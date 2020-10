Nove modne smernice v avtomobilski industriji

AMC Eagle

To, da proizvajalci vozil za tržni uspeh na današnjih tržiščih potrebujejo 'neskončno' število raznih SUV različic in 'crossover' modelov, je jasno že vrabcem, vendar nam počasi postaja jasno tudi to, da je globalno tržišče že prenasičeno s temi tipi vozil, zato pri številnih proizvajalcih že razmišljajo o naslednjih korakih, odnosno uvedbi novih karoserijskih tipov vozil.

V Nemčiji so se v teh dneh pojavile govorice o novem 'kompaktnem' modelu znamke Mercedes-Benz, ki ga dobro informirani poznavalci opisujejo kot pomanjšano različico leta 2018 predstavljene prototipne 'Monster' (dolžina: 528 cm) limuzine s polno oznako 'Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury'. To stuttgartsko prototipno provokacijo na 24-palčnih kolesih so pri znamki Mercedes-Benz seveda opisali kot ultramoderni SUV v klasični 'Drei-Box' (triprostorska) obliki, ki jo po navadi povezujemo samo s klasičnimi limuzinami. Seveda so ob tem zopet pozabili (to je že redna dementna razvada pri tej znamki, kjer so baje izumili in iznašli skoraj vse, sedaj čakam samo še na to, da izvem, da so v Untertürkheimu človeštvu podarili tudi ogenj in kolo …) na pionirsko vlogo ameriške znamke AMC, kjer so z modelom eagle (1980-1986) znali že takrat poskrbeti za kupce s posebnimi okusi, ker so za njih že leta 1980 ustvarili številčno družino 'visoko nasajenih' limuzin, kombilimuzin, karavanov in kupejev. Leta 2015 so ta koncept 'iznašli' tudi pri znamki Volvo, kjer so kupcem ponujali 'Cross Country' verzijo modela S60, vendar z omejenim tržnim uspehom.

Obstaja pa vprašanje glede odziva kupcev na takšnega 'kompaktnega' SUL mercedesa, ker se takšna karoserijska forma obnese samo pri večjih avtomobilih, pri manjših pa deluje oblikovno neskladno. Poleg tega pa kupcev, ki med vožnjo SUV modelov prisegajo na 'športno sedenje v prvem nadstropju', privlači tudi obilje prostora v potniški kabini, ki ga lahko ponudi samo karavan, odnosno 'visoko nasajeni' karavan (tako je oblikovana večina današnjih 'station wagon' modelov, ki jim v teh časih pravimo SUV vozila …). Tega klasična limuzina z ločenim prtljažnim prostorom ne more ponuditi. Zato imajo pri znamki Mercedes-Benz v ognju (prihod serijske verzije je predviden za leto 2021) še alternativno možnost v obliki trenutno samo prototipne 'Fließheck' (fastback) 5-vratne kombilimuzine (dolžina: 520 cm) z oznako EQS (2019), ki že dolgo predstavlja oblikovni kompromis med karavanom in limuzino. Na Japonskem in v ZDA so takšni avtomobili znani tudi po karoserijski oznaki 'Liftback', ki je bila nekoč rezervirana tudi za nekatere japonske kombikupeje.

V kombilimuzinsko smer se premika tudi mnenje oblikovalcev pri znamki Audi, ker tudi oni trenutno stavijo na koncept prestižnih 5-vratnih avtomobilov v obliki leta 2015 predstavljene študije prologue avant, ki istočasno obuja spomin na prvotni audi 100 avant (5-vratna kombilimuzna) in pa na audi avantissimo concept iz leta 2001, sicer predstavnika klasičnih 5-vratnih karavanov. Ob tem v Ingolstadtu omenjajo tudi vpliv novejše študije (2017) z imenom aicon (dolžina: 544 cm). Podobno idejo ('Schräger Riesen-BMW' – poševni veliki BMW) v obliki 'šišmiša' (zmes SUV-ja, karavana in limuzine) naj bi realizirali tudi pri znamki BMW, kjer Norbert Reithofer zagovarja idejo o novi 'Monster' različici tržno neuspešnega 5-vratnega BMW-ja GT iz serije 6, ki si te prestižne oznako sploh ne zasluži (FIA pravi, da si oznako GT lahko zasluži samo avtomobil z enim parom bočnih vrat …). Svoj piskrček v poplavi novih 'Oberklasse' kombilimuzin so že prislonili tudi pri znamki Porsche, kjer kupcem ne preveč uspešno ponujajo panamero sport turismo, avtomobil, ki v bistvu ne ve kaj predstavlja, ker ni ne klasični karavan, niti ni klasična kombilimuzina. Dobili pa naj bi tudi 'Shooting Brake' verzijo modela taycan z imenom 'Cross Turismo', ki temelji na študiji 'Mission E'. Po vsej verjetnosti (Nemci so v zadnjih letih že večkrat dokazali, da jim pomen besedne zveze 'Shooting Brake' ni dobro jasen …) bomo tudi tokrat dobili samo nov 5-vratni 'low-roof' karavan (odnosno kombilimuzino) v stilu mercedesa CLS.

V vsakem slučaju bodo vsi oblikovalski odkloni od SUV filozofije zelo dobrodošli, ker so se nekateri kupci v zadnjih dvajsetih letih, ko so se SUV vozila razvila v modne 'must-have' objekte poželenja, že rahlo naveličali takšnih medsebojno zelo podobnih vozil, ker jih po cestah (ste sploh kdaj srečali kakšno SUV vozilo v divjini?) vozi že preveč ljudi …