O zmagovalcu so odločale vozne lastnosti

Muli E-Muli ST Bullit E-Bullit 6100

Strokovnjaki nemškega kluba ADAC so se na tem testu ponovno ukvarjali s čedalje bolj priljubljenimi predstavniki tovornih električnih koles, vendar so tokrat posvetili pozornost samo predstavnikom iz kategorije 'Long John' (dvokolesni bicikel z daljšo medosno razdaljo).

V lanskem oktobru so Nemci predstavili izsledke podobnega testa, na katerem so takrat testirali samo predstavnike tovornih električnih triciklov, sedaj so se lotili še testa šestih dvokolesnih tovornih biciklov z vgrajeno električno pogonsko podporo. Izmed šestih tokrat testiranih izdelkov sta si samo dva bicikla (muli e-muli ST (nemška prodajna cena: 5180 evrov) in urban arrow family (6690 evrov)) prislužila oceno 'gut' (dobro), trije (prophete cargo plus e-bike (4100 evrov), triobike cargo (8139 evrov) in babboe city-e (3249 evrov)) so dobili oceno 'befriedigend' (zadovoljujoče), eden (bullit e-bullit 6100 (6127 evrov)) pa je na tem testu pogrnil, ker je prejel najslabšo možno oceno 'mangelhaft' (pomanjkljivo), in to predvsem zaradi uporabe neprimernih, otrokom škodljivih sestavnih materialov pri izdelavi sedežnih pasov za pripenjanje otrok, čeprav se je ta tovorni bicikel v vseh ostalih kategorijah (vozne lastnosti, pogonski sklop, priročnost in varnost) zlahka kosal s konkurenco.

Zmagovalni tovorni električni bicikel (muli e-muli ST) je nemške strokovnjake prepričal z voznim udobjem in odličnimi voznimi lastnostmi, ker niso bistveno drugačne kot pri običajnih biciklih, hvalijo pa tudi njegov zložljiv tovorni prostor in njegov rajdni krog, ki je občutno manjši (posledica majhnih 'karoserijskih' mer …) kot pri ostalih, tokrat testiranih konkurentih. Podobno dobro je ocenjen tudi urban arrow family, vendar so Nemci v tem primeru kritizirali uporabnost na dvokolo pritrjenega stojala. Pri vseh testiranih tovornih biciklih ne morete pričakovati tako dobrega akcijskega dosega kot pri običajnih električnih biciklih, in to zaradi enega samega vzroka (večja masa …), zato bo vaše vožnje konec že po 40., odnosno največ 60. kilometrih. Nemci so ob tem posebej izpostavili težavo izdelka znamke Babboe, ker boste za dokončno napolnitev akumulatorjev z 'električnim sokom' potrebovali približno 7 ur. Pri ostalih petih, tokrat testiranih biciklih, znaša ta čas od 3 do 5 ur.

Nemci pravijo, da morajo kupci pred nakupom takšnega tovornega dvokolesa obvezno definirati svoje potrebe (prevoz tovora, otrok ali obojega), poleg tega vožnja s takšnim transportnim sredstvom zahteva tudi nekaj privajanja in prakse glede ocene primerne hitrosti ob vožnji skozi ovinke, v nasprotnem primeru boste pristali na boku. Obvezno pa pred nakupom takšnega vozila opravite testno vožnjo …