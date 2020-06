Ukinite subvencije za nakup priključnih hibridnih vozil!

Nedavno sprejeti nemški podporni paket, ki naj bi pri njih spodbudil gospodarsko rast, vsebuje tudi približno 2,2 milijarde EUR sredstev namenjenih v podporo nemški avtomobilski industriji. Ob tem so se že oglasili predstavniki organizacije Deutsche Umwelthilfe, ki od nemške vlade zahtevajo ukinitev sprejetih subvencij za nakup priključnih hibridov.

Predstavniki nemške okoljevarstvene organizacije Deutsche Umwelthilfe (DUH) v teh dneh niso ravno najbolj zadovoljni s sprejetim paketom pomoči nemški avtomobilski industriji, ker naj bi s temi ukrepi v Nemčiji subvencionirali tudi nakup lažnih okoljevarstvenikov v obliki ogromnih dizelsko ali pa bencinsko gnanih hibridnih SUV modelov in oblikovnih križancev.

Barbara Metz iz organizacije Deutsche Umwelthilfe pravi, da so primerjalni testi v realnih voznih okoliščinah, ki so jih opravili njihovi strokovnjaki, strokovnjaki kluba ADAC ter nekateri novinarji že večkrat pokazali, da nekateri takšni SUV 'ekološki' avtomobili v resnici porabijo občutno več pogonskega fosilnega goriva in posledično ob vožnji ustvarijo še več CO2 emisij kot pa običajno, fosilno gnano SUV sorodstvo. Po njenem mnenju gre v teh primerih za 'Mogelpackungen' (embalaža z varljivo vsebino …), ki z deklariranimi nizkimi izpusti CO2 in lažnimi okoljevarstvenimi vrednotami zavaja kupce in državne uradnike, ker so takšna vozila samo sredstvo za prelisičenje ekoloških predpisov in plačilo nižjih kazni zaradi ostalih serijskih modelov s preveliko količino ustvarjenih CO2 in ostalih škodljivih emisij.

Težava priključnih hibridov leži predvsem v občutno preveliki neto masi takšnih vozil, ki predstavlja posledico vgradnje dveh različnih pogonskih sklopov in še večjega paketa baterij (akumulatorjev) kot v primerih običajnih hibridnih vozil. Ker ima priključno hibridno vozilo lahko od 300 do 400 kilogramov (približno) večjo neto maso od kakšnega fosilno gnanega sorodnika, temu primerno upade njihova dolgoročna živahnost, za piko na i pa se vam bo lahko povečala tudi povprečna poraba na vsakih sto prevoženih kilometrov. Če vse skupaj zapakirate še v modni 'SUV/Crossover' paket dobite 'Stadtpanzer' (mestni oklepnik, odnosno tank …) kot je mercedes-benz GLE 350 de, ki vam v reklami obljublja neverjetno okoljevarstveno karizmo (samo 28 gramov CO2 emisij na vsak prevoženi kilometer), čeprav nemške meritve kažejo, da bo stuttgartska 'športna lokomotiva' (5-vratna SUV parodija na temo klasičnih kupejev …) v resnici po vsakem prevoženem kilometru ustvarila 221 gramov CO2 emisij.

Omenili so tudi 'bavarsko lokomotivo' z oznako BMW X5 xDrive45e. Ta 2,5-tonski predstavnik 'tovornih' BMW-jev lahko na vsak prevoženi kilometer z lahkoto ustvari 250 gramov CO2 emisij, približno 2,5 krat več kot predvidevajo EU smernice. Lep dokaz tega, da takšen BMW ekologije nikoli ne bo jemal resno, pričara tudi podatek o največji razpoložljivi moči polnjenja akumulatorjev, ki znaša skromnih 3,7 KW/h. S takšno polnilno močjo lahko ob priklopu na polnilnico v eni uri v vozilo 'napumpate' samo toliko električne energije, da boste z njim lahko ob pomoči elektrike celo prevozili 15 kilometrov …

Nemci želijo s prepovedjo subvencioniranja nakupov priključnih hibridnih vozil posnemati Britance in Nizozemce, ker so tam že zdavnaj prepoznali takšne lažne štirikolesne okoljevarstvenike in temu primerno ukrepali (subvencionirajo samo še nakup hibridnega ali pa striktno električno gnanega vozila …).