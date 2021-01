Reinkarnacija reli ikone

Pri znamki Singer, ki jo že dobro desetletje vodi nekdanji rock zvezdnik Rob Dickinson, so si ustvarili dobro ime predvsem na račun estetsko dovršenega 'postaranja' (retro design) številnih porschejev 911 iz serije 964 (1988-1994), ki so ga Američani pospremili še z obsežno tehnološko pomladitvijo.

Sedaj je pred nami njihov novi singer ACS (All-terrain Competition Study), ki si za razliko od številnih današnjih 5-vratnih SUV kupe grotesk ('visoko nasajene' kombilimuzine kot so BMW X6, X4 in mercedes-benz GLE kupe …) resnično zasluži oznako SUV kupe. Očitno so med nami še ljudje (predvsem lastniki porschejev 911 in podobnih pravih športnikov te znamke …), ki niti pod razno ne razmišljajo o nakupu kakšnega zavaljenega 'neporscheja' v obliki današnjih modnih SUV predstavnikov njihovega prodajno izredno uspešnega hišnega 'tovornega programa' (modela cayenne in macan), ker je to za njih povsem drug in z razumom (mestni terenec?) dobro skregan svet.

Eden takšnih je tudi nam neznani naročnik avtomobila kot je singer ACS, ki v bistvu ni nič drugega kot reinkarnacija tekmovalno izredno uspešnega in posledično legendarnega porscheja 959 "Paris-Dakar" iz sredine osemdesetih let (1985 & 1986) prejšnjega stoletja. To so bili časi, ko je bilo ljudem še jasno, da za uspešno premagovanje 50 metrske makadamske ceste ne potrebuješ obligatoričnega '8x8' pogona in v višave povzdignjene karavanske ali pa kombilimuzinske karoserije, zato bi bili današnji modni oblikovni križanci in podobno nepotrebna SUV 'zalega' v tistem obdobju kvečjemu predmet posmeha, podobno kot današnje modne 'Hitlerjugend' in 'SS' moške frizure, ki so jih pred približno 75. leti zelo ponosno nosili eni izmed največjih iztirjencev v celotni zgodovini človeštva …

Američani so za osnovo njihovega SUV kupe projekta ponovno uporabili enega izmed rabljenih predstavnikov porschejev 911 iz serije 964, ki so ga v Stuttgartu izdelali leta 1990. Vendar so tokrat poiskali pomoč v obliki inženirskega znanja, ki jim ga je lahko zagotovil samo legendarni Britanec Richard Tuthill. V njegovem podjetju je nastalo že veliko profesionalno pripravljenih in tudi zmagovitih tekmovalnih porschejev 911 in tudi veliko podobnih reli subarujev (z njegovim, odnosno pri njem pripravljenem reli izdelkom je zmagoval tudi legendarni Colin McRae …). Ker gre v primeru modela ACS za striktno terensko orientiran tekmovalni avtomobil so Britanci poskrbeli za odločen odmik Porschejeve karoserije od vozne podlage, ki jo v tem primeru podpira 8 blažilnikov ter vzmetenje s podaljšanim hodom.

Tudi srce (pogonski sklop) tega vozila prihaja iz slavne preteklosti znamke Porsche, ki so jo seveda dobro zaznamovali zračno hlajeni 6-valjni bencinski bokser motorji (za marsikaterega ljubitelja modela 911 je zračno hlajen porsche 911 še vedno edini pravi 911 …). V primeru modela ACS so se Američani odločili za vgradnjo evolucijske različice 3,6-litrskega “Mezger” motorja v navezi s parom simetrično nameščenih turbo polnilnikov, ki vgrajenemu pogonskemu sklopu (povezan je s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom) lahko zagotovi 331 kW (450 KM) pogonske moči ter 570 Nm motornega navora. Spremenila pa se je tudi sedežna konfiguracija 2+2, ker ima model ACS na krovu vedno dve pošteno odmerjeni pnevmatiki (eno kolo se nahaja v prednjem prtljažnem prostoru, drugo kolo je v kabini 'izgnalo' zadnji, pomožni sedežni par …).

Med posebnostmi tega terensko orientiranega dvosedežnika pa omenjajo vgradnjo FIA varnostne kletke, večjega rezervoarja za gorivo, tehnično dovršenega GPS sistema ter tudi dodatnih rezervoarjev za vodo, ker si dehidracije ob vožnji po brezpotjih res ne smete privoščiti. Veliko sprememb pa lahko najdete tudi na karoseriji, ki je prejela veliko novih karoserijskih delov iz ogljikovih vlaken ter ojačitve po 'heavy duty' specifikacijah. Za terensko kredibilnost tega vozila poskrbi tudi nameščen set 16-palčnih koles s terensko orientiranimi pnevmatikami znamke BF Goodrich. Američani ob predstavitvi tega pravega SUV kupeja niso omenili zmogljivosti, ste pa lahko prepričani, da so še malenkostno boljše kot pri originalu (959 "Paris-Dakar"), ker je ACS po vsej verjetnosti lažji in tudi bolj zmogljiv (+ 37 kW/50 KM). Z originalom (294 kW/400 KM) ste lahko po brezpotjih drveli z največ 210 km/h …