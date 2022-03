Presenetljiv zmagovalec testa

Strokovnjaki največjega nemškega avtomobilskega kluba so se tokrat ukvarjali s testiranjem dvanajstih domačih polnilnih postaj. Za deset tokrat testiranih polnilnih naprav so ugotovili, da izpolnjujejo večino kriterijev, dva izdelka te vrste pa sta pogrnila na področju varnosti.

Nemce sta na tem testu zanimali predvsem dve funkciji (funkcionalnost, odnosno uporabnost in varnost) domačih polnilnih postaj, ki sta kot najpomembnejši funkciji določili tudi zmagovalce in poražence tega testa, čeprav so Nemci ob tem ocenjevali še nekaj preostalih, vendar manj pomembnih kriterijev (opremljenost, montaža in pa povezljivost s pametnimi telefoni). Ob tem so ob pomoči petih različnih električnih avtomobilov izvedli več kot 400 polnjenj akumulatorjev v testnih avtomobilih. Ena izmed najbolj pomembnih ugotovitev tega testa je, da so testirane domače polnilne postaje zelo zanesljive glede delovanja, ker je do prekinitve polnjenja akumulatorjev prišlo v samo dveh primerih.

Veliko bolj kritični so bili Nemci na področju varnosti za uporabnike, ker so pri dveh testnih kandidatih (PC Electric Wallbox GLB 353419P + WLAN (nemška prodajna cena: 1275 evrov) in Alfen Eve Single S-line 90446058 (720 evrov)) ugotovili, da uporabniku ne ponujata dovolj zaščite pred možnim električnim udarom, ker se je zaščita vklopila prepozno, odnosno se pri dveh izmed treh izvedenih polnjenj sploh ni vklopila. Zato sta ta dva izdelka, ki se jima morajo pametni kupci izogniti, prejela najslabšo možno oceno „mangelhaft“ (pomanjkljivo). Oba zmagovalca tega testa (go-eCharger HOMEfix 11 kW in Wallbox Chargers Commander 2) sta prepričala Nemce z najbolj uporabnim 'paketom' (odlične ocene za uporabnost in varnost uporabnikov ter uporabnikom prijazno upravljanje funkcij ob pomoči aplikacij).

Ob tem preseneča predvsem to, da je v zmagovalnem paru prisotna tudi najcenejša tokrat testirana domača polnilna postaja znamke go-eCharger, ki je od enako dobro ocenjene konkurence občutno cenejša, ker boste v Nemčiji za izdelek znamke go-eCharger odšteli samo 675 evrov, medtem ko je izdelek znamke Wallbox Chargers občutno dražji (nemška prodajna cena: 1300 evrov). Med minusi najslabše ocenjene polnilne postaje znamke Alfen pa omenjajo tudi njeno energijsko požrešnost ob njenem 'Standby' delovanju, ki znaša točno 7 vatov, medtem ko bo izdelek znamke LRT Emobility (model Home Essential Plus 11kW AC09C (900 evrov) v enakem modusu porabil samo 1 vat električne energije.

V teh dneh pa močno odmeva izjava prvega moža (Luca de Meo) skupine Renault, ki je v nedavno izvedenem intervjuju za nemški časopis F.A.Z. (Frankfurter Allgemeine Zeitung) jasno in glasno povedal, da naj ljudje, ki živijo v večstanovanjskih hišah (bloki) in nimajo garaže ali pa lastnega parkirnega prostora (garažna hiša, pokrit 'carport' ali kaj podobnega …) za vgradnjo domače polnilne postaje, raje pozabijo na nakupe striktno električno gnanih avtomobilov. To je eden izmed redkih primerkov, ko si je eden izmed vodilnih mož v avtomobilski industriji kupcem električnih avtomobilov upal naliti čistega vina …