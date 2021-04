Uresničitev osebne vizije

Predstavljajte si, da ste primerno bogat 'Die Hard' ljubitelj vozil znamke Porsche z izbranim okusom, ki vam seveda prepoveduje nakup kakšnega Porschejevega predstavnika SUV vozil (macan & cayenne), ker pač verjamete samo v klasične vrednote znamke Porsche, ki jih še vedno uteleša predvsem model 911.

Eden takšnih srečnežev je tudi Britanec Adam Hawley, ki je pred približno dvajsetimi leti ustanovil lastno podjetje z imenom Theon Design, kjer se prvenstveno ukvarjajo samo z obnovo Porschejevih starodobnikov. Ob tem jih zanimajo predvsem klasični porscheji 911, ki so nastali pred letom 1974, ker je Hawley že zelo dolgo zaljubljen v ta kultni Porschejev GT model, ki se je na sceni pojavil leta 1964. Ker ima Hawley tudi veliko oblikovalskih izkušenj, nabranih ob sodelovanju s podjetji kot so BMW, Jaguar, Lotus, Lexus in Airbus, se je pred časom odločil za nastanek povsem individualno realiziranega porscheja 911, ki je seveda izdelan in oblikovan po njegovem osebnem okusu.

Po približno 18. mesecih dela se je lani pojavil njihov prvi 'restomod' porsche 911 (HK001), ki uteleša vse njegove želje, ker gre v primeru tega avtomobila za okusno izvedenega 'oblikovnega križanca', kjer so Britanci uporabili tehnološko platformo zadnjega zračno hlajenega porscheja 911 (zadnji pravi porsche 911 po mnenju številnih ljubiteljev tega modela …) iz serije 964 (1988-1994) ob povezavi z vizualno podobo prvotnih (901 in serija I / 1964-1973) in kasnejših 'G' porschejev 911 (serija II / 1973 - 1989), predvsem različic S/T z razširjenim zadkom. Temu primeren je tudi razpon možnih vgrajenih 6 valjnih bencinskih pogonskih sklopov (delovna prostornina: 3,6 do 4,0 litra) z razpoložljivo močjo od 295 (220 kW/ 299 KM) pa vse do 400 (298 kW/ 405,5 KM) bhp, ki so po navadi spojeni z ročnim 6-stopenjskim menjalnikom (G50) porschejev 911 iz serije 993 (1993-1998).

Hawleyev dober okus so lani opazili tudi novinarji revije Total 911, kjer so njegov osebni projekt nagradili s prestižno lovoriko (najlepši 'restomod' porsche 911 v letu 2020 …), ta publiciteta pa mu je prinesla tudi naročilo nam neznanega in primerno bogatega ljubitelja takšnih porschejev iz Honkkonga, ki je že konec leta 2019 v podjetju Theon Design naročil izdelavo zelo podobno individualiziranega porcheja 911, okrašenega z dodatno oznako HK002, ki simbolizira domovanje lastnika in zaporedno serijsko številko. HK002 se lahko pohvali v vgrajenim 3,8 litrskim atmosferskim motorjem, ki lahko mobilizira 371 'konj' (273 kW) ter 407 Nm motornega navora, in to ob povezavi z maso v območju, ki ne presega 1400 kilogramov.

Vse skupaj je pospremila tudi osvežitev notranjosti potniške kabine, kjer najdemo par prednjih športnih sedežev znamke Recaro ter volanski obroč znamke Nardi, seveda ob povezavi z večjo količino usnja pri oblazinjenju ter odsotnostjo moderne 'IT krame', ki jo na vožnjo vedno osredotočen voznik potrebuje ravno toliko kot lanski sneg. Vse skupaj pa seveda ni ravno poceni, ker vas bo nakup takšnega porscheja 911 lahko olajšal za približno 350.000 evrov.