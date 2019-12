Vojna napoved mahinacijam proizvajalcev na področju prikazovanja povprečne porabe

Evropski politiki so v teh dneh sprejeli novo direktivo v okviru protokola WLTP, ki za razliko od prejšnjih, ki bodo v imenu varnosti omogočile mastne zaslužke proizvajalcem asistenčnih sistemov, ščiti potrošnike, ker bodo proizvajalci avtomobilov v bodoče prisiljeni v bolj verodostojen prikaz podatkov glede povprečne porabe pogonskih goriv in energije.

Vse skupaj predstavlja posledico pritiska, ki so ga evropski politiki občutili s strani raznih avtomobilskih klubov in združenj potrošnikov, kjer jim je na podlagi številnih izvedenih študij že dolgo jasno, da uradne navedbe glede povprečne porabe goriva v številnih primerih ne držijo vode. To je potrdila tudi najnovejša študija, izvedena s strani organizacije ICCT (International Council on Clean Transportation), kjer so sicer zasledili malenkostno izboljšanje (+ 3 %) v prid kredibilnosti izjav s strani proizvajalcev avtomobilov, vendar je razlika med uradno in neuradno izmerjenimi podatki še vedno v nebo vpijočih 39 odstotkov, seveda v plus (višja poraba), ker proizvajalci zaradi lukenj v predpisanih postopkih merijo porabo goriv v idealnih pogojih (izklopljene klimatske naprave in drugi porabniki, aerodinamično optimirana karoserija s trakovi, ki prekrijejo karoserijske fuge, namestitev pnevmatik z nižjim kotalnim uporom …), ki jih v realnem življenju ni.

Sama uvedba, odnosno implementacija OBFCM programske opreme v avtomobile ne bo težavna, ker imajo nekateri novejši avtomobili takšno programsko opremo že vgrajeno, za proizvajalce je najhujše to, da bodo morali po novem podatke o povprečni porabi, ki jih sedaj že pridno zbirajo zase, po novem brezplačno deliti z EU uradniki, ki bodo takšne informacije lahko tudi javno objavili. Odlok o vgradnji takšne programske opreme, katerega osnutke so pripravili že leta 2017, bo veljaven 1. 1. 2020 za vse nove različice obstoječih serijskih osebnih avtomobilov in tudi za lahka gospodarska vozila. 1. 1. 2021 bodo EU uradniki pričeli zbirati informacije, posredovane s strani proizvajalcev in lastnikov, odnosno uporabnikov avtomobilov, čeprav še ni dogovorjeno, na kakšen način bo potekala izmenjava podatkov.

Ta odlok bodo EU uradniki izvajali pet let (2021-2026), rezultati meritev bodo objavljeni enkrat letno, končna odločitev glede nove zakonodaje, ki bo proizvajalce avtomobilov prisilila k točenju bolj 'čistega vina' za potrošnike bo znana leta 2030. Že sedaj je jasno, da bo imel ta odlok stranske posledice, ki jih bodo najbolj občutili lastniki trenutno marketinško izredno 'zelenih' hibridnih avtomobilov, ker bodo pridobljeni podatki razkrivali tudi časovno trajanje voženj na električni pogon ter voženj na fosilna goriva. Posledično bodo ljudje, ki v današnjih časih kupujejo hibridna vozila ob pomoči državnih subvencij pod lažno okoljevarstveno pretvezo, potem pa se večino časa vozijo samo ob delovanju motorja na fosilna goriva, razkrinkani kot lažni ekologi in po vsej verjetnosti tudi povabljeni na plačilo dodatnih davkov, ker se v Bruslju šušlja o tem, da bodo na podlagi delovanja OBFCM programske opreme pripravili tudi novo evropsko davčno zakonodajo, ki bo na podlagi pridobljenih informacij o povprečni porabi kaznovala vse, ki se vozijo na klasična fosilna goriva in nagradila tiste ljudi, ki se vozijo samo ob pomoči elektrike.

S tem bo tudi konec pravljice o 'zelenih' hibridnih SUV-jih in podobnih 4-kolesnih 'galejah' na naših cestah z zajetnimi bencinskimi in dizelskimi motorji, ki so jim v imenu ekologije pritaknili električne pogonske sklope. V resnici s takšnim vozilom lahko prihranite samo 10 odstotkov pogonskega goriva, ob priganjanju in praznih električnih akumulatorjih pa lahko pokurite občutno več goriva kot pri lažjem nehibridnem avtomobilu istega tipa s podobno zalogo pogonske moči. Gre za metodo tipa 'pesek v oči' uradnikom ter kupcem, pravi 'eko hibrid' ima vgrajen majhen klasičen fosilno gnan pogonski sklop, ki ima kvečjemu vlogo podaljševalca dosega, ker deluje kot generator (ustvarja električno energijo) in ne kot primarni pogonski sklop v današnjih modnih priključnih hibridih …