Zimske 'radosti' voženj z električnimi avtomobili

Pri največjem nemškem avtomobilskem klubu so pripravili nekaj koristnih nasvetov za vse lastnike striktno električno gnanih avtomobilov in ostalih podobnih dvokolesnih transportnih sredstev, ker se bodo morali ob zimskih vožnjah soočati s težavami, ki so lastnikom fosilno gnanih vozil skoraj povsem neznane.

Prva boleča resnica glede zimskih 'radosti' z električnimi avtomobili, ki vam jo neresni novinarji in avtomobilski marketing radi zamolčijo je, da tudi pri klubu ADAC podpirajo teorijo o 50-odstotnem padcu kapacitete vgrajenih akumulatorjev v električnih avtomobilih, posledično lahko na sanjske uradne podatke proizvajalcev glede avtonomije s samo enim polnjenjem akumulatorjev, ki so pridobljeni v idealnih pogojih, hitro pozabite in se prilagodite realnosti v obliki približno 50 odstotnega padca avtonomije pri zimskih temperaturah v območju -20 stopinj Celzija.

Zakaj samo približno? Zato, ker je električni avtomobil precej bolj občutljiv na razvajenost uporabnika glede uporabe električno gnanih komfortnih pripomočkov kot pa fosilno gnani avtomobili. Večina kolikor toliko resnih strokovnjakov ve, da vam bo vsak prižgan 100-vatni odjemalec električne energije v vašem fosilno gnanem avtomobilu povečal povprečno porabo (l/100 KM) za en deciliter. Toliko boste porabili že takrat, ko imate prižgan samo par H7 prednjih glavnih žarometov, prižgane prednje meglenke (eden izmed največjih porabnikov …) vam bodo povečale porabo še za nadaljnjih 0,3 litra, medtem ko se zadnji par glavnih pozicijskih luči po navadi zadovolji s približno 35. vati električne energije.

Če k temu prištejete še ogrevanje zadnjega in morda tudi prednjega kabinskega stekla, ogrevan par prednjih sedežev, ogrevan volanski obroč in še kopico ostalih vgrajenih modnih električnih 'podizvajalcev', potem res ni težko razumeti, da si uporabniki električnih avtomobilov povsem sami določajo 'usodo' (akcijski radij), odnosno odločajo o tem, za koliko si bodo ob zimskih vožnjah z električnimi avtomobili odžagali vejo, na kateri sedijo. Če k temu prištejete še učinek mraza, ki bo pozimi podaljšal tudi čase polnjenj akumulatorjev, potem trditev o 40 do 50 odstotni izgubi avtonomije v zimskem času ni povsem izvita iz trte.

Za naslednjo zimsko past, ki preži na nevešče voznike striktno električno gnanih avtomobilov, pa poskrbi njihova medijsko izredno opevana lastnost (ogromno razpoložljivega pogonskega navora že pri nizkih vrtljajih). To je razvidno predvsem ob speljevanju, ker je zima pač čas, ki od voznika zahteva čuječnost in rahločutnost ob ravnanju s kontrolnimi stopalkami. Zato pametni in razgledani vozniki električnih avtomobilov pozimi ne demonstrirajo sanjskih pospeševanj z njihovimi avtomobili. Namesto tega večino časa vozijo v 'eko' modusu, ker ima takrat avtomobil na razpolago manj pogonske moči, posledično je speljevanje pozimi lažje in bolj varno.

Zimska 'eksploatacija' električnih avtomobilov zahteva od lastnika dobro načrtovanje poti, dodatno ogrevanje potniške kabine pa uporabljate samo takrat, ko je električni avtomobil priklopljen na polnilno postajo. Drugo možnost predstavljajo bolj topla oblačila …