Zadnja evolucijska stopnja legendarnega 'hrošča'

Iz Nemčije prihaja novica o skupini zanesenjakov iz podjetja Milivié GmbH, ki so se pred časom odločili, da ustvarijo ultimativno evolucijsko stopnjo enega izmed najbolj prepoznavnih avtomobilov vseh časov.

Milivié 1 je zelo prepoznaven avtomobil, ker enostavno ne želi zatajiti vpliva svojega vzornika v obliki prvotnega Volkswagnovega 'hrošča', vendar v primeru trenutno zadnje evolucijske stopnje legendarnega 'hrošča' ne govorimo o ljudskem vozilu, ki je pritegnilo približno 22 milijonov kupcev, temveč o vozilu za elito, ker bo milivié 1 nastal samo v simboličnih 22. primerkih (1 primerek za vsak milijon izdelanih 'hroščev'). Ob tem je seveda potrebno povedati tudi to, da ta avtomobil z nekdanjim serijskim 'hroščem' nima prav veliko skupnega (razen očitne podobnosti glede oblikovanja …), ker je vanj vgrajenih veliko sestavnih komponent znamke Porsche.

Za nastanek tega vozila je zaslužen nemški inženir Jonathan Engler, ki kot svoje glavno življenjsko poslanstvo omenja oživljanje nemških avtomobilskih ikon, seveda ob uporabi 'restomod' filozofije, ki nekoč skromnega 'hroščka' spremeni v prestižni in zelo zmogljivi objekt poželenja, čeprav Nemci ob tem ne razkrivajo vseh tehničnih detajlov in podatkov o zmogljivosti takšnega 'superhrošča'. Vemo samo to, da je nekoč serijski 'hrošč' 1303 (zadnja serijska evolucijska stopnja prvotnega 'hrošča') donator tehnološke platforme za model milivié 1, od katere pa ob izdelavi vozila ne ostane prav veliko, ker je milivié 1 ob izdelavi podvržen številnim izpeljanim modifikacijam. Nemci ob tem omenjajo več tisoč ur vloženega dela.

Za samodejno premikanje tega ekskluzivnega 'hrošča' so Nemci uporabili zračno hlajen 2,3-litrski bokserski štirivaljnik z nam neznano zalogo motorne moči, ki ga z bencinskim gorivom oskrbuje set uplinjačev znamke Weber. Motor, ki je opremljen z izpušnim sistemom iz nerjavečega jekla, spojijo z modificiranim menjalnikom znamke ZF (ZF 4 HP) iz porscheja 911 (tip carrera 2), povsem drugačno kot pri serijskem hrošču je tudi tekmovalno orientirano vzmetenje ob navezi s štirimi pošteno odmerjenimi (premer: 343 mm) zavornimi diski, ki so skriti pod 4-delnim setom nameščenih 19-palčnih lahkih platišč. Nemci ob tem omenjajo tudi cel kup vgrajenih modernih IT tehnologij, zato avtomobil ne bo preveč všeč ljudem (puristom), ki prisegajo na legendarni moto (manj je v resnici lahko več) Colina Chapmana (ustanovitelj znamke Lotus).

Čeprav se samo oblikovanje avtomobila kot je milivié 1 naslanja na ikonsko in zelo prepoznavno oblikovanje prvotnega 'hrošča' so Nemci ob napovedi 'serijskega' izdelka, ki naj bi ugledal luč v naslednjem letu, izpostavili nekatere oblikovne detajle, ki so povzeti po nekdanjih serijskih modelih znamke Porsche. Ob tem omenjajo modele kot so 356 'Gmünd coupe', 718 RSK, 904, 935, 956 in 964. Vse skupaj pa sploh ni poceni, zato lahko računate, da se bo za nakup takšnega 'superhrošča' odločil samo kakšen 'Die Hard' ljubitelj, ki bo za milivié 1 odštel najmanj 570.000 evrov …