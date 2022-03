Šampion lahkotnosti

Medtem ko večina avtomobilskih proizvajalcev izdeluje čedalje večje in čedalje težje avtomobile, ki ob tem posledično potrebujejo čedalje več 'konj' za uspešno samodejno premikanje, so se pri znamki Caterham obrnili v drugo smer in pred časom ustvarili najmanjšega in najlažjega caterhama z modelno oznako seven 170.

Znamka Caterham, ki je v lanskem letu zabeležila rekorden dvig prodaje (+ 41 %) ob primerjavi z letom 2019, ker so kupcem leta 2021 dostavili 670 novih avtomobilov, je pred časom dobila novega lastnika v obliki japonske družbe VT Holdings. Posledično so novi japonski lastniki s predstavitvijo rekordno lahke (masa avtomobila: 437 kg) različice seven 170 hitro poskrbeli za delno izpolnjevanje domačih 'Kei car' (lahek avtomobil) predpisov, zato caterham seven 170 ni samo najlažji serijski seven vseh časov, temveč je istočasno tudi najmanjši do sedaj izdelani model seven (dolžina: 3180 mm, višina: 1090 mm), ker je različica 170 (širina: 1470 mm) celo 105 milimetrov ožja od prejšnje različice 160.

Če ste vpeljani v razumevanje modelnih oznak pri znamki Caterham, potem veste, da ima tudi nova serijska različica modela seven dodatno številčno oznako, ki pa ne oznanja števila pod motornim pokrovom skritih 'konj', temveč razmerje med 1000 kilogrami in razpoložljivo zalogo motorne moči. Zato lahko v primeru nove različice govorimo o 170. 'konjih' (125 kW) na eno tono mase, čeprav se pod motornim pokrovom različice 170 skriva samo 'slaboten' (za okus ameriških in evropskih kupcev …) Suzukijev prisilno polnjeni (turbo) bencinski 3-valjnik, ki seveda izpolnjuje 'Kei car' predpise v pogledu še dovoljene delovne prostornine (660 kubičnih centimetrov), vendar je ob tem občutno močnejši od serijskih 'Kei car' avtomobilov japonskih proizvajalcev.

Vgrajeni 3-valjnik lahko uporabniku tega izredno lahkega in posledično tudi izredno agilnega avtomobila ponudi 84 KM (62,6 kW) pogonske moči pri 6500 vrtljajih v minuti ter 116 Nm motornega navora pri 4000 vrt./min., temu primerne so tudi zmogljivosti pospeševanja (0-100 km/h: 6,9 sekunde), medtem ko končna hitrost (170 km/h) ni tako spektakularna. Bolj spektakularen je ekološki odtis tega resnično športnega avtomobila, ker takšen caterham na vsak prevoženi kilometer ustvari samo 109 gramov CO2 emisij, v tem pogledu je celo bolj ekološki od marsikaterega modnega in ob tem občutno bolje rejenega hibrida, in to brez vgrajenih 'čudežnih' tehnologij.

Posebnost različice 170 je tudi absolutni športni purizem (še manj vgrajene komfortne, varnostne in IT 'krame' prinaša boljše zmogljivosti, krajše zaviralne razdalje in seveda tudi manjšo povprečno porabo goriva …), ker gre v tem primeru za dodatno 'oskubljeno' verzijo modela seven, zato boste v takšnem avtomobilu zaman iskali streho, vetrobransko steklo, par bočnih vrat in ogrevanje kabine, tudi pod razno pa vam seveda ne bodo vgradili v današnjih časih za nekatere ('klima-junkie') obligatorne klimatske naprave, ker jo pri takšnem avtomobilu kot je caterham seven pač ne potrebujete. Kljub temu v primeru tega avtomobila ne moremo govoriti o športnem 'nizkocenovniku', ker boste v Nemčiji za nakup takšnega izrazito športnega avtomobila potrebovali najmanj 35.099 evrov.