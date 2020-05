Znani so današnji kralji in kraljice odstavnih pasov …

Pri primerjalnem portalu CarWow so pred kratkim sestavili lestvico 15. najmanj zanesljivih osebnih avtomobilov na britanskih cestah v zadnjih desetih letih. Gre za vozila, ki se jim morajo pametni kupci rabljenih avtomobilov na vsak način izogniti, tudi zaradi tega, ker bodo ob popravilih lahko zelo trpele njihove denarnice …

Pri portalu CarWow so si ob ustvarjanju lestvice najbolj nezanesljivih avtomobilov pomagali z izsledki zavarovalnice WarrantyWise. Leta 2000 ustanovljena zavarovalna hiša je ena izmed številnih britanskih zavarovalnic, ki lastnikom avtomobilov omogoča sklenitev zavarovanja, povezanega z obrabo, posledično menjavo in splošno pokvarljivostjo sestavnih delov pri avtomobilih. Njihova študija o pokvarljivosti in zanesljivosti avtomobilskih znamk prinaša nekoliko drugačne rezultate od tistih, ki smo jih vajeni pri raznih 'poljudno-znanstvenih' študijah tipa 'J.D. Power', ker si Britanci pri raziskavah pomagajo s hišno, zelo obširno realno bazo podatkov o pokvarljivosti avtomobilov v starosti od treh do desetih let. Na podlagi teh izsledkov vedno spregovorijo samo 'denarnice' lastnikov. S tem izničijo vpliv (morebitno laganje …) človeškega faktorja, ker ljudje pri podobnih raziskavah na vprašanja o zanesljivosti avtomobilov ne odgovorijo vedno po pravici …

Čeprav bi v skladu z balkanskimi 'miti in legendami', ki veljajo v naši regiji, pričakovali, da se bodo na tej lestvici znašli predvsem štirikolesniki italijanskih in francoskih znamk, se motite, ker so jo okupirali predvsem predstavniki nemških, britanskih, ameriških in celo predstavnik japonske avtomobilske znamke, ki je sicer znana po zelo zanesljivih serijskih modelih.

Seznam današnjih kraljev in kraljic odstavnih pasov …

Tesla model S

Prva izbira številnih 'IT fetišistov' in ljudi, ki mislijo, da bomo z velikimi in močnimi električnimi avtomobili rešili naš planet. Vendar pa kompleksna elektronika v tem vozilu ne deluje vedno tako kot bi morala, poročajo pa tudi o številnih težavah lastnikov z zračnim vzmetenjem. Temu primerna je tudi višina poprečnih stroškov popravil (1.332 britanskih funtov) elektronike, občutno višji pa bo znesek v primeru popravila zračnega vzmetenja (pri zavarovalnici WarrantyWise so nekomu v ta namen 'podarili' 4.402 britanskih funtov …).

BMW M4

Avtomobil, ki po mnenju številnih poznavalcev in ljubiteljev uteleša vse klasične vrline znamke BMW, trpi zaradi kroničnih težav z zavorami (povprečni znesek popravila: 1.668 britanskih funtov), še več težav pa lastnikom povzroča vgrajeni 'infotainment' sistem, ki vas bo v primeru popravila hitro spravil na kolena, ker so nekemu Britancu za popravilo izplačali skoraj štiri tisoč (3.995) britanskih funtov.

Mercedes-Benz razreda GL

Mercedes-Benzova 'garsonjera na kolesih' trpi predvsem zaradi preobloženosti z elektroniko, ki vam bo v poprečju pri vsakem popravilu iz denarnice odtujila približno 1.180 britanskih funtov. Tudi v tem primeru imajo uporabniki največ težav z vgrajenim 'infotainment' sistemom, nekomu so za popravilo vgrajene 'IT krame' že izplačali 4.526 britanskih funtov.

Ford galaxy

Eden izmed redkih enoprostorcev na tržišču, ki se še upira prevladi modnih SUV in 'šišmiš' (crossover) modelov, je sedaj na voljo že v tretji generaciji. Vsekakor vam Britanci odsvetujejo nakup kakšnega rabljenega predstavnika druge generacije (2006-2015) tega modela, razen če želite 'uživati' (v primeru morebitnega nagnjenja k sado-mazo vrednotam …) ob tegobah z menjalnikom, ki so baje zelo pogoste (povprečni znesek popravila: 1.752 britanskih funtov). Nekomu so zavarovalničarji zaradi tegob z vgrajenim menjalnikom izplačali občutno več (4.782 britanskih funtov) denarja.

