Prvi helikopterski polet s SAF gorivom

Franck Saudo (Safran Helicopter Engines) in Frédéric Bruder (ADAC Luftrettung GmbH) ob podpisu pogodbe

Medtem, ko nas politiki in nekateri proizvajalci avtomobilov pridno posiljujejo s pravljicami o čudovitem svetu hibridnih vozil in elektromobilnosti, obstaja tudi skupina evropskih poslovnežev, ki stavi na povsem drugačno trajnostno mobilnost.

V Nemčiji se je v teh dneh odvil prvi uspešni polet reševalnega helikopterja (airbus H145) kluba ADAC, katerega pogonski sklop (proizvajalec: Safran Helicopter Engines) je poganjal novi trajnostni biokerozin z imenom SAF (Sustainable Aviation Fuel), ki nastaja v rafinerijah naftnega giganta TotalEnergies, ker želijo Francozi na ta način pospešiti dekarbonizacijo letalskega prometa, ki ima pomembno vlogo pri nastajanju škodljivih emisij v našem ozračju.

Uporabljeni biokerozin nastaja po BtL (Biomass-to-Liquid) postopku, kjer proizvajalec za njegov nastanek uporabi predvsem uporabljena jedilna olja in maščobe, zato takšna proizvodnja nima vpliva na kmetijstvo. Čeprav obstaja realna možnost, da bi v letalstvu s takšnim trajnostnim gorivom znižali ustvarjene emisije CO2 za približno 90 odstotkov, trenutno še nismo tako daleč. Trenutno smo v fazi prilagajanja, ker omenjeni nemški reševalni helikopter z imenom "Christoph Rheinland" tokrat ni letel samo ob pomoči SAF goriva, temveč z mešanico (60 : 40) običajnega (JET-A1) in trajnostnega kerozina (SAF), čeprav ob tem omenjajo tudi možnost uporabe nekoliko drugačne mešanice v razmerju 50 : 50.

Kljub temu so v klubu ADAC zelo optimistični, ker so pedantni Nemci hitro izračunali, da bo njihova obstoječa flota reševalnih helikopterjev ob poletih na ta način ustvarila 33 odstotkov manj CO2 emisij. Pri več kot 50.000 letno izvedenih poletih in približno 3,3 milijona letno preletenih kilometrov naj bi na ta način zreducirali količino ustvarjenih CO2 emisij za približno 6.000 ton. V ozadju prvega omenjenega poleta tako gnanega reševalnega helikopterja se je odvil tudi podpis pogodbe o sodelovanju med Nemci (ADAC Luftrettung GmbH) in Francozi (Safran Helicopter Engines) glede nadaljnjega razvoja in testiranj biokerozina, ki bo v letalskem prometu lahko 100 odstotno nadomestil obstoječi klasični kerozin.

Zato ne verjemite politikom, neresnim medijem in proizvajalcem vozil glede prihodnosti, ki bo po njihovem v kratkem samo še elektromobilna, ker razvijalci in proizvajalci sintetičnih pogonskih goriv in klasičnih fosilno gnanih motorjev na področju transporta še niso rekli zadnje besede …