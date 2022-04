'Titanik R-Line'

Pri italjanskem podjetju Aznom Srl, kjer so lani prvič predstavili skoraj 6-metrsko 'športno čezoceanko' za ljudi s posebnim okusom, ki je predstavnica aktualne modne kategorije tako imenovanih SUL (Sport Utility Limousine) vozil, so v teh dneh predstavili novo evolucijsko izpeljanko modela palladium.

To je že tretji italijanski poizkus na tem novem SUL področju, ker so že leta 2018 'splovili' nekoliko manjši model atalux (All Terrain Utility Luxury) v obliki vizualno modificiranega poltovornjaka znamke RAM (tip 1500), ki si domišlja, da je elegantna prestižna in seveda 'športna' limuzina za 'čez drn in strn'. Sedaj je pred nami tretja epizoda italijansko-ameriške 'žajfnice', ki verjetno cilja predvsem na dosedanje kupce SUV kupe grotesk tipa BMW X4, X6 in pa mercedes-benz GLC 'Coupé', sicer že klasične predstavnike 'visoko nasajenih' 5-vratnih kombilimuzin, ki živijo v današnji masovni 'kupe iluziji', kjer je lahko vsak serijski avtomobil prepoznan kot 'pravi kupe', ne glede na znana in uveljavljena pravila 'kupe igre'.

Italijanski 'športni Titanik' kupcev najbrž ne bo osvajal na račun osvojenega 'Modrega traku' (nagrada, ki jo je nekoč lahko prejela vsaka potniška ladja za rekordno hitro prečkanja Atlantskega oceana), ker ob tem stavi predvsem na nastopaško pompozno pojavo in že kar groteskno odmerjene mere karoserije (dolžina: 5960 mm, širina brez ogledal: 2085 mm, višina (serijsko): 1971 mm, medosna razdalja: 3670 mm) ter lastno neto maso (2650 neto kilogramov bo ob tehtanju pokazala šibkejša različica z vgrajenim 5,7-litrskim pogonskim sklopom, nova verzija je lahko še za kakšnih 100 kilogramov težja …), ki se je ne sramuje noben današnji manjši 'športni' tovornjak, odnosno kakšen 'športni' kombi z 'dinamično' podobo nasedlega kita na morski obali. Groteskni pojavi primerno pa je odmerjen tudi set nameščenih platišč in pnevmatik v dimenzijah 285/45 ZR22 ter razmak med dnom karoserije in vozno podlago, zato ima prestižna italijansko-ameriška 'SUV kočija' serijsko vgrajen par bočnih stopnic, ki se ob neuporabi skrivata ob karoserijskih pragovih.

Kot pravo oblikovno posebnost na njenem 'fastback' zadku pa velja omeniti zasnovo odpiranja ogromnega (prostornina: 621 litrov) prtljažnega prostora, ki želi posnemati podobne rešitve pri velikih ameriških in britanskih limuzinah iz preteklosti (30. leta prejšnjega stoletja). Ta trend so Italijani podkrepili še z vgradnjo tako imenovanih 'Opera' bočnih kabinskih stekel na območju obeh C karoserijskih stebričkov, ki jih opazovalec zaradi ne ravno velikega 'odtisa' ne opazi takoj. Podobno opulentno oblikovana kot zunanjost te 'visoko nasajene' 4-vratne 'fastback' limuzine je tudi notranjost potniške kabine, ki je seveda opremljena po standardih 'nepremičninskih agentov' (vsa možna električno gnana 'invalidska oprema', tudi tista, ki jo v resnici sploh ne potrebujete …), ki v mobilni suiti seveda cenijo količino vgrajenega pravega lesa, pravih kovin, pravega usnja in IT krame, čeprav ob tem obstaja tudi nekoliko grenak priokus, ker vgrajena armaturna plošča in volanski obroč navzlic 'premijski kamuflaži' nista sposobna skriti njunega 'poltovornega' karakterja s štrlečo obvolansko prestavno ročico 8-stopenjskega samodejnega menjalnika.

Podobno 'aristokratski' je tudi novi vgrajeni 6,4-litrski 'Hemi Twin-Turbo' V8 pogonski sklop iz regalov koncerna FCA, ki so ga za to priložnost nadgradili v podjetju Monza Garage, kjer so nanj obesili 'Biturbo' tehnologijo. Končni izplen tega postopka je 634 kW (850 KM) pogonske moči pri nam neznanih motornih vrtljajih ter monstruoznih 1050 Nm motornega navora. Zaradi takšne, solidno izražene pogonske moči lahko italijansko-ameriški kolos zelo hitro pospešuje (0-100 km/h: 4 sekunde), vendar tej novi 'športni lokomotivi' pri doseganju velikih hitrosti sapa ne poide tako hitro kot pri osnovni 5,7-litrski različici (največja hitrost: 210 km/h), ker lahko sedaj doseže največjo hitrost 250 km/h. So pa ob tem posledično poskrbeli tudi za nadgradnjo podvozja in vgradnjo še bolj zmogljivega zavornega sistema znamke Brembo.

Italijani ob prezentaciji modela palladium niso razkrili kakšnih informacij, povezanih s povprečno porabo goriva in ustvarjenimi CO2 emisijami, za katere ste lahko prepričani, da so ogromne, povprečna poraba pa se po vsej verjetnosti giblje v območju od 20 do 30 litrov goriva na vsakih 100 prevoženih kilometrov. So pa razkrili prodajno ceno nove različice njihovega 'nadkompaktnega urbanega terenca'. Za to avtomobilsko grotesko na platformi poltovornjaka znamke RAM, ki naj bi nastala v samo desetih primerkih, bo potencialni kupec odštel približno 1,5 milijona ameriških dolarjev.