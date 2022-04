Pričetek prodaje

Proti koncu leta 2019 so pri nemški znamki SEVIC predstavili prvi vozni prototip striktno električno gnanega lahkega gospodarskega vozila iz kategorije L7e-CU. Sedaj je ta simpatično majhen mestni dostavnik že na voljo nemškim kupcem.

Edini 4-kolesni model znamke SEVIC se lahko pohvali z resnično kompaktnimi merami karoserije (dolžina: 3705 mm, širina: 1366 mm, višina: 1995 mm) in variabilnostjo (9 možnih različic), ki lastniku takšnega, dejansko lahkega gospodarskega vozila (neto masa avtomobila: od 757 – 894 kg, odvisno od velikosti paketa vgrajenih akumulatorjev) omogoča lahko in hitro menjavo (ob uporabi viličarja znaša ta postopek približno 60 sekund …) možnih nadgradenj tovornega prostora, zelo solidna za tako veliko vozilo pa je tudi uporabna nosilnost v območju od 576 do 676 kilogramov.

Ker je model V500e zasnovan kot pravo mestno vozilo za premagovanje krajših razdalj v urbanem okolju je temu primerno izražena tudi pogonska moč (15 kW/20 KM) vgrajenega električnega pogonskega sklopa, ki vozilu lahko zagotovi največjo hitrost 80 km/h, akcijski doseg s samo enim polnjenjem akumulatorjev pa je odvisen od izbire paketa akumulatorjev. Najšibkejši (kapaciteta: 13 kWh) vgrajeni sklop akumulatorjev lahko vozilu zagotovi največ 120 kilometrov akcijskega dosega, z najmočnejšim (33 kWh) sklopom vgrajenih akumulatorjev bo vozilo lahko prevozilo približno 300 kilometrov.

Kupec bo lahko izbiral tudi med parom različno odmerjenih (polnilna moč: od 3,3 kW do 9 kW) AC polnilcev akumulatorjev. V primeru močnejšega polnilnega sistema bo vgrajeni, najmanjši sklop akumulatorjev napolnjen že po dveh urah, za napolnitev največjega paketa vgrajenih akumulatorjev bo potrebnih 5 ur. Model V500e lahko vleče tudi kakšno manjšo prikolico, ki pa ne sme biti težja od 375 kilogramov. Seznam vgrajene serijske opreme je kratek (podporna vzvratna kamera, ogrevanje kabine, držala za pijačo, predal nad voznikovo in sopotnikovo glavo ter zaklepanje kabinskih vrat). Ob doplačilu si bo kupec lahko omislil tudi vgradnjo navigacijskega sistema, klimatske naprave in prikazovanja telematike.

Nemška tovarniška (neto) cena za takšno vozilo, ki ga izdelujejo v Bolgariji, znaša 24.900 evrov.