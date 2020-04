Praktični izum znamke Dethleffs

V nemškem podjetju Dethleffs, ki je zaradi dogajanja, povezanega s širjenjem novega koronavirusa in zaradi skrbi za zdravje zaposlenih 25. marca zaustavilo proizvodnjo, bodo danes ponovno zagnali proizvodnjo počitniških vozil.

Nemci so do sedaj vse zaposlene samo informirali in tudi izobraževali o doslej znanih lastnostih virusa, znakih in širjenju bolezni ter jim ob pomoči spleta posredovali jasna navodila, kako ravnati, da se zaščitijo pred koronavirusom ter kako ravnati ob okužbi. Istočasno so zaposlene pozvali k upoštevanju vseh ukrepov, ki so jih predpisale nemške državne zdravstvene in druge ustanove tako v poslovnem kot v zasebnem okolju. Sedaj bo zaposlenim v podjetju Dethleffs na voljo tudi njihov interni izum v obliki higienskega ključa z imenom 'Coroni', ki ga bodo danes prejeli skoraj vsi zaposleni.

Nemci so ob pomoči lastnih inženirjev in konstruktorjev razvili posebno multifunkcijsko orodje, ki uporabniku omogoča 'brezkontaktno' odpiranje in zapiranje vrat, uporabo vodnih pip ter uporabo različnih stikal, tipkovnic in gumbov v zgradbah ter pri proizvodih strojih. Na ta način uporabnik takšnega lesenega 'švicarskega noža' ne potrebuje zaščitnih rokavic, istočasno se s tem zniža tudi potreba po razkuževanju vratnih kljuk, stikal in podobnih površin, s katerimi so zaposleni lahko v stiku. Navzlic lastništvu takšnega orodja iz 'iverke' (lepljen les) bodo morali zaposleni v podjetju Dethleffs še naprej spoštovati odredbo o relativno varni oddaljenosti (1,5 metra) od sodelavcev ter higieni, posledično bo njihova 'menza' (tovarniška kuhinja) zaprta tudi v teh dneh.