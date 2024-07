'Aerotuning' za različico seven 360R

V ozadju nedavno izvedene dirke Formule 1 na dirkališču Silverstone se je odvijala tudi prva javna predstavitev posebne unikatne različice že zdavnaj kultnega britanskega 4-kolesnika, ki še vedno (za razliko od številnih današnjih zavaljenih 'športnikov' …) uteleša vse prave vrednote (kompaktne karoserijske mere, nepraktičnost in nizka masa …) poštenega športnega avtomobila.

Za nastanek takšne posebne različice modela seven je 'krivo' sodelovanje med britanskim vojnim letalstvom in znamko Caterham, kjer so se odločili, da bodo za vojaško dobrodelno organizacijo RAF 'Benevolent Fund', kjer zbirajo sredstva za ranjene vojake in vojakinje, donirali en serijski primerek različice seven 360R, ki je bila ob tej priložnosti deležna 'aerotuninga', ker so jo opremili z večjo količino odslužene, vendar še vedno uporabne opreme, ki jo je prispeval eden izmed britanskih vojaških helikopterjev, ki je znan tudi Slovencem.

Westland-SA puma 330 HC. mk 2 predstavlja močno posodobljeno britansko različico prvotno francoskega izdelka znamke Sud-Aviation (odnosno Aerospatiale od leta 1970 …), ki so ga Britanci spoznali že davnega leta 1968, približno tri leta kasneje kot Francozi, medtem ko v Sloveniji trenutno uporabljamo kasnejši izdelek znamke Aerospatiale (model super puma AS 332 M1). Upokojeni helikopter z oznako XW232, ki so ga Britanci tokrat izbrali za donatorja določenih sestavnih delov, je prvič poletel že leta 1972. Ob njegovem 'recikliranju' so mu odstranili drsna bočna vrata ter še nekaj dodatnih oplat aluminija iz njegovega trupa, istočasno pa tudi večje število stikal in gumbov iz pilotske kabine in vse pobrane sestavne dele nato vgradili v unikatni, priložnosti primerno obarvan seven 360R, ki ga bodo prodali najboljšemu ponudniku na licitaciji, odnosno dražbi.

Tako smo dobili SMB ('smeđe maslinasta boja') caterhama s povsem individualno oblikovano armaturno ploščo in helikopterskimi oplatami na območju potniške kabine, za piko na i pa poskrbijo še nameščene kokarde britanskega vojaškega letalstva. Pod motornim pokrovom tega posebnega caterhama pa ni sprememb. Za samodejno premikanje tega dejansko športnega avtomobila skrbi vgrajeni 2,0-litrski 4-valjni atmosferski Zetec motor znamke Ford, ki lahko pri spodobno športnih 7300 vrtljajih v minuti mobilizira spoštljivih 180 'konj' (132 kW) ter 194 Nm motornega navora pri visokih 6100 vrtljajih v minuti. Ker takšen, izredno kompaktni caterham (dolžina: 3350 mm, širina: 1685 mm, višina: 1115mm), ni eden izmed današnjih, več kot odlično rejenih 'nešportnikov' z maso nad 1500 kg (še zadnja razumna meja za maso športnega avtomobila …) bo pospeševanje od 0-96 km/h zaključeno v 4,8 sekunde, končna hitrost tega, samo 565 kilogramov težkega vozila pa je omejena na 130 milj na uro (209 km/h).

15. avgusta 2024 bodo Britanci na dražbi, ki se bo zaključila 12. septembra 2024, pričeli sprejemati ponudbe za nakup tega nenavadnega caterhama. Po oceni poznavalcev bo moral novi lastnik ob nakupu tega unikata odšteti najmanj 100.000 britanskih funtov.