Nova britanska 'no-nonsense' revija

Dragi bralci in bralke, zadnjič sem vam omenil, da poznam že veliko znancev in prijateljev, ki so mi omenili, da jih nakup novega, precenjenega in z nepotrebno kramo otovorjenega avtomobila, sploh ne zanima. Iz Velike Britanije prihaja prvi pravi dokaz tega novega trenda, ki ga lahko označimo kot avtogol današnje avtomobilske industrije.

Ko sem si leta 2006 prvič v življenju kupil popolnoma nov avtomobil (letnik 2005) v obliki zadostno motoriziranega predstavnika evropskega B segmenta ('Supermini') sem ob nakupu avtomobila od prodajalca izvedel, da sem si omislil avtomobil, ki so mu vsi zainteresirani kupci zelo hitro obrnili hrbet, ker jih je do 'fundamenta' pretresla informacija, da gre za avtomobil brez vgrajenega sistema ABS, oni pa pač ne bodo kupili tako 'smrtno nevarnega' avtomobila. In s tem 'smrtno nevarnim' avtomobilom, ki nima vgrajenega nobenega 'Playstation pripomočka' (namesto sistema ABS sem raje izbral 'sistem BBS' (lahka platišča) …) se pisec tega teksta zadnjih 15 let prevaža naokoli brez kakšnih posebnih težav in zapletov, in to brez prižgane klimatske naprave, ker mi je za razliko od številnih današnjih lastnikov majhnih in resnično kompaktnih (avtomobil z največ 410 cm dolžine) avtomobilov s prešibkimi pogonskimi motorji jasno, da relativno šibak pogonski motor in nanj obešena klimatska naprava pač ne gresta skupaj. To pravilo je bilo nekoč jasno vsem, ker so vam vgradnjo klimatske naprave ponudili samo ob nakupu avtomobila z vgrajenim motorjem z najmanj dvema litroma delovne prostornine.

O 'smrtno nevarnih' lastnostih avtomobilov brez vgrajenih 'Playstation pripomočkov' (ABS, ASR, ESP, TCS …), nas je že večkrat podučil avtomobilski marketing ob navezi z 'resnimi novinarji', kakšne pa so prednosti takšnega avtomobila? Glavna prednost avtomobila, ki ni otovorjen z razno današnjo varnostno 'must-have' IT in podobno kramo leži v tem, da se voznik takšnega avtomobila ves čas zaveda, da ob vožnji avtomobila obstajajo fizikalne meje. Zato ve, da bo za predrznost in lahkomiselnost (neupoštevanje in nepoznavanje fizikalnih zakonov) kaznovan, posledično takšen voznik vozi bolj defenzivno kot pa vozniki sodobnih avtomobilov, ki so jih mediji ob pomoči agresivnega marketinga prepričali v njihovo neranljivost na cesti in neverjetne varnostne lastnosti njihovih avtomobilov. Posledično se ti ljudje ob vožnji pričnejo preveč zanašati na delovanje elektronike, ker mislijo, da jim bo vgrajena IT krama omogočila, da prelisičijo fiziko in posledično za njih varno 'streljanje kozlov' v javnem prometu.

Če k temu prištejete še z logiko popolnoma skregane ugotovitve organizacije Euro NCAP, po kateri je ena 'kartonska škatla' ocenjena z 0 zvezdic, medtem ko je popolnoma konstrukcijsko enaka 'kartonska škatla', ki je ob tem opremljena z vso mogočo IT kramo, deležna pridobitve 5 zvezdic, potem ni čudnega, da ljudje obračajo hrbet novim avtomobilom. Razen, če resno verjamete v to, da jo bodo potniki v dobro ocenjeni, vendar popolnoma enaki 'kartonski škatli' ob trku v oviro odnesli bolje kot tisti, ki sedijo v konstrukcijsko popolnoma enaki 'kartonski škatli' brez vgrajene IT varnostne krame. In ljudi, ki jih zanimajo samo 'no-nonsense' avtomobili, je očitno čedalje več, ker so se pri vplivni britanski založniški hiši Kelsey Media pred kratkim odločili za lansiranje nove revije z imenom Bargain Cars, ki nagovarja predvsem lastnike in simpatizerje 'youngtimerjev' (vozila v starosti od 20 do 30 let), ker so ugotovili, da se za odlično ohranjene starejše avtomobile zanima čedalje več kupcev, ki očitno cenijo mnenje organizacij kot je nemška krovna veteranska zveza, kjer kupcem avtomobilov svetujejo, da avtomobilov, ki so izdelani po letu 2005 ni priporočljivo kupovati, ker vgrajena količina elektronike nima nobene zveze z razumom. Za ljudi, ki si na vsak način želijo kupiti 'pametni telefon na kolesih', pa obstajajo današnji novi avtomobili, ki jih bo po nakupu seveda potrebno čim prej zamenjati (podobno kot pametni telefon …), da boste lahko sledili novim in 'varnostno pomembnim' modnim trendom v avtomobilski industriji …

V prvi številki nove revije, ki bo v Veliki Britaniji izšla 17. novembra 2020, se bodo Britanci posvetili ikonam kot so jaguar XF, mercedes-benz SL (R129), BMW serija 5 (E39), prvi generaciji land roverja freelander, mazdi MX-5 in pa najboljšim karavanom za samo 3.000 britanskih funtov. Britanci pravijo, da to ne bo revija o poceni in ničvrednih starih avtomobilih, namesto tega se bodo raje posvetili zabavnim, navdihujočim in še vedno zaželenim avtomobilom, za katere morda sploh niste vedeli, ali pa ste pozabili da obstajajo …