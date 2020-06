Pravilno otovarjanje rešuje življenja

Nemci so se na tokratnem preizkusnem testu intenzivno ukvarjali s prevozom različnih predmetov in morebitnimi posledicami v slučaju čelnega trčenja s solidno otovorjenim avtomobilom, ki so močno odvisne od vedenjskega vzorca uporabnika takšnega avtomobila.

Ja, Nemci so tokrat ob uničevanju dveh avtomobilov (karavanska predstavnika Volkswagnovih golfov iz 5. generacije) upoštevali dva vedenjska vzorca sodobnih potrošnikov, ker so prvega, dodatno obteženega (+ 145 kg) varianta na testnem poligonu poslali v pregrado z nezavarovanim tovorom v prtljažniku, medtem ko so v primeru trka drugega varianta poskrbeli za pravilno zavarovanje tovora, ki so ga 'zasidrali' s pomočjo uporabljenih trakov. Oba čelna trčenja so izvedli pri hitrosti 45 km/h.

Prvi preizkus trčenja, ki so ga opravili z variantom, kjer niso pripeli tovora v prtljažniku, je pokazal, da bodo imeli uporabniki, ki se nalaganja vozila lotijo 'zelo sproščeno', ob morebitnem trku izredno dobre možnosti za pridobitev težjih poškodb, posledično vozila po trku ne bodo zapustili z lastnimi močmi … Zasluge za to lahko pripišemo nezavarovanemu tovoru, ki je ob trku zdrsnil naprej in ob tem skoraj prebil oba prednja sedeža in ju delno utrgal iz sidrišč, posledično je tovor zadel oba prednja potnika. Glavi obeh prednjih testnih lutk je ob tem zadelo tudi nekaj manjših predmetov, in to z močjo, ki vam lahko zagotovi hude poškodbe glave.

Drugi testni scenarij (trčenje s pripetim tovorom) sta obe testni lutki prestali brez stresa, ker so bili stekleni in lomljivi predmeti tokrat zaviti v tkanine, vsi težji predmeti pa so bili shranjeni na najnižjih možnih točkah in pripeti s trakovi. Manjše predmete so naložili v škatle, za dodatno varnost pa je poskrbela tudi predelna mreža prtljažnika. Zato Nemci svetujejo potrošnikom, da si pred odhodom iz parkirišč trgovin vzamejo čas za pravilno razporeditev in pritrjevanje tovora, enako pa velja tudi za vse tiste, ki se boste v kratkem odpravili na letni dopust …