Terenski morgan

Iz Velike Britanije prihaja novica o rahlo nenavadnem terenskem avtomobilu, ki pa za razliko od številnih današnjih 'visoko nasajenih' avtomobilov ne predstavlja poklon aktualni in z razumom ne ravno najbolje usklajeni SUV modi, temveč poklon lastni tradiciji, ker so prvi takšni terensko prehodni morgani nastali že davnega leta 1911.

Posledično novi morgan plus four CX-T, ki bo nastal v samo osmih primerkih, ne želi biti nastopaško sredstvo za poziranje na mestnih ulicah, temveč avtomobil, ki je zasnovan in izdelan v skladu s filozofijo v Veliki Britaniji še vedno zelo popularnih preizkusov zanesljivosti ('Reliability Trials'), kjer so in še vedno večinoma nastopajo običajni, malenkostno modificirani osebni avtomobili, ker so bile te preizkušnje čez drn in strn najboljši dokaz kvalitete in zanesljivosti vozil tedanjih avtomobilskih proizvajalcev. Zato boste tudi na današnjih dogodkih te vrste zaman iskali terenska vozila in podobno orientirane izdelke.

Za nastanek štirikolesno gnane različice plus four CX-T je kriva tudi želja konstruktorjev znamke Morgan, da kupcem in ljubiteljem avtomobilov te butične avtomobilske znamke demonstrirajo vzdržljivost in tehnološko dovršenost nove tehnološke platforme, uvedene s prihodom novega modela plus four, ki so ga Britanci predstavili lani. Pri nastajanju tega vozila so pri znamki Morgan potrebovali nekaj pomoči, zato so si poiskali partnerja v obliki družbe Rally Raid, kjer že dolgo pripravljajo tekmovalna vozila za nastope na vzdržljivostnih relijih kot je reli Dakar. Ker gre v primeru morgana plus four CX-T za vozilo, ki je namenjeno preživetju v divjini, so Britanci ob tem poskrbeli za izginotje večine serijsko vgrajene komfortne opreme in to, v divjini povsem nepotrebno kramo, raje nadomestili s pripomočki, ki vam bodo ob obisku brezpotij omogočili preživetje in vrnitev v civilizacijo.

Takšno razmišljanje je prineslo temeljito preoblikovanje zadka, ker se je klasični 2-sedežni roadster ob tem spremenil v 'terenski poltovornjak' z zadaj nameščenim parom rezervnih koles in dodano zunanjo zaščitno kletko nad dodano trdno streho, poleg tega so v zadek vozila vgradili tudi dva vodotesna kovčka znamke Pelikan ter dva 11-litrska rezervoarja za vodo znamke Rotopax. Seveda pa v tem kompletu za preživetje ne manjka niti klasična lopata ob povezavi s podlogami, ki vas bodo spravile iz peska ter kompletom pošteno odmerjenih vrvi. Poleg tega je na vozilo nameščena tudi 5-delna zaščita podvozja in karoserije, za dobro terensko prehodnost tega relativno lahkega avtomobila z maso v območju ene tone, pa bo v navezi s kratko medosno razdaljo in spremenjenim vzmetenjem poskrbela primerna oddaljenost karoserije od vozne podlage (230 mm), resnost glede namembnosti tega vozila pa potrjuje tudi set nameščenih koles s terensko orientiranimi pnevmatikami.

Nekaj modifikacij so Britanci izvedli tudi v notranjosti športno utesnjene potniške kabine, kjer najdemo več rešitev za pritrditev različne opreme (držala za navigacijo, pametni telefon, beležnica in pisala, zemljevidi), ki jo pač potrebujete za vrnitev v civilizacijo. Omenjajo pa tudi prostor za vgrajeno hladilno torbo. Nikjer pa niso omenili morebitnih izvedenih modifikacij na prisilno polnjenem (turbo) pogonskem sklopu znamke BMW, ki lahko uporabniku ob povezavi z ročnim 6-stopenjskim menjalnikom ponudi 190 kW (255 bhp / 258 KM) pogonske moči pri 5500 vrtljajih v minuti ter 350 Nm motornega navora v območju od 1000 do 5000 vrt./min. Vse skupaj pa ne bo ravno poceni, ker bo kupec za tako opremljenega morgana, ki bo nastal v samo osmih primerkih, odštel najmanj 170.000 britanskih funtov (tovarniška cena brez dajatev).