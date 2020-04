Pogojno zanesljivo delovanje asistenčnih sistemov

Včeraj so strokovnjaki kluba ADAC razkrili delno spodbudne rezultate obsežnih testiranj marketinško opevanih asistenčnih sistemov za samodejno zaviranje v sili, ki so trenutno že lahko vgrajeni v nekatera lahka gospodarska vozila z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone.

K izvedbi takšnih testiranj jih je spodbudila evropska zakonodaja, ki predvideva, da bodo od leta 2022 s sistemi za samodejno zaviranje v sili in tudi sistemi za ohranjanje voznega pasu opremljena vsa nova lahka gospodarska vozila z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone. Drugi pomembni razlog za izvedbo takšnih testiranj je priskrbela črna nemška statistika iz leta 2018, ker se je vsaka peta prometna nesreča z vpletenimi lahkimi gospodarskimi vozili zgodila po scenariju naleta lahkega gospodarskega vozila v vozilo, ki je vozilo, se počasno premikalo ali pa mirovalo pred njim na enakem voznem pasu.

Tokratna testiranja delovanja sistema AEBS (Autonomous Emergency Braking System) so izvedli ob pomoči lahkega, dodatno opremljenega (doplačilo kupca za sistem AEBS) večjega lahkega gospodarskega vozila znamke Ford, ker so Nemci ob tem poudarili, da boste v Nemčiji, kjer je kupcem trenutno na voljo 11 različnih serijskih modelov takšnih vozil, za vgradnjo takšnega sistema doplačali v večini primerov, ker ga serijsko vgrajujejo samo v izdelek znamke MAN (tip TGE), medtem ko ga kupci nissana NV400 in opla movano sploh ne morejo kupiti, ker ga ni v ponudbi opreme. Ob testiranjih so uporabili 5 različnih scenarijev, vendar v dveh bistveno drugačnih pogojih, ker so najprej izvedli teste s praznim (brez tovora) dostavnikom in jih nato ponovili z občutno težjim (naloženi tovor) enakim predstavnikom te vrste vozil.

Prvi scenarij: SPOSOBNOST SAMODEJNEGA ZAVIRANJA V PRIMERU, KO JE PRED VAMI NA ISTEM VOZNEM PASU USTAVLJEN (MIRUJOČ) AVTOMOBIL

Dokler je vaš dostavnik prazen in po cesti ne boste vozili z več kot 43 km/h, se skoraj nimate česa bati, ker je vgrajeni sistem AEBS v izdelku znamke Ford prepoznal oviro na cesti in poskrbel za uspešno in varno samodejno zaustavitev vozila. Slabše jo boste odnesli pri višjih hitrostih (od 43 do 60 km/h), ker se prazni dostavnik pri takšnih hitrostih ni več sposoben samodejno varno ustaviti. Posledično lahko pride do manjšega trčenja v obliki lažjega naleta v vozilo, ki na cesti stoji pred vami. Za še občutno slabši možni razvoj tega scenarija pa poskrbi otovorjen dostavnik, kjer se boste z delujočim sistemom AEBS uspešno ustavljali samo še ob počasni vožnji (do približno 33 km/h), pri višjih hitrostih morate računati na povečano verjetnost lažjega trčenja, odnosno naleta.

Drugi scenarij: SPOSOBNOST SAMODEJNEGA ZAVIRANJA V PRIMERU, KO JE PRED VAMI NA ISTEM VOZNEM PASU POČASEN AVTOMOBIL, KI SE PREMIKA S HITROSTJO 20 KM/H

Najbolj srečni testni scenarij, ne glede na otovorjenost lahkega gospodarskega vozila, ker je bilo delovanje sistema AEBS vedno vzorno do hitrosti 60 km/h.

Tretji scenarij: SPOSOBNOST SAMODEJNEGA ZAVIRANJA V PRIMERU, KO JE PRED VAMI NA ISTEM VOZNEM PASU AVTOMOBIL, KI ZAVIRA

Najbolj nesrečen testni scenarij, po katerem je sistem AEBS v velikem dostavniku odpovedal na celi črti. Posledično je na izvedenih testih prišlo do trčenja (nalet od zadaj) z nezmanjšano hitrostjo.

Četrti scenarij: SPOSOBNOST SAMODEJNEGA ZAVIRANJA V PRIMERU, KO SE PRED VAMI ZNAJDE PEŠEC, KI PREČKA CESTO

Nemci tudi v primeru tega scenarija niso najbolj zadovoljni, ker se je pokazalo, da je vgrajeni sistem AEBS delno prepoznal pešce in uspešno odreagiral samo pri nižjih hitrostih (od 32 (polno vozilo) do 36 km/h (prazno vozilo)), zato so bili 'testni pešci' vedno deležni 'manjših poškodb' (recimo izguba spodnjih okončin …), ki za testne lutke seveda niso tako usodne kot za prave ljudi.

Peti scenarij: SPOSOBNOST SAMODEJNEGA ZAVIRANJA V PRIMERU, KO SE PRED VAMI NA ENAKEM VOZNEM PASU ZNAJDE KOLESAR

Tudi v tem primeru je vgrajeni sistem AEBS dokaj uspešno opravil zadano nalogo, ker je na vašem voznem pasu vedno zaznal kolesarja, ki se je znašel pred vami in se premika v enaki smeri kot vi, vendar samo pri hitrostih, ki niso višje od 52 km/h. Če boste vozili hitreje pa obstaja možnost, da bo sistem AEBS odreagiral prepozno, posledično neželeno srečanje s kolesarjem ni več izključeno.

Sklepna nemška ugotovitev je, da sta sistema kot sta AEBS in sistem za ohranjanje voznega pasu res koristna, vendar se na njuno 100 odstotno delovanje ne smemo zanesti, ker je to pač nekaj kar še ne obstaja, čeprav nas marketing in neresni novinarji že dolgo prepričujejo v obstoj takšnih pravljic za odrasle. Dober in zbran šofer se bo še naprej prvenstveno posvečal vožnji, medtem ko bo delovanje vgrajene 'Allmighty - Wunderwaffe' IT krame jemal z rezervo …