Prvi znaki panike med kupci in lastniki avtomobilov na nemškem tržišču

Ukrajinsko-ruski konflikt je poskrbel za občuten dvig prodajnih cen surove nafte in njenih derivatov, vse to pa so seveda že občutili tudi uporabniki avtomobilov. Iz Nemčije poročajo o novih rekordnih cenah pogonskih goriv, posledično so se v teh dneh tam občutno dvignile prodajne cene rabljenih majhnih (evropski A segment) in resnično kompaktnih avtomobilov iz evropskega B segmenta.

Vse to so opazili tudi novinarji nemške revije „Auto Straßenverkehr“, ki v aktualni izdaji te revije (7/2022) opozarjajo ljubitelje pravih mestnih avtomobilov, da se takšnim avtomobilom izteka čas, predvsem zaradi pohlepa avtomobilskih proizvajalcev in slaboumnih (ena izmed njih je tudi Euro 7, ki je za proizvajalce skoraj utopična norma) političnih odločitev v Bruslju glede obligatorne vgradnje 'nujno' potrebne 'invalidske opreme' (asistenčni sistemi in podobna krama …), ki lahko drastično podraži takšne nove avtomobile, posledično so se pri večini aktualnih proizvajalcev avtomobilov že odrekli dejansko ekološkim avtomobilom iz evropskega A (mini) in B (supermini) segmenta, ker 'ubogi revčki' ob proizvodnji takšnih vozil premalo zaslužijo. Zato družbeno neodgovornim kupcem raje prodajajo dobro rejene predstavnike ostalih evropskih segmentov, sploh pa predstavnike zavaljenih SUV modelov, ker vam pač lahko na ta način prodajo dva avtomobila v enem in ob tem seveda mastno zaslužijo.

Drugo skrajnost pa seveda predstavljajo podobno dobro zavaljeni novi električni avtomobili, ki se večinoma lahko pohvalijo s približno 2 tonsko maso. Tudi ti lažni okoljevarstveniki (pravo ekološko vozilo je lahko in kompaktno ter razumno motorizirano, poleg tega ni 'do nezavesti' otovorjeno s komfortno in varnostno kramo …) so trenutno odličen vir zaslužka za aktualne proizvajalce avtomobilov. Iz tržišča pa pospešeno izginjajo majhni in dejansko kompaktni avtomobili (avtomobil z največ 410 centimetri skupne dolžine …), zato je po nemškem mnenju sedaj zadnji čas za nakup novega avtomobila iz evropskega A in B segmenta, ker bodo takšni, dejansko ekonomični avtomobili v kratkem izginili iz prodajnih salonov pri večini avtomobilskih proizvajalcev. Kot edino svetlo točko glede tega velja omeniti znamko Toyota in njihov aygo, ker jim je očitno jasno, da vsi ljudje ne kupujejo avtomobile na 'tekoči meter' (tipično slaboumna slovenska mantra ob nakupu novih avtomobilov: čim večja karoserija v povezavi z najšibkejšim motorjem in parom vgrajenih 'ladijskih kontejnerjev' dodatne opreme …). Pametni ljudje kupijo avtomobil s srednjo stopnjo motoriziranosti in srednjim paketom vgrajene opreme …

Pomanjkanje novih avtomobilov iz evropskega A in B segmenta pa seveda opažajo tudi potencialni kupci, ki se posledično zatečejo k nakupu dobro ohranjenega rabljenega predstavnika takšnih vozil, zato so nemške prodajne cene rabljenih avtomobilov te velikosti v zadnjem času poskočile za dobro tretjino, istočasno poročajo o čedalje večji ponudbi rabljenih avtomobilov večje velikosti in velikih 'SUV krav', ker se želijo njihovi lastniki še pravočasno (preden bodo cene takšnih vozil, ki so znana po neekonomičnem ravnanju z gorivom in visokih stroških vzdrževanja, dobro 'usahnile' …) znebiti 'zelo žejnih' vozil. Vse skupaj so Nemci (portal Mobile.de in revija „Auto Straßenverkehr“) podkrepili tudi s številkami, ki so zelo zgovorne. V povprečju so se novi predstavniki evropskega A in B segmenta v zadnjem desetletju občutno podražili (od + 42 % v primeru Renaultovega clia in Kiinega picanta do + 55 odstotkov v primeru Renaultovega twinga in Volkswagnovega pola …). Seveda ob tem govorimo o osnovno opremljenih različicah. Za razumevanje te norosti morate vedeti, da so se isti avtomobili v preteklosti dražili občutno počasneje. Ko lep primer pohlepa proizvajalcev so navedli kariero Volkswagnovega pola. V 15. letih proizvodnje (2002-2017) se je nemška prodajna cena osnovno motoriziranega in osnovno opremljenega pola dvignila iz 11.225 na 12.600 evrov.

V obdobju od leta 2017 do današnjih dni se je takšen, osnovno motoriziran in opremljen polo, podražil za več kot 6000 evrov, občutno višje (+ 29 % ob primerjavi z lanskim februarjem) pa so tudi trenutne (februarske) nemške prodajne cene večine rabljenih vozil iz te kategorije. Ob tem si velja zapomniti zlato pravilo, ki pravi, da večja ko je energetska, vojaška in politična kriza, bolj bodo med kupci iskani manjši avtomobili, medtem ko velike in posledično z gorivom potratne '4-kolesne krave' ne bodo več prav dosti vredne …