Predstavnik 'lifestyle' Kitajcev

V Münchnu, kjer trenutno poteka letošnja salonska prireditev IAA, se je publiki prvič predstavil tudi novi 'lifestyle' model kitajske znamke Ora, ki je večini ljudi znana predvsem po njihovi nedavno izdelani kopiji kultnega Volkswagnovega 'hrošča', ki so ga Kitajci replicirali z večjim številom karoserijskih vrat.

Sedaj je pred nami ora cat one, relativno kompaktni (dolžina: 4235 mm, širina: 1825 mm, višina: 1596 mm, medosna razdalja: 2650 mm) električni avtomobil, ki so ga Kitajci spoznali že lani, vendar z drugačnim imenom (ora haomao). S tem striktno električno gnanim 5-vratnim avtomobilom želijo pri znamki Ora, ki spada pod okrilje kitajskega koncerna Great Wall Motors, privabiti predvsem mlajše evropske kupce, ki jih bo ora cat one skušala zasnubiti s sprejemljivim oblikovanjem, bogato serijsko opremljenostjo in seveda sprejemljivo prodajno ceno v območju 30.000 evrov (brez subvencij …). Za ta denar si v Nemčiji trenutno lahko privoščite samo nakup novega Renaulta z oznako zoe ali pa novo Oplovo corso-e …

V bistvu se ponavlja zgodovina, vendar z drugimi akterji. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so si japonske motociklistične znamke pričele prisvajati čedalje več evropskih tržišč, posledično je takrat 'poginilo' veliko evropskih motociklističnih znamk, ker z njihovim rokodelskim razmišljanjem in ravnanjem enostavno niso mogli slediti japonski velikoserijski proizvodnji, ki je s seboj prinesla tudi občutno nižje prodajne cene motociklov. Poleg tega so bili tedanji japonski motocikli tudi zelo dobro izdelani in zanesljivi. Sedaj se odvija podobna zgodba, v kateri bodo na koncu najbrž zmagali Kitajci, tudi zaradi tega, ker si trenutno že lastijo približno 75-odstotkov vseh znanih zemeljskih zalog redkih kovin in materialov, ki so nujno potrebni za izdelavo električnih avtomobilov.

Pri oblikovanju tega avtomobila so Kitajci poiskali navdih pri nekaterih kultnih evropskih avtomobilih, to je zelo dobro vidno ob pogledu na prednji del avtomobila, ki predstavlja oblikovno mešanico porscheja 911, fiata 500 in prvotnega minija. Zanimivo je tudi razmišljanje kitajskih oblikovalcev, ki so ob oblikovanju te moderno izražene klasične 5-vratne kombilimuzine načrtno poskrbeli za višje odmerjena bočna kabinska stekla pri paru zadnjih bočnih karoserijskih vrat. S tem so se Kitajci ob oblikovanju njihovega 'fastback' (proti zadku padajoča strešna linija) izdelka načrtno izognili sočnim 'marketinškim klobasam' tipa 'kupejevska limuzina', odnosno limuzina s 'kupejevskim' zadkom ali pa 'SUV kupe'. Takšne domislice so mogoče samo ob totalnem ignoriranju in negiranju splošno znanih in uveljavljenih strokovnih pojmov kot so 'fastback' in 'notchback' limuzina, 'fastback' in 'notchback' kupe ali pa 'fastback' kombilimuzina, kombikupe ter pojem 'hard top sedan' …

Veliko bolj nekonvencionalno je oblikovan zadek kitajskega 'ID.3' modela, ki ga premika 126 kilovatni (171 KM) pogonski sklop (250 Nm motornega navora), ki ga kljub impresivni (za ta razred vozil …) pogonski moči ne boste mogli voziti z več kot 160 km/h. S takšnim prisilnim znižanjem končne hitrosti nam proizvajalci vozil sporočajo, da je tudi njim dobro jasno, da električni avtomobili ne marajo velikih potovalnih hitrosti navzlic odličnemu pospeševanju (ora cat one, 0-100 km/h: 8,5 sekunde), ker jim takšen način vožnje lahko zelo dobro načne zaloge shranjene električne energije, posledično boste ob dinamični vožnji z električnim vozilom na poti lahko obiskali več polnilnic in ob tem morda spoznali več lokalnih turističnih znamenitosti. Priporočljiva potovalna hitrost za striktno električno gnane avtomobile je samo 90, odnosno največ 100 km/h. S tem se boste lahko vrnili v obdobje 'fičkov'. Ravno v teh dneh so pri klubu ADAC predstavili ugotovitve s testa, kjer so električni avtomobili vlekli počitniške prikolice. Sklepna ugotovitev nemških strokovnjakov je, da vam bo vleka počitniške prikolice ob poti na dopust prinesla samo polovico prevoženih kilometrov od običajne (brez vleke) avtonomije …

Kupcem modela ora cat one bodo pri znamki Ora ponudili dva možna paketa vgrajenih akumulatorjev znamke CATL (kapaciteta: 49 ali 63 kWh), ki naj bi vozilu po WLTP protokolu s samo enim polnjenjem akumulatorjev zagotovila od 300 do 400 kilometrov akcijskega dosega. Na električnih polnilnicah z največ 22 kilovati polnilne moči naj bi postopek polnjenja (do 80 %) trajal samo 45 minut (v primeru šibkejšega paketa akumulatorjev), odnosno 55 minut ob polnjenju večjega paketa. Nemški novinarji so zelo zadovoljni z izgledom potniške kabine, za uporabljene materiale so zapisali, da so na premijskem nivoju. Pred voznikom se nahaja lično oblikovan in pregleden 20,5-palčni zaslon, hvalijo tudi prostor za potnike na zadnji klopi, moti jih edino relativno majhen prtljažnik. Vozilo je že serijsko opremljeno s številnimi modnimi pripomočki, ki jih morate pri drugih proizvajalcih doplačati. Ena takšnih serijskih je tudi v kabini vgrajena kamera s funkcijo prepoznave obraza. Na ta način cat one prepozna lastnika, istočasno pa tudi njegove nastavitve delovanja vozila in varnostne ter komfortne opreme.

Tipke, odnosno gumba za zagon vozila ni. Pogonski sklop se avtomatsko zažene tisti moment, ko pristanete na vozniškem sedežu in se samodejno izklopi, ko izstopite iz vozila. Nemci hvalijo tudi oblikovanje armaturne plošče in njeno neotovorjenost s stikali, ki so izvedena v obliki stikal, ki krasijo notranjost modernih minijev. Jih pa moti posledična otovorjenost s stikali na volanskem obroču. Med serijsko opremljenost pa spada tudi aktivni, radarsko podprti tempomat in pa sistem zunanjih kamer, ki pokriva (360 stopinj) okolico vozila. Med osnovno opremo spada tudi vzvratna kamera in dobra povezanost s svetovnim spletom, na spisku opreme za doplačilo pa je baje samo panoramsko strešno okno znamke Webasto. Prodaja tega vozila na nemškem tržišču se bo pričela odvijati v pomladi leta 2022. Po prvih informacijah bo nemški kupec za takšno vozilo odštel približno 30.000 evrov (brez subvencije …).