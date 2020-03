Prikriti revolucionar

Pri Morganu, eni izmed redkih avtomobilskih znamk, kjer v današnjih časih še vedno zavestno in tudi uspešno kljubujejo modnim SUV in 'šišmiš' (oblikovni križanec) trendom, so v teh dneh predstavili nov serijski 'kruh & maslo' model plus four, ki je v določenih pogledih pravi revolucionar.

Zgodovina tega modela se je pričela pisati že leta 1936, ko so Britanci predstavili njegovega predhodnika v obliki prvega serijskega morgana (model 4-4) s štirimi kolesi ter vgrajenim bencinskim štirivaljnikom. Leta 1950 so predstavili prvega morgana plus 4, ki v bistvu ni nič drugega kot model 4-4 z bolj zmogljivim motorjem. Sedaj, približno 70 let po predstavitvi originala, so Britanci pokazali zadnjo evolucijsko stopnjo avtomobila, ki se lahko pohvali s prestižnim naslovom avtomobila, odnosno modela, ki očitno noče umreti, ker na tem svetu ne boste našli modela drugega proizvajalca avtomobilov, ki bi v skoraj nespremenjeni podobi vztrajal na proizvodnih trakovih že približno 70 let.

In kaj je tako revolucionarnega na britanskem avtomobilu s 'predpotopnim' izgledom? Predvsem sprememba filozofije, ker so se Britanci pri trenutno zadnji evolucijski stopnji tega športnega avtomobila odpovedali klasični jekleni vozni šasiji in jo nadomestili z novo aluminijasto vozno šasijo iz generacije CX, ki jo je prispeval nekoliko daljši (+ 60 mm) in občutno širši (+ 106 mm) model plus six. Vse to se seveda odraža tudi v izgledu modela plus four (dolžina: 3830 mm, širina: 1650 mm, višina: 1250 mm), ker ima zelo specifično podobo karoserijskih blatnikov, poleg tega ima plus four tudi bolj prostorno potniško kabino in povečan prtljažnik čeprav ob tem ne presega karoserijskih gabaritov predhodnika (plus 4), ki je nekoliko daljši (+ 60 mm) in še ožji (- 100 mm). Uporaba aluminija je prinesla tudi spremembe pri podvozju (plus four je dobil štirikrat posamično obešena kolesa, spremenjeno blaženje in drugačen zavorni sistem), ker je to prvi serijski morgan z vgrajenim sistemom ABS, poleg tega se takšen morgan ob doplačilu lahko pohvali z najbolj premijsko orientiranim setom platišč v obliki 15-palčnih klasičnih jeklenih platišč z naperami in centralnimi maticami.

Manj sprememb je na področju izdelave okvirjev za karoserijo, kjer Britanci trmasto vztrajajo pri ročno izdelanih sestavnih delih iz jesenovega lesa, ki jih nato prevlečejo z aluminijem (nekoč (samo tri leta) so ponujali tudi morgane plus 4 s karoserijami iz poliestra, vendar kupcem ta poceni rešitev ni bila po volji …). Enako velja tudi za notranjost potniške kabine, kjer še vedno kraljujeta pravi les in pravo usnje. Vendar lahko tudi tu opazimo nekaj napredka (servo volanski mehanizem, daljinsko centralno zaklepanje, sodoben predvajalnik glasbe in 'modrozoba' povezava …), nova je tudi podoba vseh glavnih zunanjih svetlobnih teles, ker se sedaj lahko pohvalijo z vgrajeno LED tehniko. Revolucijo pa razkriva tudi pogled pod motorni pokrov, kjer se nahaja vgrajeni 2,0-litrski vrstni štirivaljni bencinski 'Twin Turbo' motor znamke BMW, ki je prilagojen (povečana odzivnost ob uporabi drugače programirane krmilne elektronike) karakterju vozil znamke Morgan. To je prvi prisilno polnjen 4-valjni bencinski pogonski sklop, ki se nahaja v serijskih morganih. Vgrajeni motor lahko ob povezavi s serijskim ročnim 6-stopenjskim menjalnikom mobilizira 190 kW (255 bhp) pogonske moči pri 5500 vrtljajih v minuti ter 350 Nm motornega navora v območju od 1000 do 5000 vrtljajev v minuti. Zgodba se spremeni ob povezavi s samodejnim 8-stopenjskim menjalnikom, ker ima razvajen uporabnik takrat na voljo enako zalogo pogonske moči, vendar pri 'traktorskih' 4400 vrt./min. (adijo lepa zvočna kulisa, posledično pa tudi adijo športnost …) v povezavi z večjim motornim navorom (400 Nm v območju od 1000 do 4300 vrtljajev v minuti).

Ker gre v primeru morgana plus four za resnično kompakten in lahek ter posledično tudi agilni avtomobil, vgrajeni bavarski 'powerplant' nima veliko težav s premikanjem pravega športnega avtomobila, ki tehta občutno manj (- 100 kg) kot kakšen sodoben supermini (clio, polo in podobni …) z maso osnovno motoriziranih različic v območju 1100 kilogramov. Ob tem je zanimivo, da je morgan plus four, ki je opremljen s samodejnim menjalnikom celo nekoliko lažji (masa avtomobila: 1009 kg) od različice z vgrajenim ročnim menjalnikom (1013 kg), poleg tega je 'samodejni morgan' tudi nekoliko hitrejši v pogledu pospeševanja (0-100 km/h: 4,8 sekunde). Različica z ročnim menjalnikom bo v enakih okoliščinah potrebovala nekaj več časa (0-100 km/h: 5,2 sekunde) za izpolnitev naloge. V obeh primerih bodo lastniki deležni povsem enake končne hitrosti, ki znaša 240 km/h. Različica s samodejnim menjalnikom bo poleg povečanega udobja ponudila tudi malenkostno nižjo motorno žejo (l/100 km: 7), medtem ko je povprečna poraba pri različici z ročnim menjalnikom nekoliko višja (+ 0,3 litra na 100 prevoženih kilometrov). Izlet z britanskim 'časovnim strojem', ki vas bo popeljal v čas avtomobilske romantike, pa ni ravno poceni. Pri uradnem nemškem uvozniku (podjetje Merz und Papst (Nürtingen)) vozil znamke Morgan boste za osnovno opremljeno različico modela plus four odšteli najmanj 79.900 evrov (nemška prodajna cena z vsemi dajatvami).