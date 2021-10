OPEC ni zaskrbljen glede elektrifikacije

OPEC

Na Dunaju se je pred kratkim odvilo srečanje združenja OPEC, kjer so predstavniki držav izvoznic nafte ugotovili, da bodo fosilna goriva zaradi velikega globalnega povpraševanja še zelo dolgo (približno 25 let …) zelo aktualna, predvsem zaradi globalne rasti prebivalstva in podvojitve globalnih gospodarskih kapacitet do leta 2045.

Medtem, ko smo se Evropejci zaradi sprenevedanja (odklanjanje nekaterih alternativnih možnosti (sintetična goriva …) ob prehodu na bolj trajnostno mobilnost, povsem napačna izhodišča za izračune ustvarjenih CO2 emisij v celotnem življenjskem ciklu električnega avtomobila …) in zaznanega enoumja (baje nas lahko reši samo elektrika …) evropskih politikov očitno že odločili, da bomo demonizirali fosilno gnana vozila, se v državah iz organizacije OPEC ob tem pridno muzajo, ker jim je pač jasno, da samo z električnimi transportnimi sredstvi ne bomo rešili okoljevarstvenih zagat tega planeta. Poleg tega jim je jasno tudi to, da evropskega miselnega vzorca ne bo posnemala večina držav na našem planetu, ker si ga enostavno ne morejo privoščiti … Zato se bodo ljudje v Afriki, v večini Azije, v Južni Ameriki in še kje tudi leta 2045 še naprej veselo vozili predvsem z avtomobili, ki jih poganjajo fosilna goriva.

Takšna je prognoza združenja OPEC, kjer so mnenja, da bo leta 2045 na našem planetu že skoraj 10 milijard ljudi, temu primerno pa bodo povečane tudi gospodarske kapacitete, ki bodo naraščale predvsem v trenutno manj razvitih ekonomijah tega sveta, kjer si pregrešno drage elektromobilnosti (izgradnja zadostnega omrežja polnilnih postaj in posodobitve (nadgradnje) električnih omrežij) ne morejo privoščiti, zato bodo fosilna goriva še naprej primarni vir energije. Ob tem so posebej izpostavili rast gospodarstva in potreb po fosilnih gorivih v Indiji in na Kitajskem. Zato so strokovnjaki združenja OPEC na Dunaju v teh dneh napovedali 28 odstotni dvig globalne porabe (ob primerjavi z današnjo porabo) fosilnih goriv v letu 2045, temu primeren pa bo tudi skupni globalni delež električno gnanih avtomobilov, ki naj bi po dunajskih napovedih znašal samo 20 odstotkov, ostale štiri petine vseh avtomobilov na tem planetu bo še vedno premikalo katero izmed fosilnih goriv.

Evropskim politikom očitno ni jasno, da je Evropa sestavni del 'dvorane' z imenom Zemlja, kjer 'evropskim nekadilcem' prav nič ne pomaga dejstvo, da je ena desetina prostora v tej 'dvorani' brez predelnih sten in z 'večpodročno klimo' namenjena prav njim, medtem ko ostali prostor zavzema 90 odstotkov 'kadilcev', verjetno mislijo, da bodo v takšni 'dvorani' zelo zdravo živeli. Če bi evropski politiki res želeli storiti kaj za naš planet, potem bi v pogledu trajnostne mobilnosti sprejeli vse možne opcije glede izbora čistejše energije, ki bi bile sprejemljive tudi za manj razvite države, kjer si elektromobilnosti enostavno niso sposobni privoščiti. Osebno ob tem stavim predvsem na zemeljski in tekoči plin ter na sintetična goriva, ker je praksa pač pokazala, da se električni avtomobili obnesejo zelo dobro samo na kratkih razdaljah, medtem ko elektromobilnost ne deluje najbolje v pogledu prevoza težjih tovorov in daljših poti.

Če bi se v Evropi politiki odločili, da bodo ljudje v bližnji bodočnosti namesto dragih in v praksi vprašljivo uporabnih električnih avtomobilov vozili avtomobile s pogonom na zemeljski ali tekoči plin, bi s splošnim prehodom na plinsko gnana vozila lahko zelo hitro znižali (- 20 %) količino skupno ustvarjenih CO2 emisij v prometu, vendar ta misel ni všeč politikom, ker se bojijo, da bomo Evropejci potem preveč odvisni od Rusije. V bistvu bi se Evropejci radi vrnili k naravi, vendar tja nihče ne želi oditi peš, ker se ljudje pač niso pripravljeni odpovedati udobju, ki bi moralo biti žrtvovano v interesu bolj trajnostne mobilnosti. Pravi 'eko' avtomobil ima kompaktne dimenzije (do 410 cm dolžine za razumne ljudi …), skromno komfortno opremo (ni klime in veliko električno gnanih 'invalidskih pripomočkov'…) in razumno motorizacijo (uskladitev pogonske moči z maso vozila …), ker je na ta način lahko občutno lažji in posledično bolj varčen s pogonskim gorivom.

Žal živimo v časih, ko se odvija ravno nasprotno, ker je vsaka nova generacija avtomobilskega modela večja in težja, s tem pa narašča tudi število potrebnih 'konj' za uspešno samodejno premikanje čedalje težjega avtomobila, s tem pa se zopet dvigne povprečna poraba goriva. Zato so mi izredno smešne navedbe proizvajalcev o 2-tonskih 'ekoloških' avtomobilih, ker smo včasih znali z enako količino materialov namesto ene današnje 4-kolesne 'zavaljene krave' izdelati najmanj dva avtomobila. Danes vam marketing v bistvu uspešno in za precej več denarja proda dva avtomobila v enem (marketing VS kupci: 1 : 0), očitno je to nekaj kar res potrebujete …