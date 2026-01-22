Audi A6 avant e-tron je zmagovalec primerjalnega testa

Strokovnjake kluba ADAC je tokrat zanimalo kako daleč se pozimi (pri 0 stopinjah Celzija) lahko pripeljete ob vožnji po avtocestah, kjer lahko višje potovalne hitrosti ob povezavi s slabo aerodinamiko poskrbijo za občutno nižje akcijske dosege od deklariranih WLTP kilometrov.

Na tem testu, kjer so simulirali avtocestno vožnjo na razdalji 500 kilometrov, je sodelovalo 14 striktno električno gnanih avtomobilov različnih proizvajalcev, ki so za opravljeno pot večinoma potrebovali dva postanka na električnih polnilnicah, s samo enim postankom sta se lahko pohvalila samo Audi A6 avant e-tron performance in smart #5. Čeprav so bili nemški testni vozniki na koncu večinoma zadovoljni z rezultati so ob tem opazili veliko razlik pri testnih kandidatih, povezanih z razlikami pri akcijskem dosegu, povprečni porabi električne energije in hitrostih polnjenja na polnilnicah.

Zmagovalec tega testa (Audi A6 avant e-tron performance) je po 3 urah in 49. minutah vožnje prevozil točno 441 kilometrov ('marketinška pravljica' z imenom WLTP norma vam obljublja 719 prevoženih kilometrov …), razlika med realnostjo in marketingom pa je opazna tudi pri povprečni porabi, ker je takšen audi ob premagovanju omenjene razdalje v povprečju na vsakih 100 prevoženih kilometrov popil 23,2 kWh 'električnega soka', po WLTP pravljici pa naj bi popil samo 14,9 kWh. Malenkostno nižjo povprečno porabo (22,2 kWh, 15,9 kWh vam obljublja WLTP norma) je na tem testu dosegel samo izdelek znamke Tesla (model Y 'Maximum Range' AWD, Audijevi povprečni porabi se je močno približal tudi volkswagen ID.7 tourer pro (23,3 kWh, odnosno 14,7 kWh po WLTP normi).

Najbolj žejni na tem testu pa so bili predstavniki 'šišmiš' (oblikovni križanec) in SUV filozofij, kar pa zaradi slabše aerodinamike sploh ne preseneča, v povprečju pa so vsi testni kandidati približno 57 odstotkov bolj potratni z električno energijo od obljub proizvajalcev. Pri znamki Tesla so najbolj prijazni do kupcev, ker jih glede dolžine akcijskega radija pri njihovem modelu Y zavajajo samo za + 40 odstotkov, najbolj pa so zavedeni kupci izdelka znamke Hyundai (model ioniq 5), ker je na testu dosežen akcijski radij za 69 odstotkov nižji od deklariranega. Med najbolj 'žejnimi' vozili na tem testu pa izstopajo volvo EX90 'Twin Motor' (povprečna poraba: 31,6 kWh), mercedes-benz EQE SUV 350+ (30 kWh) in pa BYD sealion 7 'Excellence' AWD (35,3 kWh), ki so ga Nemci na koncu lahko okronali s titulo najbolj energetsko neučinkovitega vozila na tem testu.