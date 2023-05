ADAC test rabljenih pnevmatik

Testni vozniki največjega nemškega avtomobilskega kluba so tokrat izvedli rahlo neobičajen test zimskih pnevmatik, ker jih je zanimalo kakšen vpliv ima obraba pnevmatik na vozne lastnosti avtomobilov.

Na tokratnem testu pnevmatik v dimenzijah 205/55 R16 H so Nemci, ki ob tem ponovno niso omenjali kakšnih pomočnikov iz drugih evropskih držav, testirali 3 različno izrabljene komplete šestih zimskih pnevmatik različnih proizvajalcev (Continental WinterContact TS860, Dunlop Winter Sport 5, Goodyear Ultragrip 9, Michelin Alpin 5, Nokian WR D4 in Yokohama BluEarth), ki so jih pred testiranji primerno izrabili, in to na tri načine (realna obraba ob vožnji in dve izsiljeni obrabi ob pomoči strojev), posledično so na testne golfe namestili pnevmatike s tekalnimi profili v območju od 2 do 2,5 mm.

Nemci so ob tem ugotovili, da tako izrabljene pnevmatike nimajo večjih težav ob običajni vožnji in zaviranju na ravnih odsekih suhih cest, prve težave s prenosom moči na vozno podlago in zaviranjem se pojavijo šele ob vožnji po mokrih in zasneženih cestah, zelo nevaren za tako izrabljene pnevmatike pa je tako imenovani 'aquaplaning' ('splavanje'), sploh ob vožnji skozi ovinke, kjer lahko izrabljene pnevmatike drastično (od - 50 do - 78 % ob primerjavi z novimi pnevmatikami istega tipa …) izgubijo oprijem. Ti izsledki ne veljajo samo za tokrat testirane zimske pnevmatike, temveč tudi za letne in celoletne pnevmatike.

Omenili pa so tudi lažni občutek varnosti ob vsakodnevnih vožnjah, ki ga vozniku ob zaviranju na ravni in suhi cesti lahko ponudijo izrabljene pnevmatike, ker izrabljen profil nima veliko vpliva na dolžino zavorne poti, razen ob zaviranju na mokrem in snegu, kjer se bo zavorna pot vozila nekoliko podaljšala (od + 7 do + 20 % na mokri cesti, od + 14 do + 32 % na zasneženi cesti), slabši (od - 15 do - 35 %) pa bo tudi prenos pogonske moči na zasneženo vozno podlago. Precej več težav vam bodo izrabljene pnevmatike lahko povzročile ob vožnji skozi ovinke, ker boste kontrolo nad vozilom izgubili veliko hitreje, sploh v primerih, ko vas bo v ovinku presenetila večja količina stoječe vode. Če imate na vozilu nameščene preveč izrabljene pnevmatike (manj kot 4 mm profila v primeru zimskih pnevmatik in manj kot 3 mm profila v primeru letnih pnevmatik), potem lahko pričakujete, da boste v kombinaciji s preveliko hitrostjo v ovinku zleteli s ceste, ker vam priljubljeni 'Playstation' dodatki (ABS, TCS in ESP) v takšnih primerih ne morejo rešiti kože, ker lahko delujejo optimalno samo takrat, ko na vozilu niso nameščene preveč izrabljene pnevmatike.

Med resničnimi zmagovalkami tega nevsakdanjega primerjalnega testa velja omeniti predvsem pnevmatiko znamke Goodyear (tip Ultragrip 9), ker je to pnevmatika, kjer se z obrabo najmanj poslabšajo (ob primerjavi z ostalimi pnevmatikami na tem testu) njene vozne lastnosti, razen v dveh kategorijah (prenos pogonske moči na zasneženi vozni podlagi in zaviranje na zasneženi vozni podlagi), kjer je od nje nekoliko boljša pnevmatika znamke Michelin (tip Alpin 5), ki ima občutno večje težave z ohranjanjem vozila na vozni podlagi ob prečnem 'splavanju' ob vožnji skozi ovinke. Obstaja pa tudi ena prednost izrabljenih pnevmatik, ker boste z njimi ob vožnji lahko 'pokurili' malenkost manj pogonskega goriva, vendar na račun vaše varnosti …