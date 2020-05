Ultimativna rešitev za dostavo do vrat?

Zaradi izbruha novega koronavirusa, ki nam je prinesel samoizolacijo, so spletne trgovine v teh časih doživele pravi gospodarski razcvet, vse skupaj pa je za seboj potegnilo povečanje dostavnega prometa v urbanih sredinah, s tem pa tudi težave pri dostavi izdelkov do vrat kupcev.

Istočasno se podjetja, ki se ukvarjajo z dostavo, srečujejo s čedalje večjimi omejitvami glede še dopustne količine tovornega prometa v mestih, ker ima ekologija tudi na tem področju čedalje večji pomen. Teh problemov se zavedajo tudi zaposleni v enem izmed nemških 'start-up' podjetij, ki je stacionirano na področju mesta Aachen. Zato so Nemci pred časom dobili idejo o 'račjem vlakcu', ki ga lahko sestavlja največ pet majhnih, striktno električno gnanih vozil, zasnovanih 'okoli' ene euro palete. Na ta način lahko en voznik dostavne službe prepelje precej več tovora, in to na območjih, kjer večja in tudi manjša dostavna vozila nimajo vstopa, ali pa jih pri vstopu v takšno območje omejujejo preveliki karoserijski gabariti (dolžina, širina, višina in masa ...) in hrup, ki ga povzročajo ob delovanju.

Celotna nemška transportna 'Ducktrain' filozofija temelji na vedenjskem vzorcu majhnih račk, za katere vemo, da slepo sledijo račji materi na vsakem njenem koraku, lahko pa tudi osebi, v kateri pač prepoznajo nadomestno mater. Tudi posamezni 'vagončki' podjetja DroidDrive, ki se lahko pohvalijo z nosilnostjo v območju 300 kilogramov, ob vožnji po mestnih ulicah in stezah za kolesarje pridno sledijo 'materi' na električno gnanem biciklu (sledijo lahko tudi pešcem), ker gre v tem primeru za avtonomno delujoča vozila, ki bodo v večini primerov (omejijo jih lahko stopnice ali kakšna druga ovira …) sposobna skoraj samodejno (trenutno jih ob tem spremlja človek …) opraviti dostavo do vrat kupca, vendar samo na krajših razdaljah (od 50 do približno 500 metrov). Temu primerna je tudi njihova največja možna hitrost, ki znaša 25 km/h, čeprav se 'pametne nemške račke' baje lahko premikajo še hitreje.

Vse skupaj je še v povojih, ker se bo prvi 'Ducktrain' na nemških ulicah pojavil šele leta 2021, nato pa sledi še eno leto testiranj v praksi. Če se bo vse odvijalo po načrtih, bomo leta 2025 dobili prve serijske primerke takšnih ekološko-urbano usmerjenih dostavnih vozil.