Športnik s klasičnimi vrednotami

Svetovno znani britanski profesor Gordon Murray, ki je pred mnogimi leti (1992) skonstruiral legendarnega mclarna F1, je v teh dneh predstavil drugi 'serijski' model njegove avtomobilske znamke (GMA), ki bo nastal v samo stotih primerkih.

Relativno kompaktni GMA T.33 (dolžina: 440 cm, širina: 185 cm, višina: 114 cm) se lahko pohvali s klasično športno obliko, ki oživlja spomine na nekatere legendarne tekmovalne prototipe iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, v tem stilu pa sta izvedena tudi zasnova motornega sklopa (klasični atmosferski bencinski pogonski sklop, nič hibridizacije …) in oblikovanje notranjosti športno utesnjene in v interesu prave športnosti tudi dobro 'olajšane' (vgradnja osnovnih in nujno potrebnih stikal, skoraj nič vgrajene 'komfortne krame' in 'TV' zaslonov …) potniške kabine. Posledično je britanski 'tipo 33' zelo lahek (masa avtomobila: 1090 kg), tudi na račun ročno izdelane kupe karoserije iz ogljikovih vlaken in resnično lahkih platišč (masa vsakega nameščenega platišča znaša približno 7 kg), ki podpirajo 19- (spredaj, dimenzije: 235/35 R19) in 20-palčne (zadaj, dimenzije: 295/30 R20) pnevmatike.

Novi model znamke Gordon Murray Automotive se sicer ne more pohvaliti s tako dodelano aerodinamiko in odličnim 'ground' efektom kot pri večjem bratu (model T.50), vendar so Britanci ob razvoju tega športnega avtomobila poskrbeli tudi za vgradnjo očem ne preveč dobro vidnega zadnjega usmernika zraka, ker se med vožnjo prikaže samo takrat, ko je to res potrebno (pri višjih hitrostih in ob močnem zaviranju …) in za aerodinamično optimiranje karoserijskega dna, v kombinaciji z aerodinamično obdelanim nosom vozila ter difuzorjem pod zadkom, kjer se skriva nova verzija pogonskega sklopa iz modela T.50. Konstruktorji tega 3,9-litrskega V12 motorja so se ob tem ponovno odpovedali prisilnemu polnjenju vgrajenega bencinskega, atmosferskega pogonskega sklopa (Cosworth-GMA 3.9-litra, 65°, V12 N/A TC), namesto tega Britanci prisegajo na pristno športnih 10.500 motornih vrtljajev v minuti, ki bodo motorju lahko zagotovili 615 KM (452 kW) pogonske moči ter 451 Nm motornega navora pri 9000 vrtljajih v minuti, čeprav se vgrajeni pogonski sklop lahko zavrti vse do 11.100 vrtljajev v minuti.

Omenjajo pa tudi podatek, da bo vozniku že pri 2500 vrtljajih v minuti na voljo 75 odstotkov razpoložljivega motornega navora, odnosno 90 odstotkov razpoložljivega motornega navora v območju od 4500 do 10.500 vrt./min. Čeprav profesor Gordon Murray ob predstavitvi novega modela ni razkril podatkov o njegovi zmogljivosti, smo lahko prepričani, da so v njegovem podjetju znova ustvarili '4-kolesno raketo', ker ima T.33 spektakularno razmerje med razpoložljivo pogonsko močjo na eno tono mase, ki znaša 564 KM (415 kW) na 1. tono. Predstavljajte si podobno težkega serijskega fiata 500 s takšno zalogo pogonske moči, ki mora v vsakdanjem življenju živeti s precej manj 'konji' (51 kW/69 KM v primeru osnovne motorizacije). Vse skupaj pa seveda ne bo poceni. Ko se bo novi T.33 leta 2024 prvič pojavil na cestah, bo moral kupec zanj odšteti približno 1,65 milijona evrov.