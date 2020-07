SUV vozila izgubljajo centimetre in kilograme

V očeh številnih okoljevarstvenikov so velika SUV vozila v naših mestnih središčih jasen znak dekadence v zahodni kulturi, ker kažejo predvsem na brezobzirnost njihovih lastnikov glede povečane porabe pogonskih goriv in posledičnega nastanka še več škodljivih emisij za ozračje, istočasno pa takšna vozila poskrbijo tudi za občutno nižjo 'partnersko zaščito' ostalih udeležencev v javnem prometu.

Zaradi tega so velika SUV (športno-funkcionalno vozilo) vozila dostikrat na udaru številnih, tudi nemških okoljevarstvenih organizacij, čeprav izsledki nedavno izvedene raziskave, ki so jo sedaj predstavili v privatnem inštitutu Center Automotive Research (CAR), ki ga na Univerzi v Duisburg-Essnu (Nemčija) vodi prof. dr. Ferdinand Dudenhöffer, kažejo, da so aktualna SUV vozila (povprečna dolžina: 429 cm) v zadnjih trinajstih letih v povprečju občutno krajša (skoraj 30 cm) ob primerjavi z večino serijskih SUV modelov iz leta 2007 (povprečna dolžina: 458 cm). Posledično se je zmanjšal tudi njihov tloris, ker so aktualni SUV avtomobili in njihove 'šišmiš' izpeljanke (crossover) v povprečju samo še za tri centimetre daljši od povprečno dolgih običajnih avtomobilov (nič visoko nasajenega za vožnjo po asfaltu …). Enako velja tudi za širino aktualnih SUV modelov, ki je v povprečju samo 40 mm manjša kot pri povprečnih SUV modelih iz leta 2007.

Se pravi, da kritika na račun velikosti (tlorisa) njihovih karoserij v teh časih ni več povsem opravičena, povsem na mestu pa ostaja kritika glede 'Gas-guzzler' karakterja SUV in crossover (oblikovni križanec) vozil, ker je tu fizika neizprosna (težje, ko je vozilo, več 'pogonskega soka' potrebuje za samodejno premikanje, tudi zaradi povečanega kotalnega upora …). Univerzalna formula pravi, da ste si z nakupom SUV vozila ali pa 'šišmiša' (crossover) naredili medvedjo uslugo, vsaj v pogledu povprečne porabe goriva, ki bo približno 25 odstotkov višja kot pri povsem enako motoriziranem običajnem avtomobilu. Lep primer tega sta Volkswagnov golf (7. generacija) in aktualni tiguan, ki ni nič drugega kot 'visoko nasajen' golf. Pri hitrosti 130 km/h vam bo tiguan zaradi ugajanja aktualnim modnim trendom ('športno sedenje' voznika 'v prvem nadstropju', mačo zunanja podoba terenskega vozila, olajšano vstopanje in izstopanje za vse 'gibalno ovirane' osebe …) porabil približno 2 litra več pogonskega goriva kot povsem enako motoriziran golf. Vsaj tako pravijo pri klubu ADAC …

K sreči so se dejstva, povezanega s preveliko maso SUV vozil, pričeli zavedati oboji (kupci & proizvajalci). Leta 2007 je bilo povprečno težko SUV vozilo (masa v območju 2,43 tone) približno 580 kilogramov težje od povprečnega običajnega avtomobila, trenutno znaša ta razlika samo še povprečnih 160 kilogramov, ker imajo aktualni SUV modeli v povprečju nekoliko nižjo maso (2,15 tone) kot povprečen običajni avtomobil (limuzina, kombilimuzina in karavan), ki tehta približno 1,99 tone. Kaj v praksi predstavlja približno 600 kilogramov razlike v dveh, popolnoma enako motoriziranih avtomobilih so Nemci (revija 'Auto, Motor und Sport') predstavili že pred mnogimi leti, ko so testirali dva povsem enako motorizirana BMW-ja (BMW 330d touring & BMW X5 330d). Na tem testu je elegantni BMW 330d popil povprečnih 7,5 litra nafte na vsakih 100 prevoženih kilometrov. Povsem enako motoriziran in občutno težji predstavnik bavarskih 'športnih lokomotiv' z oznako X5 si je na tem, že legendarnem primerjalnem testu privoščil povprečnih 11,5 litra naftnega goriva. Tudi na račun občutno slabše aerodinamike. Seveda pa ugotovitve glede nižje mase sodobnih SUV vozil ne veljajo za aktualna hibridna vozila, ki so lahko občutno težja od fosilno motoriziranega sorodstva …

Prof. dr. Ferdinand Dudenhöffer ob tem predlaga proizvajalcem aktualnih, izredno velikih SUV modelov z maso v območju treh ton in dolžino petih metrov, da naj se ob prodaji takšnih ekološko povsem nesprejemljivih vozil raje izognejo evropskim prodajnim salonom in se osredotočijo samo na kupce v ZDA ter na Kitajskem, sploh če si v Evropi želijo zagotoviti bolj kredibilen sloves ekološko naravnanih proizvajalcev avtomobilov.