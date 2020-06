Obuditev legendarne francoske aristokratske znamke?

Paul Giraux Facel Véga Paris V

Pred kratkim se je nešteto obstoječim spletnim stranem na svetovnem spletu pridružila povsem nova spletna stran legendarnega francoskega proizvajalca 'Le Grand Luxe Sportif' avtomobilov, kjer ob pomoči socialnega omrežja Instagram napovedujejo možni povratek znamke Facel Véga.

Vse skupaj je zavito v tančico skrivnosti, ker na omenjeni francoski spletni strani ne boste našli nobenih konkretnih podatkov o prototipnem 4-kolesnem projektu s polnim imenom 'Facel Véga Paris V', več informacij razkriva šele povezava do njihovega Instagram profila, kjer obiskovalce pričaka paket fotografij novega 'Überpremium' predstavnika francoske avtomobilske industrije, ki pa trenutno obstaja samo v virtualnem svetu. Vse skupaj je 'zakuhal' Paul Giraux, ki ob tem priznava, da je ponovna obuditev tako prestižne avtomobilske znamke izredno velik finančni zalogaj brez vsake garancije za tržni uspeh avtomobila, zato želijo Francozi s takšno študijo najprej 'potipati' tržišče in poiskati dovolj investitorjev za realizacijo takšne ideje.

Kaj vemo o novem, zaenkrat še fiktivnem avtomobilu znamke Facel Véga? Ne prav dosti, ker omenjajo samo informacijo o vgrajenem 6-litrskem bencinskem V8 motorju neznanega izvora, ki bi ga kupcem dobavljali v dveh različicah. Osnovna izpeljanka tega pogonskega sklopa naj bi sprostila 380 kW (510 KM) pogonske moči ter 609 Nm motornega navora. V različici 'Performance' naj bi takšen pogonski sklop lahko mobiliziral 410 kW (550 hp/558 PS/KM) pogonske moči v povezavi s 684 Nm motornega navora. Tako motoriziran novodobni facel véga naj bi posledično zaključil pospeševanje od 0-100 km/h v 3,5 sekunde.

Več podatkov nam razkrivajo fotografije novega aristokratskega Francoza, ki je oblikovan v stilu njegovih prednikov, ker so novodobni oblikovalci ob tem upoštevali tudi klasično pravilo GT igre (oznako GT si zasluži samo avtomobil z enim parom bočnih vrat …) in ustvarili klasični 2-vratni 'Hardtop Coupé' z 'notchback' zadkom, ki krasi tudi ogromno do sedaj izdelanih 2- in 4-vratnih limuzin ter kupejev. Ob oblikovanju tega avtomobila Francozi niso izumljali tople vode, namesto tega so raje poskrbeli za evolucijski oblikovni razvoj prvotnih oblik izredno prestižnih modelov znamke Facel Véga, ki si je za časa kratkega obstoja (1954-1964) prislužila ime 'francoski rolls-royce'.