Turško avtomobilistično osamosvajanje

TOGG sedan concept TOGG SUV concept

Dogajanje ob koncu lanskega leta je zaznamovala tudi istanbulska predstavitev prvih dveh striktno električno gnanih prototipnih modelov povsem nove turške avtohtone avtomobilske znamke TOGG, kjer želijo ponovno obuditi proizvodnjo domačih turških avtomobilov, ki je dokončno ugasnila leta 1986, ko so Turki izdelali zadnje serijske primerke domače znamke Anadol.

Prvi domači turški avtomobil se je pojavil že davnega leta 1961, ko so Turki izdelali štiri vozne prototipe avtomobila z modelno oznako devrim (revolucija), ki so ga razvili po ukazu tedanjega turškega predsednika (Cemal Gürsel), in to v rekordnem času, ker je imela 24-članska turška inženirska ekipa za dokončanje projekta na voljo samo približno 130 dni. Temu primerna je bila tudi zelo slaba zanesljivost štirih izdelanih prototipov tega prestižnega, približno 4,5 metra dolgega avtomobila, ki ga je premikal vgrajeni 2,0-litrski bencinski 4-valjnik. Če k temu prištejemo še težave glede zagona proizvodnje in nezanimanje kupcev, potem ni težko razumeti zakaj so Turki kmalu pozabili na projekt prestižnega avtohtonega turškega avtomobila.

Leta 1966 se je pojavil nov avtohtoni turški avtomobil, ker so Turki ob pomoči Britancev (znamki Reliant in Ford) ustanovili znamko Anadol, kjer je od leta 1966 do konca leta 1975 nastajal model A1, ki so ga kupcem na začetku ponujali samo kot 2-vratno limuzino (oblikoval jo je Britanec Tom Karen) z vgrajenimi pogonskimi sklopi znamke Ford. Tako je nastalo približno 15.000 primerkov tega modela z vgrajenimi 1,2 in 1,3-litrskimi bencinskimi štirivaljniki, ki so lahko mobilizirali od 49 (36 kW) do 54 (39 kW) KM. Leta 1970 se je pojavil model A2, ki ni nič drugega kot rahlo preoblikovani A1 s štirimi vrati. S tem so si Turki zagotovili mesto v zgodovinskih analih avtomobilizma, ker je model A2 prva 4-vratna serijska limuzina na tem svetu s karoserijo iz umetnih mas (poliester). Ta model je bil zelo priljubljen pri domačih kupcih, ker so jim do konca leta 1981 dostavili približno 35.000 izdelanih primerkov.

Med letoma 1973 in 1975 je nastalo tudi 176 kupejev z oznako STC ('Sport Turkish Car') - 16, ki zaradi previsoke prodajne cene niso našli veliko kupcev. Med pomembnimi modeli velja omeniti tudi karavan z oznako SV, ker je to prvi 5-vratni serijski karavan s karoserijo iz umetnih mas. Kupcem so dostavili približno 6500 primerkov tega karavana. Od leta 1981 do konca leta 1984 so Turki izdelali tudi približno 1000 primerkov nepopularne 4-vratne limuzine z oznako A8-16/16 SL. Proizvodnja osebnih modelov znamke Anadol je dokončno ugasnila leta 1986, do konca leta 1991 so izdelovali samo še poltovornjake turške znamke Otosan, ki je danes del Fordovega avtomobilskega imperija, kjer izdelujejo serijske modele za turško tržišče.

Sedaj so se Turki vrnili na avtomobilistično sceno, tudi tokrat je za vse skupaj zaslužna državna politika, ki je strnila zaposlene v petih turških podjetjih in ustanovila konzorcij TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), kjer naj bi leta 2022 pričeli izdelovati prvi serijski model znamke TOGG v obliki modnega SUV modela, ki trenutno še nima modelne oznake. Enako velja tudi za drugi napovedani serijski model te znamke v obliki striktno električno gnane klasične limuzine. Oba avtomobila, ki naj bi bila opremljena z najmodernejšo avtomobilsko tehnologijo, so Turki oblikovali ob pomoči oblikovalske hiše Pininfarina. Trenutno ni na voljo nobenih konkretnih podatkov o novem paru turških avtomobilov, vemo samo to, da se bodo kupci modnega SUV modela lahko odločili za verzijo z zadnjim in verzijo s 4x4 pogonom.

Kupci samo zadaj gnanega električnega SUV modela bodo prejeli vozilo z 200 KM (147 kW) pogonske moči, ki naj bi zaključilo pospeševanje od 0-100 km/h v 7,6 sekunde. Kupci 4WD verzije bodo imeli na razpolago 294 kW (400 KM) pogonske moči (0-100 km/h: 4,8 sekunde). Kupci bodo lahko izbirali tudi med dvema paketoma različno odmerjenih (kapaciteta) akumulatorjev. S prvim, manjšim paketom, naj bi prevozili več kot 300 kilometrov, z drugim pa celo več kot 500 km. Obljubljajo pa tudi hitro polnjenje akumulatorjev (80 % odstotkov v pol ure), vendar so v interesu uspešnega marketinga seveda ponovno pozabili povedati na kakšni polnilnici se bo zgodil ta polnilni 'čudež'. Prva serijska vozila znamke TOGG naj bi dobili leta 2022, skupno naj bi na enaki tehnološki platformi nastajalo 5 različnih električnih serijskih modelov. Morda bodo imeli Turki tokrat več poslovne sreče kot v primeru modela devrim …