BMW X5

Priljubljeni predstavnik bavarskega 'tovornega programa' vas bo lahko dobro oskubil že v slučaju rednih in predpisanih servisov, če k temu prištejete še težave z vzmetenjem (povprečni znesek popravila: 1.593 britanskih funtov) in pogonskimi sklopi (najvišji izplačani znesek: 9.937 britanskih funtov), potem se lahko pripravite tudi na morebitno jemanje hipoteke …

Range rover

Vozilo, ki bi mu v današnjih časih, ko na cestah mrgoli navideznih terenskih vozil, bolje pristajala oznaka 'Road Rover', je v tem primeru že pregovorno pokvarljivo, in to ob povezavi z astronomskimi stroški, ker boste v povprečju ob vsakem popravilu olajšani za 1.288 britanskih funtov. Še več finančnih težav boste imeli ob morebitnem popravilu pogonskega sklopu, nekemu zavarovancu zavarovalnice WarrantyWise so zaradi tega nakazali 11.932 britanskih funtov.

Mazda CX-5 (KE)

Avtomobil (serija KE, 2012-2017), ki se glede na pregovorno zanesljivost ostalih modelov znamke Mazda sploh nebi smel znajti na takšni lestvici 'grdih, umazanih in zlih', trpi predvsem zaradi težav s pogonskimi sklopi (povprečni znesek popravila: 1.308 britanskih funtov). Nekomu so britanski zavarovalničarji za popravilo pogonskega motorja namenili 5.777 britanskih funtov …

Audi Q7

Tudi ingolstadski predstavnik priljubljenih 'garsonjer na kolesih' trpi predvsem zaradi težav z elektroniko (povprečni znesek popravila: 1.250 britanskih funtov) iz izgubo motornega olja (največji znesek popravila: 8.639 britanskih funtov).

Jaguar XJ

Predstavnik štirikolesnih aristokratov, ki vas bo s svojim vedenjem (nezanesljivost delovanja sistema za vbrizg goriva in pogonskega skopa …) vedno opominjal, da za njegovo preživetje potrebujete tudi aristokratsko odmerjeno denarnico (povprečni znesek popravila: 1.179 britanskih funtov), sploh ob resnem popravilu pogonskega motorja (največji znesek popravila: 9.916 britanskih funtov).

Range rover sport

'Nešportni rover', ki v pogledu zanesljivosti delovanja pogonskega sklopa in zračnega vzmetenja (povprečni znesek popravila: 1.545 britanskih funtov), ne želi biti prav nič boljši od sorodstva (prej omenjeni range rover), ker oba pestijo podobne težave. Nekomu so zaradi težav z vgrajenim pogonskim sklopom nakazali rekordnih 20.411 britanskih funtov …

Chevrolet captiva

Južnokorejski chevrolet, ki ima tudi evropsko sorodstvo (opel antara), povzroča težave predvsem na račun nezanesljivih menjalnikov (povprečni znesek popravila: 1.288 britanskih funtov). Strošek dragega popravila menjalnika (nekomu so na ta račun nakazali 4.945 britanskih funtov) lahko v teh časih že presega vrednost avtomobila …

Porsche cayenne

Na tej lestvici se je znašel tudi prvi pravi 'neporsche' (prva generacija modela cayenne), ki lastnike že itak razveseljuje z astronomskimi cenami rednih in običajnih servisnih pregledov. Žal pa tudi ta 'tovorni porsche' ni imun na električne 'gremline' (povprečni znesek popravila: 1.437 britanskih funtov) in težave s pogonskimi sklopi. Britanski zavarovalničarji so nekomu zaradi težav s pogonskim sklopom namenili 6.360 britanskih funtov.

BMW X6

Tudi BMW-jeva SUV groteska na temo klasičnih kupejev je podvržena težavam z elektroniko (povprečni znesek popravila: 1.769 britanskih funtov) in težavam (najvišji znesek popravila: 8.083 britanskih funtov), ki so povezane z delovanjem pogonskih sklopov.

Audi A7

Definitivno eden izmed najbolj elegantnih predstavnikov avtomobilov iz višjega razreda, ki trpi predvsem zaradi težav z vgrajenimi menjalniki (povprečni znesek popravila: 2.199 britanskih funtov). Nam neznani britanski lastnik takšne 5-vratne kombilimuzine je pri zavarovalnici WarrantyWise zaradi odpovedi delovanja menjalnika vložil zahtevek za 11.222 britanskih funtov.

Bentley continental GT

Kaj se zgodi, če dobimo avtomobil iz nemško-britanskega zakona? Kralja odstavnih pasov, vsaj po mnenju portala CarWow in zavarovalnice WarrantyWise, ker sta aristokratskega bentleya okronala z lovoriko najmanj zanesljivega avtomobila v zadnjih desetih letih. In to predvsem zaradi neposlušne elektronike, ki jo v takšnem avtomobilu zaradi aktualnih modnih zapovedi seveda ni malo. V povprečju boste za popravilo elektronike odšteli rekordnih 2.299 britanskih funtov, po scenariju 'Sodoma & Gomora', ki vključuje še popravilo pogonskega skopa, boste lahko olajšani za 10.737 (najvišji izplačani znesek popravila) britanskih funtov. Finančna 'drobtinica' v svetu pravih in katastrofa v svetu namišljenih milijonarjev …