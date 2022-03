Pospešeno izumiranje 3-vratnih avtomobilov

Opel Kadett kot 2-vratna notchback limuzina Opel Kadett kot 4-vratna notchback limuzina Opel Kadett kot 3-vratni karavan Opel Kadett kot 5-vratni karavan Opel Kadett Coupe Opel Kadett kot 2-vratna fastback limuzina Opel Kadett kot 4-vratna fastback limuzina

Nekoč, v dobrih starih časih, ko so imeli kupci avtomobilov še veliko izbire, so se ljudje ob nakupu avtomobila lahko ukvarjali tudi z vprašanjem glede potrebnega števila bočnih vrat, v današnjih časih se kupcem s tem vprašanjem skorajda ni potrebno več ubadati.

V dobrih starih časih so imeli kupci avtomobilov res veliko izbire glede možnih karoserijskih različic, ker ste si poleg klasične 4-vratne limuzine lahko omislili tudi bolj športno orientirane limuzine (lep primer tega so BMW-ji iz serije 02 ter prvih dveh generacij serije 3, med njimi je tudi prvi M3 …) s samo enim parom karoserijskih vrat. Enako je veljalo tudi za kupce karavanov, ki so lahko izbirali med 3- in 5-vratnimi karavani (lep primer tega je nekdanja pobudba znamke Opel …), ter za kupce klasičnih kombilimuzin, ker so imeli tudi oni možnost izbire med 3- in 5-vratno karoserijo. Nekoč so imeli majhni avtomobili večinoma samo en par bočnih vrat, ki je popolnoma zadostoval, ker v primeru takšnih avtomobilov pač ne govorimo o tipičnih družinskih avtomobilih, temveč o vozilih, ki so imela v številnih družinah samo še vlogo drugega avtomobila, ki ga je po navadi uporabljal samo en človek. Za ta vozila so se po navadi odločali tudi samski moški in pa samske ženske, odnosno pari brez naraščaja. Enako (v pogledu števila bočnih vrat …) pa je veljalo tudi za nekdanje predstavnike terensko prehodnih prostočasnih avtomobilov (lep primer tega je prva generacija range roverja, danes so ta vozila znana kot SUV vozila …), klasična terenska vozila in poltovornjake.

Vozilo s samo enim parom bočnih vrat je vedno utelešalo športnost, medtem ko 5-vratnik vedno uteleša praktičnost, zato so bili tudi pravi GT/GTi avtomobili in ostale bolj zmogljive različice klasičnih kombilimuzin v preteklosti skoraj vedno izdelane s samo enim parom bočnih vrat, ker so proizvajalci avtomobilov takrat še spoštovali izročilo prestižne oznake GT/GTi (pravi predstavnik GT/GTi avtomobilov ima lahko samo en par bočnih vrat …), poleg tega avtomobili s samo enim parom bočnih vrat na opazovalce delujejo veliko bolj dinamično kot pa bolj praktične, družinsko usmerjene 5-vratne različice. Tudi gospodarsko orientirane različice osebnih vozil (furgoni in poltovornjaki, odnosno dostavna vozila) so bile v dobrih starih časih na voljo samo z enim parom bočnih vrat, današnji modi v obliki dvojne ('double cab') kabine so se proizvajalci takšnih vozil pridno izogibali, ker s tem znižate uporabnost in okrnite primarno namembnost (prevažanje tovora, ne pa ljudi …) takšnega vozila. Trend 2- in 3-vratnih avtomobilov se je obdržal samo pri pravih kupejih, vendar tudi ta, definitivno najbolj elegantna karoserijska vrsta avtomobilov počasi izumira (razen v primerih superšportnikov), ker jo nadomešča današnje modno enoumje v obliki 5-vratnih kombilimuzin, 5-vratnih karavanov, 5-vratnih oblikovnih križancev in 5-vratnih SUV modelov. Posledično kupec, ki ljubi individualnost, danes nima več prav veliko izbire glede oblike karoserije …

