Antireklama za znamko Tesla

Na dogodku kot je Super Bowl smo večinoma vajeni reklam v katerih proizvajalci avtomobilov malikujejo njihove izdelke. Sedaj smo dočakali predvajanje dramatičnega videospota, ki kupce opozarja na skrajno nezanesljivo delovanje Teslinega 'autopilota'.

Tega, da medijsko opevani Teslin 'autopilot', ki si v resnici sploh ne zasluži tega vzdevka, ne deluje ravno vzorno se varnostni strokovnjaki zavedajo že zelo dolgo, vendar to ne moti Teslinih 'vernikov', ker pač verjamejo v 'nadnaravne' sposobnosti vozil te medijsko opevane avtomobilske znamke, ki slovi tudi po neverjetno šlampasti izdelavi avtomobilov. Približno 30 sekundni videospot, ki so ga letos predvajali gledalcem tekem ameriškega nogometa, je nastal na pobudo podjetja Green Hill Software, kjer so pred časom sprožili iniciativo z imenom „The Dawn Project“, kjer razvijalcem programske opreme postavljajo utopične zahteve glede 100 odstotno zanesljivega delovanja programske opreme v sodobnih avtomobilih, polega tega pričakujejo tudi odsotnost računalniških hroščev in dobro zaščito pred napadi hekerjev.

Dan O’Dowd, ki je prvi mož podjetja Green Hill Software, je ob tem povedal tudi to, da ga resnično čudi, da varnostne organizacije kot je NHTSA sploh dovolijo legalno uporabo takšnih IT sistemov v današnjih avtomobilih, čeprav vedo, da ne delujejo 100 odstotno zanesljivo. Nič boljše pa ni seveda tudi pri drugih proizvajalcih avtomobilov, ki kupcem zaradi pohlepa ponujajo podobno precenjeno IT kramo v njihovih serijskih modelih …