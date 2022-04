Slaba zanesljivost delovanja električnih vozil

Avtor: Marko Miklavc Foto: MDR/DOKfilm in Which?

Pri britanski organizaciji Which?, ki je vodilna britanska inštitucija za zaščito potrošnikov, so v teh dneh razkrili rezultate lani izvedene študije o zanesljivosti delovanja avtomobilov. Rezultati te študije ne bodo všeč lastnikom in simpatizerjem električnih avtomobilov.

V lanskem aprilu so se pri britanski organizaciji Which? lotili izvedbe 3 mesece trajajoče ankete glede zanesljivosti delovanja različno starih avtomobilov. V tej anketi je sodelovalo točno 48.034 britanskih lastnikov avtomobilov, ki so ob tem razkrili podatke o 56.853 avtomobilih. Ob tem je Britance zanimalo predvsem število okvar v obdobju enega leta lastništva, čeprav so se posvetili tudi težavnosti okvar (je bilo vozilo kljub okvari še vozno ali so lastniki obtičali ob cesti, je bila ob tem zaradi okvar ogrožena tudi varnost lastnikov?) in njihovem odpravljanju (koliko časa so lastniki porabili za odpravljanje težav).

Rezultati te študije ne bodo všeč lastnikom in simpatizerjem električnih avtomobilov, ker so Britanci na podlagi odgovorov lastnikov ugotovili, da so aktualni električni avtomobili najbolj dovzetni za okvare izmed vseh različno gnanih avtomobilov, čeprav nas avtomobilski marketing seveda pridno prepričuje v nasprotno. Britanci so ob ugotavljanju zanesljivosti delovanja pri največ 4 leta starih avtomobilih ugotovili, da imajo britanski lastniki aktualnih električnih avtomobilov največ težav z zanesljivostjo delovanja, ker ima takšne težave vsak tretji (31 % izmed vseh vprašanih) lastnik električnega avtomobila, medtem ko je takšnih nezadovoljnih lastnikov bencinsko gnanih avtomobilov občutno manj (19 % izmed vseh vprašanih, odnosno vsak 5. lastnik). Ugotovili pa so tudi to, da so lastniki električnih avtomobilov v slučaju popravila, odnosno 'odstranjevanja' napak tudi dlje brez vozila (v povprečju gre za 5 dni) kot pa lastniki bencinsko gnanih vozil, ki v povprečju zaradi obiska servisa lahko izgubijo 3 dni druženja z njihovimi avtomobili.

So pa Britanci na podlagi izsledkov našli tudi svetlo izjemo v obliki striktno električno gnanega izdelka znamke KIA (model e-niro), ki pa ni samo najbolj zanesljivo električno vozilo, temveč tudi pravi prvak zanesljivosti ne glede na filozofijo pogona, ker je o okvarah tega modela poročal samo vsak 17. lastnik (6 % izmed vseh vprašanih) takšnega avtomobila, samo 1 odstotek (eden na 100 lastnikov) voznikov tega SUV modela je imel v zadnjih 12. mesecih lastništva težave z zagonom vozila. Povsem drugačna pa je ugotovitev, ki potrjuje že slišane zgodbe o klavrni zanesljivosti izdelkov znamke Tesla Motors, ker so britanski lastniki avtomobilov te precenjene avtomobilske znamke potrdili 'kragujevško kvaliteto' modelov znamke Tesla. V kategoriji avtomobilov s starostjo do štirih let je model S absolutni prvak nezanesljivosti (okvare sta doživeli dve petini (39 %) izmed vseh vprašanih lastnikov modela S, ki so sodelovali v tej anketi, 5 % izmed vseh vprašanih je imelo tudi težave ob zagonu vozil).

Na splošno so z rezultati te raziskave lahko najbolj zadovoljni lastniki bencinsko gnanih (18,6 % izmed vseh, ki so sodelovali v anketi, je potrdilo prisotnost okvar …) in hibridnih (17,3 %) avtomobilov, medtem ko se lastniki priključnih hibridov (27,5 %) in dizelsko gnanih (29,1 %) vozil lahko pohvalijo s podobno klavrno, samo malenkostno večjo zanesljivostjo delovanja avtomobilov kot pa lastniki striktno električno gnanih (31,4 %) avtomobilov.