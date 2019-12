Uspešen zaključek prvih testiranj

V okolici nemškega mesta Nürnberg so v letošnjem oktobru potekala testiranja novega, resnično ekološko orientiranega transportnega sredstva znamke Schaeffler, ker gre za vozilo v obliki 4-kolesnega 'biohibrida', ki je namenjen prevozu dveh oseb ali pa ene osebe in 200 kilogramov tovora.

Ob realizaciji nemške ideje o 'modernih Kremenčkih', ki jim je seveda jasno, da se je v imenu ekologije včasih pač potrebno odpovedati udobju in se v pogledu pogona zanesti tudi na lastno moč, so Nemci ustvarili majhen (dolžina: 2180 mm, širina: 855 mm, višina: 1530 mm, medosna razdalja: 1544 mm, kolotek: 794 mm) in lahek (masa vozila znaša približno 100 kg) štirikolesnik z vgrajenim parom elektromotorjev, ki glede pogona deluje po podobnem principu kot električni bicikli, ker gre tudi tukaj za kombinirano moč (človek + elektromotor).

Vozilo, ki je po mnenju proizvajalca idealno za premagovanje približno 10 kilometrskih razdalj v urbanih sredinah, premika par vgrajenih elektromotorjev s skupno 250 W pogonske moči za doseganje največje hitrosti 25 km/h in avtonomijo, ki je odvisna od velikosti sklopa vgrajenih akumulatorjev. Ko se bo vozilo pojavilo na tržišču, bodo kupci lahko izbirali med manjšim (kapaciteta: 1,2 kWh) in večjim (2,4 kWh) paketom akumulatorjev. Z manjšim paketom akumulatorjev je akcijski doseg omejen na 50 kilometrov, z večjim paketom akumulatorjev boste lahko prevozili 100 kilometrov.

Čeprav v vozilo ni vgrajenega menjalnika, se nemški 'biohibrid' lahko pohvali z vgrajeno 'vzvratno prestavo', ki deluje ob pomoči elektrike, ter funkcijo samodejnega vklopa elektromotorjev ob speljevanju, ki se izključi pri doseženi hitrosti 6 km/h. Omenjajo pa tudi vgrajeno zaščito proti kraji, brisalec vetrobranskega stekla in povezljivost z internetom (Wi-Fi/4G/Bluetooth/GPS). V primeru, ko se bo kupec odločil za nakup potniške različice bo prejel dvosedežno (1+1) vozilo z zadaj nameščenim kovčkom za prtljago (volumen: 18 litrov). Bolj skromen je seznam dodatne opreme, kjer najdete samo provizorično dodatno bočno kabinsko zaščito v primeru voženj v slabem vremenu.

Ljubiteljem modnih 'poltovornjakov', ki jim je morda postalo jasno, da z velikimi 'pick-upi' pač ne bodo rešili našega planeta, namenjajo nekoliko daljšo gospodarsko orientirano verzijo (skupna dolžina: 2595 mm, dimenzije tovornega prostora: 1074 mm (dolžina) x 660 mm (širina)) njihovega 'biohibrida', ki bo kupcem na voljo v dveh karoserijskih različicah (kot klasični poltovornjak ali 'furgon'). V obeh primerih znaša uporabna nosilnost 200 kg. Prvo serijo tega simpatičnega in okolju resnično prijaznega vozila bodo izdelali proti koncu leta 2020. Takrat bodo razkrili tudi prodajne cene.