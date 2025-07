'AeroCobra'

Leta 2023 so Britanci prvič pokazali povsem novo 'digitalizirano' cobro, ki je po novem večja in posledično tudi občutno težja (+ 500 kg (približno)) od legendarnega originala iz leta 1962. Sedaj smo dobili amerikanizirano različico moderne cobre, ki bo všeč predvsem ljubiteljem filmov iz serije 'Fast & Furious'.

Za nastanek novega 4-kolesnega izdelka znamke AC so zaslužni pri nedavno ustanovljeni severnoameriški podružnici znamke AC (AC Cars America, LLC), kjer so imeli oblikovalci očitno povsem proste roke in veliko domišljije, ker njihov končni izdelek v obliki 'aerodinamično okrašenega' modela GT SS ('SuperSport') z že prav groteskno odmerjenim zadnjim usmernikom zraka ne bo navdušil puristov in dejanskih ljubiteljev klasične kobre, bo pa sigurno navdušil kakšnega dvanajstletnika, številne predstavnike 'Boy Racer' scene in ljubitelje filmov iz serije 'Fast & Furious'.

Ker Britanci s to nastopaško cobro niso želeli razjeziti vseh, ki cenijo klasično lepoto tega avtomobila, so se ob predstavitvi tega vozila odpovedali uporabi modelne oznake 'Cobra', čeprav si jo v pogledu razpoložljive pogonske moči dejansko zasluži. Medtem ko si bo kupec novodobne cobre lahko omislil samo nakup atmosferske različice (V8) s 466 KM (343 kW) ali pa kompresorsko podprte različice (V8S) s 672 KM (494 kW), bo kupec severnoameriškega modela GT SS deležen vgradnje prisilno polnjenega pogonskega sklopa s 1.025 bhp (približno 1.039 KM, odnosno 764 kW), ostalih tehničnih podrobnosti, razen tega, da ima takšna 'aerodinamično optimirana cobra' občutno širša koloteka in 'napihnjeno karoserijo' v predelu zunanjih karoserijskih blatnikov, pa zaenkrat ne razkrivajo.

Vemo samo to, da bodo v ZDA izdelali samo 25 primerkov tega vozila, ki s svojo podobo obuja spomin na legendarni ferrari 166 MM 'Barchetta' (1948-1950), ker je ta ferrari močno vplival na podobo njihovega modela ace (osnova za model cobra …). 'Boy Racer' fantazije pa imajo tudi svojo ceno. V tem primeru govorimo o približno 470.000 evrih, toliko denarja bo moral kupec odšteti v primeru nakupa osnovne različice modela GT SS.