Po mnenju strokovnjakov iz družbe Bähr & Fess Forecasts se je trend izumiranja 2- in 3-vratnih avtomobilov začel odvijati že na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, to pa potrjuje tudi statistika nemške podružnice družbe Jato Dynamics, čeprav ob tem ostaja tudi nekaj svetlih izjem (3-vratni fiat 500 in sedaj že klasični 3-vratni mini). Leta 2010 so kupcem v Nemčiji dostavili približno 75.000 novih majhnih avtomobilov iz evropskega A segmenta (mini), večinoma v 5-vratnih različicah, ker se je takrat za nakup majhnega 3-vratnega avtomobila še odločilo približno 16.000 nemških kupcev. Leta 2020 so majhni 3-vratni avtomobili v Nemčiji pritegnili samo še 3500 (približno) kupcev. Enako dogajanje so opazili tudi v evropskem B segmentu (supermini), kjer najdemo avtomobile, ki si za razliko od današnjih predstavnikov C segmenta ('golfov razred') še zaslužijo oznako 'kompaktno vozilo'. Tudi v tem primeru so iz prodajnih salonov že zdavnaj izginile skoraj vse 3-vratne različice serijskih modelov, temu trendu so se nazadnje odpovedali pri znamki Ford, kjer so še pred kratkim še vedno izdelovali 3-vratne fieste, ker so bile 3-vratne fieste pri kupcih skoraj enako popularne kot 5-vratne različice tega modela. Leta 2010 so Nemcem in Nemkam dostavili več kot 23.000 novih 3-vratnih fiest in približno 28.000 novih 5-vratnih fiest, leta 2020 se je za nakup 3-vratne fieste odločilo samo še približno 4200 kupcev, medtem ko se je za novo 5-vratno fiesto odločilo skoraj 30.000 Nemcev in Nemk.

Podoben trend izbire kupcev se je uveljavil tudi v 'golfovem razredu', kjer 3-vratne različice niso nikoli pritegnile veliko kupcev. Leta 2010 se je za nakup novega 3-vratnega audija A3 odločilo skoraj 16.000 nemških kupcev, istočasno se je skoraj 43.000 kupcev raje odločilo za nakup 5-vratne različice tega modela. Tudi nemški kupci BMW-jev iz serije 1 so leta 2010 razmišljali podobno, ker se je za nakup 3-vratne verzije odločilo samo slabih 12.000 kupcev, večina (približno 33.000 kupcev) se je odločilo za nakup 5-vratnega BMW-ja serije 1. Tudi nemški kupci SEAT-ove ibize so se leta 2010 raje odločali za nakup 5-vratne različice (prodanih približno 13.000 primerkov), medtem ko je 3-vratna 'kupe' (uradna španska interpretacija klasične 3-vratne kombilimuzine, ki je seveda skregana z razumom in strokovnim pojmovanjem pojma kupe …) različica pritegnila samo 6900 (približno) nemških kupcev. Še bolj ekstremna pa je razlika v primeru dveh serijskih modelov (polo & golf) iz koncerna Volkswagen. Že leta 2010 so pri tej znamki zaznali drastičen upad zanimanja nemških kupcev za 3-vratne različice obeh modelov, ker se je za nakup 3-vratnega pola odločilo samo še dobrih 12.000 kupcev, kar je malo ob primerjavi s prodanimi primerki (dobrih 84.000 ….) 5-vratnega pola. Resnično ekstrema pa je razlika v primeru modela golf (približno 17.000 prodanih 3-vratnih golfov in dobrih 138.000 prodanih 5-vratnih golfov).

Tudi pri znamki Opel, ki je v dobrih starih časih znala razveseliti kupce z ogromno paleto karoserijskih različic (lep primer tega je kadett B, ki so ga kupcem ponujali v kar štirih karoserijskih različicah (2- ali 4-vratna 'notchback' limuzina, 2- ali pa 4-vratna 'fastback' limuzina, 3- ali pa 5-vratni karavan in 2-vratni kupe …), so se že leta 2018 odpovedali 3-vratni astri, leta 2019 je izginila tudi 3-vratna corsa. Tudi pri znamki Peugeot, kjer se je 3-vratni model 208 poslovil leta 2020, so zelo dolgo vztrajali pri 3-vratnih različicah, občuten upad popularnosti 3-vratnega modela 308 pa so zabeležili že leta 2010, ko so v Nemčiji prodali samo 491 novih 3-vratnih primerkov tega modela, medtem ko je približno 4500 nemških kupcev takrat raje izbralo 5-vratno različico, zato je 3-vratni peugeot 308 izginil že leta 2015. Podoben upad zanimanja kupcev za bolj športno in posledično manj praktično orientirane 3-vratne različice modelov kot sta i20 in i30 so zabeležili tudi pri znamki Hyundai, kjer je 3-vratni i30 izginil že leta 2016, dve leti kasneje je iz ponudbe izginil tudi 3-vratni i20.

Ker sam izviram iz družine, kjer smo bili vedno veliko bolj naklonjeni 'nepraktičnim', vendar bolj elegantnim 2- in 3-vratnim avtomobilom kot pa 4- in 5-vratnim avtomobilom, me takšen razvoj dogodkov na tržišču, kjer kupec nima več poštene izbire, zelo žalosti, poleg tega pa je splošno pomanjkanje 2- in 3-vratnih avtomobilov krivo tudi za mojo odločitev, da novega avtomobila ne bom kupil nikoli več. Sem pa prepričan, da se s tem strinja še kakšen potencialni kupec novih avtomobilov …