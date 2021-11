Znamke, kjer ne verjamejo v uspeh elektromobilnosti

Iz Japonske prihaja novica o ustanovitvi novega strateškega zavezništva za promocijo sintetičnih pogonskih goriv in vodika. Vse skupaj so zakuhali pri znamki Toyota, katere vodilni nas že nekaj časa opozarjajo, da nas bo slepo verovanje v 'elektro-nirvano' pripeljalo kvečjemu v novo slepo ulico.

Očitno se japonski poslovneži zavedajo tega, česar evropski politiki sploh ne želijo slišati in razumeti, ker nas v Bruslju pridno prepričujejo, da je elektromobilnost edina možna pot iz okoljevarstvenih zagat našega planeta. S tem se seveda ne strinjajo vsi poznavalci in strokovnjaki, ker ob tem opozarjajo politike na to, da bo tudi v bližnji bodočnosti na cestah tega planeta še vedno v obtoku ogromno fosilno gnanih avtomobilov, zato bo prehod na elektromobilnost samo pogojno uspešen.

V bistvu Evropa drvi iz ene odvisnosti (fosilna goriva) v drugo odvisnost (redke kovine za izdelavo električnih avtomobilov in še večje potrebe po električni energiji), zato smo že pred časom dobili evropsko eFuel zavezništvo, kjer zagovarjajo tezo, da so sintetična goriva edina možna uspešna rešitev za brezemisijski pogon ogromnih vodnih plovil ter ogromnih letal, istočasno pa tudi rešitev za vse starejše avtomobile, ki jih premika fosilno gorivo, ker bomo prehod v bolj trajnostno naravnano družbo lahko uspešno realizirali samo ob uporabi vseh možnih okoljevarstvenih tehnologij. Zato v združenju eFuel Alliance ne podpirajo bruseljskega enoumja, ki favorizira samo elektromobilnost.

Sedaj smo dobili še japonsko 'eFuel' zavezništvo, ki ga trenutno sestavlja pet japonskih proizvajalcev in motociklov (Kawasaki, Mazda, Subaru, Toyota in Yamaha), ker se pri znamkah Kawasaki in Yamaha trenutno ukvarjajo z idejo glede možnega pogona motociklov na vodik. To idejo že nekaj časa podpirajo tudi pri znamki Toyota, sedaj pa skupaj z znamko Mazda, ki je že član evropskega združenja eFuel Alliance, razmišljajo o razvoju sintetičnega dizelskega pogonskega goriva iz biomase. V ta namen so Japonci ustanovili novo tekmovalno serijo (Super Taikyu Series), ki bo zaživela leta 2022. V njej bodo nastopali samo tekmovalni avtomobili, ki jih bo premikalo novo sintetično dizelsko gorivo.

Poleg tega so v teh dneh pri znamki Toyota zelo veseli prvega uspešnega nastopa njihove dirkalne corolle, ki jo premika vodik, vendar ne ob pomoči gorilne celice, temveč kot nadomestek bencina. Po pričakovanjih se bosta temu novemu japonskemu zavezništvu v kratkem pridružili še dve japonski avtomobilski znamki (Honda in Suzuki). Kdo bo resnični zmagovalec v tem avtomobilskem pokru, kjer bodo nekateri proizvajalci avtomobilov polagali vse jajčke v eno košaro (elektromobilnost), medtem ko bodo drugi prisegali na sožitje vseh možnih pogonskih alternativ, pa bo pokazal čas.