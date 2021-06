SL po okusu nesramno bogatih

V Las Vegasu, kjer se bo v kratkem (17. 6. - 19. 6. 2021) odvijala nova dražba avkcijske hiše Barrett-Jackson, se bo izbrani publiki predstavil tudi unikatni mercedes-benz SLCC, ki je nastal leta 1981 po naročilu znanega ameriškega zvezdnika (Wayne Newton) v karoserijski delavnici Niko-Michael Coachworks.

SL iz serije R107, ki letos praznuje 50. obletnico obstoja, je znan predvsem po pregovorni neuničljivosti in že legendarni dolgoživosti, ker so ga Nemci izdelovali neverjetnih (za današnje čase …) 18 let. Leta 1981 so Nemci v ZDA prenehali prodajati različico 450 SL, ker so jo nadomestili z različico 380 SL. In ravno takšen novi avtomobil si je leta 1981 omislil tudi nesramno bogati ameriški zvezdnik Wayne Newton, vendar je ob tem želel prejeti tudi pošten odmerek individualizma. Zato se je takrat oglasil pri cenjenem karoseristu (Niko Sokol) iz New Yorka, kjer je stala delavnica družbe Niko-Michael Coachworks, in pri njih naročil radikalno ter zelo unikatno predelavo novega SL-a.

Tako smo že leta 1981 dobili prvi SL 'CC' (Custom Convertible) z zasnovo odpiranja in zapiranja kovinske strehe, ki jo je pri znamki Merceds-Benz vpeljal šele model SLK, ki letos praznuje 25. letnico obstoja, vendar z razliko, ker se streha pri unikatnem SL-u 'CC' odpira ročno, brez pomoči elektrike. Predelava pa ni prinesla samo drugačnega strešnega koncepta, temveč tudi radikalno spremembo celotne karoserije. Ekscentrično oblikovani SL 'CC' je ob tem prejel odločno spremenjen (nov par prednjih žarometov in dobro viden logotip znamke Mercedes-Benz) prednji in zadnji del karoserije, kot posebnost pa omenjajo dodatni par 'škrg' na obeh prednjih karoserijskih blatnikih, ki nimata samo estetske funkcije, ter na pokrovu prtljažnika nameščeno rezervno kolo, ker je sicer odlično konstruktorsko zasnovan strešni mehanizem zavzel preveč prostora. To je prineslo tudi radikalno preoblikovanje zadka, povsem drugačni od serijskih pa sta tudi vratni kljuki.

Nenavadna za tedanje čase je tudi 'obutev' takšnega SL-a, ker počiva na 16-palčnih lahkih platiščih znamke BBS z nameščenimi pnevmatikami v dimenzijah 225/50 R16. Precej manj sprememb najdemo v notranjosti razkošno opremljene potniške kabine, prav nič sprememb pa ni pod motornim pokrovom, kjer se skriva serijski atmosferski 3,8-litrski bencinski V8 motor (160 kW/218 KM pri 5500 vrt./min. ter 305 Nm motornega navora pri 4000 vrt./min.), ki je serijski izdelek lahko pognal do največje hitrosti 215 km/h (0-100 km/h: 9 sekund) in si ob tem privoščil aristokratsko odmerjenih 18,5 litra (povprečje) goriva na vsakih sto prevoženih kilometrov. Velja pa omeniti tudi to, da ima ta unikatni roadster prevoženih manj kot 3200 kilometrov. Američani ob predstavitvi tega avtomobila ne omenjajo možne izklicne cene …