogih poznavalcev dejanski predhodnik vseh današnjih SUV vozil (prvo prestižno SUV vozilo (model wagoneer) je nastalo pri znamki Jeep), je nastal proti koncu petdesetih let prejšnjega stoletja, ko so vodilni pri znamki International Harvester ugotovili, da Američani potrebujejo terensko prehodno vozilo, ki ne bo tako vojaško neudobno kot civilna različica legendarnega jeepa iz serije CJ. Tako smo že leta 1960 dobili prvi pravi SUV v obliki modela scout 80, ki so ga marketinški specialisti opisovali kot dejansko univerzalno terensko vozilo, ki se lahko hitro spremeni v uporabni 'Station Wagon' (klasična oblika večine SUV vozil), SUV kabriolet ali pa terensko orientirani poltovornjak.

Kasneje (1965) smo dobili tudi model scout 800, ki so ga že leta 1968 ponudili tudi v 'lusso' različici z oznako 'Aristocrat 800A'. Leta 1970 so predstavili še različico scout 800B, ki so jo izdelovali samo eno leto, ker se je že leta 1971 pojavil scout II, ki je poseben zaradi tega, ker je predstavljal tehnološko osnovo za nastanek kasnejših, resnično zelo prestižnih 'jet set' SUV izdelkov švicarskih znamk avtomobilov kot sta Felber (model oasis) in Monteverdi (modela safari in sahara), in to v časih ko pri znamkah (BMW, Mercedes-Benz, Land Rover (model range rover) in Volvo), kjer se v današnjih časih radi 'napihujejo', da so prav oni iznašli prestižna SUV vozila sploh še niso vedeli kako izgleda dejansko prestižno terensko vozilo …

Do zaključka proizvodnje (1980) modela scout so Američani izdelali točno 532.674 primerkov že zdavnaj kultnega SUV modela, ki naj bi leta 2025 v zavetju koncerna Volkswagen dočakal moderno, električno gnano reinkarnacijo.