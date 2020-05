Testiranje z ugodnim razpletom za najmlajše

Joie LS-Bild i-Venture System Nuna PIPA Next Base Chicco Fold & Go i-Size (levo) in Mifold Hifold Fit and Fold Booster (desno)

V klubu ADAC so v teh dneh razkrili rezultate letošnjega velikega testa otroških varnostnih sedežev, ki so letos presenetili nemške strokovnjake, ker sta približno dve tretjini testiranih sedežev dobili odlične ocene, našli pa so samo eno 'črno ovco', vendar je tudi ta na koncu le prestala test.

Na letošnjem velikem testu so Nemci v štirih različnih kategorijah (varnost, uporaba (priročnost), ergonomija in toksičnost uporabljenih sestavnih materialov) preizkusili in ocenjevali kar 26 različnih otroških varnostnih sedežev za vse starostne skupine njihovih uporabnikov (dojenčki do starosti enega leta in otroci v starosti od enega do dvanajstih let) in na koncu z veseljem ugotovili, da so proizvajalci otroških varnostnih sedežev pred testom opravili 'domače naloge', ker si je letos oceno „ausreichend“ (zadostno) prislužil samo najslabše ocenjen kandidat v obliki sedežnega izdelka znamke Osann (tip Flux Plus), vendar mu tega ne smemo zameriti, ker je to istočasno tudi najcenejši (nemška prodajna cena: 75 evrov) letos testirani otroški varnostni sedež, ki je na koncu vseeno opravil test …

Iz povsem drugačnega testa je letošnji zmagovalec tega testa, ki nastaja v obratih znamke Silver (tip Cross Dream + Dream i-Size Base). To je tudi edini letos testirani otroški varnostni sedež, ki si je prislužil najboljšo možno oceno „sehr gut“ (zelo dobro), vendar ima ustrezna varnost najmlajših tudi svojo ceno (nemška prodajna cena: 500 evrov). Tudi večina (18 primerkov) preostalih letos testiranih otroških varnostnih sedežev se lahko pohvali z zelo solidno oceno „gut“ (dobro). Med njimi sta tudi dva najdražja sedeža, ki ju izdeluje znamka Besafe. Za model iZi Twist (od 1. do 4. let) zahtevajo 600 evrov, še malenkostno dražji (+ 100 evrov) je njegov sorodnik iZi Twist B (za dojenčke in otroke do 4. leta starosti).

Samo šest izmed testiranih sedežev je prejelo ne ravno najbolj laskavo oceno „befriedigend“ (zadovoljujoče), med njimi izstopata Maxi-Cosy Beryl (400 evrov) in pa Inglesina Darwin Toddler + Base Darwin i-Size (460 evrov), in to predvsem na račun visoke prodajne cene, ki definitivno ni v skladu s pričakovanji kupcev takšnih sedežev. Med resničnimi novostmi letošnjega testa pa omenjajo prva dva testa preklopnih (zložljivih) otroških varnostnih sedežev, ki so namenjeni predvsem 'Carsharing' (souporaba) uporabnikom. Gre za prenosna izdelka znamk Chicco (tip Fold & Go i-Size, 199 evrov) in Mifold (tip Hifold Fit and Fold Booster, 199 evrov), ki sta bila na koncu deležna ugodne ocene „befriedigend“ (zadovoljujoče).

Nemci opozarjajo kupce otroških varnostnih sedežev, da visoka testna ocena sedeža sama po sebi ne garantira varnosti najmlajših v avtomobilih, ker jim je nam neznana študija razkrila, da približno 50 odstotkov vseh v Nemčiji v avtomobile nameščenih otroških varnostnih sedežev sploh ni pravilno nameščenih. Posledice neznanja staršev ob montaži otroških varnostnih sedežev v vozila, pa razkriva del dodanega video posnetka, ki razkriva tudi pravilno uporabo varnostnih pasov ob vgradnji sedeža …