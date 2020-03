Odlična uvrstitev Savine pnevmatike

Nemška organizacija GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung mbH), klub ACE (Auto Club Europa) in avstrijsko združenje ARBÖ (Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs) so v teh dneh objavili rezultate nedavno opravljenih testov devetih letnih pnevmatik (dimenzije: 215/55 R17), ki so trenutno na voljo kupcem v nemških trgovinah.

Nemci in Avstrijci so se tokrat posvetili samo testiranju cenovno sprejemljivih pnevmatik (prodajna cena 4-delnega kompleta: 0d 360 do 484 evrov) 'nepremijskih' gumarskih znamk v dimenzijah 215/55 R17, ker gre v teh primerih za tehnološke sorodnice dražjih pnevmatik bolj uveljavljenih gumarskih znamk. Vse tokrat testirane pnevmatike so namenjene predvsem lastnikom aktualnih srednjerazrednih karavanov, 'šišmišev' (oblikovni križanec) in ne ravno kompaktnih SUV (športno-funkcionalno vozilo) modelov.

Izmed devetih tokrat testiranih pnevmatik so z oceno "sehr empfehlenswert" (zelo priporočljivo) okitili samo izdelek tajvanske znamke Maxxis (tip Premitra 5, nemška prodajna cena za 4 pnevmatike: 360 evrov), malenkostno slabše ("empfehlenswert" - priporočljivo) so ocenjeni izdelki štirih gumarskih znamk (Sava Intensa UHP 2 (368 evrov), Fulda SportControl 2 (484 evrov), Apollo Aspire XP (420 evrov) in Toyo Proxes Sport (484 evrov)). Ob tem velja omeniti dober uspeh Savine pnevmatike, ki se je v skupni razvrstitvi zavihtela na odlično drugo mesto. Nekoliko slabše ("bedingt empfehlenswert" – pogojno priporočljivo) so ocenjeni izdelki znamk Kleber (tip Dynaxer HP4 (484 evrov)), Firestone (tip Roadhawk (444 evrov)), Hankook (tip Ventus Prime 3 (K125, 468 evrov)) in Avon (tip ZV7 (460 evrov)).

Nobena izmed testiranih letnih pnevmatik se ne more pohvaliti z odličnimi ocenami, pridobljenimi ob vožnji in zaviranju po mokri vozni podlagi. Idealni oceni (30 točk) ob zaviranju po mokrem (80-0 km/h) so se še najbolj približali izdelki znamk Maxxis, Fulda, Toyo in Kleber, ker se je testni audi Q2 ob tem dokončno zaustavljal šele po prevoženih 26,5, odnosno 28,8 metra. Nemci pravijo, da je za uspešno (varno) ustavljanje vozila na mokri podlagi pomembna predvsem debelina (višina) voznega profila pnevmatik. Če imate na vašem vozilu nameščene izrabljene letne pnevmatike s še zakonsko neumnimi in dopustnimi (potuha …) 3. milimetri (za razumne in pametne ljudi je že pri 4. milimetrih profila konec zabave …) profila, potem lahko ob zaviranju na mokri podlagi računate na občutno daljše (+ 10 metrov) zavorne poti.

Precej bolj so bili Nemci in Avstrijci zadovoljni ob testiranju letnih pnevmatik na suhi vozni podlagi, kjer sta se 2 tokrat testirani letni pnevmatiki približali idealu (30 točk). Govorimo pa o izdelku znamke Maxxis, ki je istočasno tudi zmagovalec tega testa, ter o pnevmatiki znamke Kleber. Kot odlične spremljevalke ob vožnji po suhem pa omenjajo tudi pnevmatike znamk Sava, Hankook, Fulda in Toyo. Sklepna ugotovitev nemških in avstrijskih strokovnjakov je, da je pnevmatika Maxxis Premitra 5 tako dobra, da jo z lahkoto postavite v družbo premijskih pnevmatik, čeprav vam ob nakupu takšnih pnevmatik ne bo potrebno jemati 'hipoteke'. Podobna ugotovitev pa velja tudi za izdelek kranjske Save …