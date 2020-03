Slovenci znamo narediti odlično pnevmatiko

Tokrat so strokovnjaki kluba ADAC testirali 28 različnih letnih pnevmatik v dveh velikostih, ker so Nemci testirali 12 pnevmatik za SUV vozila in enoprostorce v dimenzijah 235/55 R17 ter 16 UHP pnevmatik v dimenzijah 225/40 R18, ki so namenjene predvsem predstavnikom spodnjega srednjega razreda (C segment).

Na splošno so bili Nemci tokrat zelo zadovoljni z rezultati testiranj, ker si je večina tokrat testiranih gumarskih izdelkov prislužila oceno „befriedigend“ (zadovoljujoče), medtem ko je samo osem pnevmatik prejelo oceno „gut“ (dobro). Omenjajo pa tudi dve gumijasti 'črni ovci', ker je 18-palčna pnevmatika znamke Rotalla (tip Setulla S-Pace RU01) prejela samo oceno „ausreichend“ (zadostno), še slabše („mangelhaft“ - pomanjkljivo) so ocenili 17-palčni izdelek znamke Laufenn (tip S-Fit EG), ki je v očeh Nemcev, ki na tem testiranju seveda niso opazili prisotnih predstavnikov naše AMZS, pogrnil na celi črti.

Letošnje nemško testiranje letnih pnevmatik za SUV vozila in predstavnike enoprostorcev, odnosno potniških kombijev, je prineslo pomembno novost, ker so se letos odpovedati testiranju običajnih letnih pnevmatik v dimenzijah 215/65 R16C in se namesto tega odločili za testiranje letnih pnevmatik v dimenzijah 235/55 R17, ki so večinoma dražje od testiranih 18-palčnih letnih pnevmatik, ker se morajo omenjene 17-palčne pnevmatike spopadati z občutno večjo maso modnih 'SUV galej' in precej bolj razumnih enoprostorcev.

Letne pnevmatike v dimenzijah 235/55 R17

Na začetku je potrebno omeniti, da si nobena izmed tokrat testiranih 17-palčnih letnih pnevmatik ni prislužila najboljše možne ocene „sehr gut“ (zelo dobro), kot najboljšo so ocenili pnevmatiko znamke Michelin (tip Primacy 4), ki je blestela na področju obrabe, ker boste z njo lahko varno prevozili povprečnih 47.000 kilometrov. Slaba stran te letne pnevmatike je razvidna predvsem ob informaciji o njeni nemški prodajni ceni (164 evrov za 1 kos), ker je to najdražja tokrat testirana pnevmatika, ki je dobro ocenjena tudi po vseh ostalih kriterijih. Najslabša v pogledu obrabe sta izdelka znamk Pirelli (tip Cinturato P7) in Kumho (tip Ecsta HS51), ker je pnevmatika znamke Pirelli namenjena predvsem tistim, ki od pnevmatike pričakujejo dobro obnašanje (ocena 1,7) na suhi vozni podlagi. V tem pogledu je ta letna pnevmatika na prvem mestu, medtem ko tega za južnokorejski izdelek ne moremo trditi, ker gre za letno pnevmatiko z najslabšo oceno (3,0) izmed vseh tokrat testiranih 17-palčnih pnevmatik ob vožnji po suhi podlagi.

Pnevmatika znamke Michelin (tip Primacy 4) se lahko pohvali tudi z najboljšo oceno (2,2) ob vožnji po mokrem, iz povsem drugačnega testa (ocena 5,0) je prej omenjena pnevmatika znamke Laufenn, zato se bo pameten kupec v trgovini raje izognil temu gumarskemu izdelku, ki je sicer poceni (103 evre za 1 kos), vendar žal neuporaben. Da prodajna cena ni pravo merilo kvalitete pa dokazuje izdelek znamke Maxxis (tip premitra 5), ki ima povsem enako prodajno ceno kot pnevmatika znamke Laufenn, čeprav je Maxxisova pnevmatika uvrščena med prve tri najbolje ocenjene 17-palčne pnevmatike. Njena edina slabost je nekoliko povečan hrup med vožnjo, je pa absolutna zmagovalka v pogledu plačanega in dobljenega. Če bi ob vožnji z vašim SUV vozilom morda radi varčevali z gorivom, potem kupite izdelek znamke Continental (tip EcoContact 6), za več porabljenega pogonskega goriva bo poskrbela obutev v obliki prej omenjenih pnevmatik znamk Pirelli in Kumho.

Letne UHP pnevmatike v dimenzijah 225/40 R18

Tudi v tem primeru velja posebej omeniti izdelek znamke Maxxis (tip Victra Sport 5), ker je to letna UHP pnevmatika, ki si je tudi v tej kategoriji 16. pnevmatik zagotovila absolutno zmago ob upoštevanju odštetega denarja in prejetih voznih lastnosti (nemška prodajna cena: 92 evrov za kos), poleg tega je v skupnem seštevku uvrščena na zelo solidno četrto mesto v skupini letnih UHP pnevmatik z oceno „gut“ (dobro). Zelo dobro (glede na prodajno ceno …) se je tokrat odrezala tudi edina slovenska letna UHP pnevmatika na tem testu, ker se je izdelek znamke Sava (tip Intensa UHP 2) tokrat zavihtel na solidno šesto mesto. Med glavnimi aduti kranjske pnevmatike velja omeniti dobre vozne lastnosti na suhi podlagi ter njeno varčno ravnanje s pogonskim gorivom. Najbolj privlačna za kupce pa je seveda njena nizka prodajna cena (84 evrov za kos), ki je samo malenkostno višja kot ob nakupu ene pnevmatike znamke Rotalla (tip Setulla S-Pace RU01), ki blesti samo na področju varčevanja s pogonskim gorivom. Temu primerna je tudi njena skupna ocena „ausreichend“ (zadostno). To je edina 18-palčna letna UHP pnevmatika s tako slabo skupno oceno.

Zmagovalca v kategoriji 18-palčnih letnih UHP pnevmatik sta dva, ker sta obe prvouvrščeni pnevmatiki (Continental PremiumContact 6 & Michelin Pilot Sport 4) dobili povsem enaki končni oceni. Continentalova pnevmatika je ob vožnji po mokri podlagi najboljša izmed vseh testiranih 18-palčnih pnevmatik, francoski izdelek je boljši ob vožnji po suhi podlagi, poleg tega je tudi tišji. Najboljše vozne lastnosti ob vožnji po suhem vam bo zagotovil izdelek znamke Goodyear (tip Eagle F! Asym. 5). Velja pa poudariti, da ima večina tokrat testiranih 18-palčnih UHP pnevmatik nekoliko večjo obrabo kot testirane 17-palčne pnevmatike, kar v praksi pomeni nižje število prevoženih kilometrov, ker te pnevmatike pač niso namenjene 'varčevalcem', temveč uporabnikom, katerim je dobra cestna lega in dobra vodljivost avtomobila bolj pomembna od varčevanja.