Potencialno smrtno nevarna kombinacija …

Pri nemškem klubu ADAC so se tokrat posvetili bližnji bodočnosti avtomobilizma, kjer naj bi avtonomno delujoča vozila postala del vsakdana. S tem pa bi se dostikrat spremenil tudi 'vedenjski vzorec' (položaj sedenja in sedežne nastavitve) potnikov in voznikov v takšnih avtomobilih.

Tega se zavedajo tudi strokovnjaki kluba ADAC, ker lahko avtonomno vožnjo avtomobila primerjate z dogajanjem med potovanjem v kakšnem železniškem vagonu z ločenimi kupeji, kjer so potniki po navadi zelo sproščeni (niso pozorni na dogajanje, povezano z vožnjo železniške kompozicije) in zaposleni z različnimi aktivnostmi (spanje, branje, interakcija z IT napravami, poslušanje glasbe in gledanje filmov, prehranjevanje … joga?), in to v različnih položajih teles brez uporabe varnostnih pasov, ker jih pač ni. Ta sproščenost, ki vodi do lahkomiselnosti, deluje odlično, dokler se vožnja odvija v najlepšem redu. Zadeve se spremenijo tisti moment, ko pride do nesreče ali iztirjenja, ker se nepripeti in na nesrečo povsem nepripravljeni potniki po navadi spremenijo v 'nekontrolirane izstrelke', ki lahko zelo dobro poškodujejo sebe in druge …

Glede na to, da bodo pametni, vendar zelo sproščeni potniki med vožnjo z avtonomnim avtomobilom še vedno pripeti z varnostnimi pasovi, se nam železniški scenarij sploh nebi smel zgoditi, vsaj mislili smo tako, ker smo pač verjeli v marketinške pravljice o neverjetno varnih avtonomno delujočih avtomobilih, podprte s strani novinarjev, ki ob omembi avtonomne vožnje začnejo po tleh delati 'lužice' od čiste sreče, ker je avtonomna vožnja itak nekaj najlepšega, kar se nam je zgodilo v zadnjih 130. letih (približno) avtomobilizma. Aktualni testi kluba ADAC pa prinašajo veliko bolj zloveščo sliko, ker so Nemci ugotovili, da aktualni varnostni sistemi (zategovalniki pasov, sistemi za predpripravo na trk in zračne varnostne blazine, konstrukcija potniške celice …) sploh niso v stanju zagotoviti ustrezne varnosti za potnike, ki ob sedenju med vožnjo v avtomobilih ne upoštevajo ključnega pravila 'varnostne igre' (pravilno sedenje na sedežu pod kotom, ki je glede na smer vožnje lahko obrnjen za največ (+/-) 15 stopinj in upoštevanje varnostnih navodil glede pravilnih nastavitev sedeža …).

Nemci so najprej izvedli 18 manjših testnih trženj s sanmi, kjer so preizkušali kako se testne lutke, ki so bile na sedeže posajene v različnih položajih ter različnih nastavitvah sedežev, odzovejo v slučaju, ko se bo avtonomno delujoče vozilo na cesti srečalo z morebitno oviro pri 64 km/h in bo posledično prišlo do hitrega pojemka hitrosti. Ob tem jih je zanimalo tudi to, če lahko varnostni pasovi in varnostne zračne blazine preprečijo najhujše v slučaju čelnega trčenja. 'IT fetišistom', za katere je avtonomno delujoče vozilo približek 'nebes na zemlji', ne bodo všeč aktualna dognanja strokovnjakov kluba ADAC, ker razkrivajo, da bodo potniki v avtonomno delujočem avtomobilu ob prometni nesreči, ki se je odvila po enakem scenariju, deležni občutno hujših poškodb kot pa potniki iz konvencionalno vodljivega avtomobila, ki so ob vožnji bolj osredotočeni na dogajanje okrog vozila, poleg tega sedijo pravilno, za idealno delovanje vgrajenih varnostnih sistemov.

Te sreče potniki v avtonomno delujočem vozilu ob trku ne bodo deležni, najhuje so jo na tem testu odnesli 'dummyji', ki so med premikanjem s 64 km/h ležali na podrtem sopotnikovem sedežu, ker so bili ob trku podvrženi 'Submarining' efektu (zdrs izpod varnostnega pasu) in horizontalnem stiskanju hrbteničnih vretenc s posledično trajno invalidnostjo ali smrtjo. Slabo jo bodo že pri čelnem trku s samo 30 km/h odnesli tudi tisti potniki, ki so v vozilu obrnjeni (glede na smer vožnje) za 180 stopinj, ker je hrbtni del sedeža ob čelnem trku popustil, testna lutka pa je ob tem z glavo 'preverila' trdnost strešne konstrukcije. Omenili so tudi tiste, ki bi v vozilu sedeli bočno (glede na smer vožnje). V tem primeru se vam lahko zgodi, da boste ob čelnem trčenju enostavno padli s sedeža, se ob tem z vratom zapletli v varnosti pas in za piko na i še v celoti zgrešili napihljive varnostne blazine …

Nemci so tokrat izvedli samo en klasični Euro NCAP čelni trk, kjer je sodeloval tudi avtomobil, vendar so sopotniku, odnosno lutki na takšnem sedežu, namenili bolj sproščeno vedenje (solidno (45 stopinj) nagnjeno hrbtno naslonjalo sedeža ter iztegnjen par spodnjih okončin nad armaturno ploščo). 'Dummy' na sopotnikovem sedežu je ob tem užival tudi ob interakciji s prenosno IT napravo. Končni rezultat tega testa prikazuje zadnja fotografija, kjer sta lepo vidni primerjavi dveh podobnih testnih scenarijev (čelno trčenje pri 64 km/h), ker lahko na levi strani fotografije vidite obsežnost in resnost poškodb pri potniku in vozniku iz neavtonomno delujočega vozila, ki sta ob trku sedela po predpisih, medtem ko sta na desni strani fotografije lepo vidna povečan obseg in občutno višja resnost poškodb v avtonomno delujočem avtomobilu z zelo sproščenim sopotnikom in malo manj sproščenim voznikom …