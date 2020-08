Zagato oživlja znamko ISO Rivolta

ISO Rivolta GTZ

Iz Italije prihaja novica o uspešni 'oživitvi' še ene aristokratske avtomobilske znamke, ker so pri znamki Zagato v teh dneh napovedali letošnje rojstvo devetnajstih maloserijskih primerkov modela GTZ. Devet primerkov tega ekskluzivnega športnega avtomobila je že prodanih …

Letos mineva že približno 46 let od uradnega potopa italijanske aristokratske avtomobilske znamke ISO Rivolta, ki jo je dokončno pokopala prva globalna naftna kriza (1973), zato so pri tej milanski avtomobilski znamki leta 1974 izginili iz avtomobilistične scene. Prvi neuspešen poizkus oživitve te znamke sega v leto 1993, leta 1996 mu je sledil še en poizkus, vendar se iz vsega tega ni razvilo nič otipljivega. Prvi indici o poizkusu znamke Zagato glede ponovne oživitve znamke ISO Rivolta so se pojavili leta 2017, ko so Italijani za korporacijo Sony ustvarili virtualni model 'ISO Rivolta Vision Gran Turismo', viden in dostopen samo ob igranju video igre GT Sport na konzoli PS4.

Sedaj je pred nami resnični model (dolžina: 462 cm, širina (brez vzvratnih bočnih ogledal): 195 cm, višina: 121 cm, medosna razdalja: 2708 mm) s tradicionalno hišno oznako GTZ, ki s svojo zunanjo podobo obuja spomin na legendarnega hišnega superšportnika z oznako A3/C (1963), ki je v cestni različici kasneje prejel dodatno modelno oznako grifo, na koncu smo ta kupe spoznali kot izdelek znamke Bizzarrini (model 5300 GT 'Strada' / 1966 - 1968). Ob tem so seveda obudili tudi tradicijo ameriško-italijanskega prijateljstva, vsaj na področju vgrajenega pogonskega skopa, ki ga je tudi tokrat prispevala znamka Chevrolet, odnosno njen model corvette Z06 (C7).

Posledično se novi izdelek znamke ISO Rivolta lahko pohvali v vgrajenim 6,8-litrskim bencinskim V8 motorjem, ki si pri svojem delu pomaga s prisilnim polnjenjem (mehanski kompresor). Točnih motornih specifikacij Italijani trenutno še ne želijo razkriti, vemo pa, da lahko že serijski pogonski skop iz modela corvette mobilizira 660 KM (485 kW) ter približno 880 Nm motornega navora. Vemo tudi to, da je karoserija novega italijanskega superšportnika v celoti izdelana iz ogljikovih vlaken, posledično je avtomobil po vsej verjetnosti lažji od modela corvette. Prvi izdelani primerki modela GTZ se bodo pojavili v letošnjem oktobru.

Po vsej verjetnosti bodo morali kupci tega avtomobila odločno odvezati mošnjičke, ker tudi nakup rabljenega modela te znamke ni ravno poceni. Za zelo dobro ohranjen primerek modela GT (IR 300 / 1962-1970) boste odšteli najmanj 115.000 evrov. Občutno dražji bo v teh časih izpadel nakup odlično ohranjenega primerka modela grifo (1965-1971). Za ta aristokratski GT boste odšteli najmanj 425.000 evrov, top model (grifo 7-litri) bo še nekoliko dražji, ker lastniki ob prodaji zanj zahtevajo približno pol milijona evrov.