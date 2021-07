So kupci električnih avtomobilov res poskusni zajčki?

Čeprav nam evropska politika in avtomobilski marketing obljubljata nastanek pravljične brezogljične prihodnosti, ki bo seveda politično spodbujena, aktualne ugotovitve nemških kolegov kažejo, da današnji proizvajalci električnih avtomobilov še zdaleč niso pripravljeni na ta korak, ker takšne avtomobile zelo rade pestijo 'otroške bolezni'.

Lep primer tega je serija zadnjih vpoklicev pri znamkah Mercedes-Benz in Hyundai. Pri nemški znamki Mercedes-Benz, kjer se radi pohvalijo s sloganom 'The best or nothing', so v teh dneh morali vpoklicati 1463 izmed do sedaj skupno približno 20.000 prodanih primerkov njihovega 'športnega električnega tramvaja' z modelno oznako EQC, ker so ugotovili, da vgrajeni sklopi akumulatorjev v omenjenem številu teh vozil niso dovolj zatesnjeni, posledično se lahko vaš EQC vname sam od sebe. S podobnimi težavami (poškodbe akumulatorjev) se ukvarja tudi približno 82.000 lastnikov dveh modelov (kona electric in ioniq) znamke Hyundai, ker lahko poškodbe povzročijo nastanek kratkega stika v akumulatorjih in posledični požar v vozilu. Seveda vam bodo akumulatorje brezplačno zamenjali, vendar ne takoj, ker jih zaradi prevelikega povpraševanja po akumulatorjih niso sposobni zamenjati. Posledično se boste morali zadovoljiti z rešitvijo v obliki reduciranja kapacitete (omejitev na 90 %) vgrajenih akumulatorjev …

Posledično je že veliko kompetentnih ljudi mnenja, da so proizvajalci zaradi nezadostnih izkušenj del testiranj električnih avtomobilov enostavno prevalili na kupce, ki seveda dobijo samo polizdelek. Ker večina sodobnih avtomobilov z vgrajenim dostopom do interneta pridno obvešča proizvajalce o delovanju avtomobila in o voznikovem načinu vožnje, lahko proizvajalec te brezplačne izsledke uporabi ob nadaljnjem razvoju avtomobila, poleg tega lahko vaše vozilo potihoma (brez vednosti lastnika …) prejme tudi kakšne posodobitve vgrajene IT opreme. Lep primer tega so modeli ID iz Volkswagnove družine 'zelenih' avtomobilov, ki so bili približno eno leto po prihodu na tržišče že deležni obširne 'OTA' (over the air) posodobitve IT opreme, težave glede delovanja vgrajene IT opreme pa niso neznanka niti za lastnike golfa 8. generacije.

Seznam vseh avtomobilskih znamk, kjer so se pojavile težave pri njihovih električnih modelih je že zelo dolg. Pri znamki Ford so morali zaradi vpoklica približno 33.000 kug PHEV celo za nekaj časa ustaviti prodajo tega vozila, še več (približno 66.000 vozil) avtomobilov (model bolt) so morali v zadnjem času vpoklicati tudi pri znamki Chevrolet. V večini primerov so morali zamenjati sklope vgrajenih akumulatorjev. Tudi Audijev 'športni električni tramvaj' z oznako E-tron ni imun na težave z akumulatorji, ki lahko v končni fazi privedejo do požara. Vpoklici pa 'razveseljujejo' tudi lastnike 'Plug-In-Hybride' BMW-jev. Pred časom smo poročali o 'Streetscooterjih', idealni zamenjavi fosilno gnanih vozil pri nemškem poštno-logističnem velikana Deutsche Post DHL, kjer so imeli v floti približno 12.000 takšnih električnih vozil. Sedaj jih je že nekoliko manj, ker so nekateri 'Streetscooterji' že zgoreli, posledično so Nemci že ustavili uporabo vseh preostalih primerkov takšnih vozil. Omenjajo pa tudi podobne težave lastnikov avtomobilov znamk Polestar in Tesla.

Očitno so kupci novih električnih avtomobilov trenutno res samo poskusni zajčki. Zato se je že pojavila nova skovanka za takšno ravnanje proizvajalcev avtomobilov, tako imenovana 'banana strategija', ker vsi vemo, da banane dokončno dozorijo šele pri kupcih, podobno pa velja tudi za aktualne električne avtomobile, ki so po mnenju strokovnjakov v resnici samo 90 ali pa 95 odstotno razviti izdelki. Očitno so kupci modelov znamke Tesla (samo 90 odstotno razvit avtomobil po mnenju (Sandy Munro) enega izmed največjih kritikov avtomobilov znamke Tesla …) zadovoljni z vlogami poskusnih zajčkov, vendar pa tega gotovo ne bodo sprejeli kupci električnih avtomobilov ostalih znamk …